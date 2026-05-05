U.D.O. na potrójnym jubileuszu w Polsce. Co szykuje legenda niemieckiego metalu?
Na początku 2027 r. odbędzie się specjalna trasa niemieckiej grupy U.D.O., na czele której stoi Udo Dirkschneider, były wokalista formacji Accept. W Polsce odwiedzi ona w sumie pięć miast, a na koncertach świętować będzie w sumie aż trzy jubileusze.
Zgodnie z nazwą podczas "Triple Anniversary Tour 2027" grupa U.D.O. świętować będzie potrójny jubileusz: przypadające 6 kwietnia 2027 r. 75. urodziny wokalisty Udo Dirkschneidera, 40-lecie zespołu oraz nadchodzący 20. album niemieckiej legendy metalu, którego premiera planowana jest na początek 2027 roku nakładem Reigning Phoenix Music.
W ramach tournee U.D.O. w 2027 r. zagra w sumie aż pięć koncertów w Polsce:
11.02.2027 - Wrocław, A2
12.02.2027 - Poznań, B17
13.02.2027 - Kraków, Klub Studio
14.02.2027 - Warszawa, Klub Progresja
15.02.2027 - Gdańsk, Stary Maneż.
Przypomnijmy, że zespół powstał w 1987 r., gdy Udo rozstał się z grupą Accept, z którą nagrał najsłynniejsze płyty tej formacji, z "Balls to the Wall" na czele.
Dodajmy, że U.D.O. regularnie odwiedza nasz kraj. 27 czerwca będzie jedną z gwiazd nowej imprezy w Szczecinie - Hells Bells Festival.
U boku Udo występują Peter Baltes (do 2018 r. basista Accept), syn Udo Sven Dirkschneider (perkusja), Alen Brentini (gitara) i Dee Dammers (gitara).