Zgodnie z nazwą podczas "Triple Anniversary Tour 2027" grupa U.D.O. świętować będzie potrójny jubileusz: przypadające 6 kwietnia 2027 r. 75. urodziny wokalisty Udo Dirkschneidera, 40-lecie zespołu oraz nadchodzący 20. album niemieckiej legendy metalu, którego premiera planowana jest na początek 2027 roku nakładem Reigning Phoenix Music.

W ramach tournee U.D.O. w 2027 r. zagra w sumie aż pięć koncertów w Polsce:

11.02.2027 - Wrocław, A2

12.02.2027 - Poznań, B17

13.02.2027 - Kraków, Klub Studio

14.02.2027 - Warszawa, Klub Progresja

15.02.2027 - Gdańsk, Stary Maneż.

Przypomnijmy, że zespół powstał w 1987 r., gdy Udo rozstał się z grupą Accept, z którą nagrał najsłynniejsze płyty tej formacji, z "Balls to the Wall" na czele.

Dodajmy, że U.D.O. regularnie odwiedza nasz kraj. 27 czerwca będzie jedną z gwiazd nowej imprezy w Szczecinie - Hells Bells Festival.

U boku Udo występują Peter Baltes (do 2018 r. basista Accept), syn Udo Sven Dirkschneider (perkusja), Alen Brentini (gitara) i Dee Dammers (gitara).

Blanka w "The Voice Kids" ujawniła, jak zarabiała pierwsze pieniądze! Jej mama nie miała pojęcia TVP