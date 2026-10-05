Type O Negative po latach znów zyskuje popularność. "Trafiliśmy do nowego pokolenia"

Type O Negative zakończył działalność w 2010 roku, ale młodzi fani najwyraźniej nie potrzebują koncertów ani nowych płyt, żeby odkryć muzykę grupy. Kenny Hickey przekonał się o tym podczas wizyty w college'u swojej córki.

"Moja najmłodsza córka ma 24 lata. Pojechałem do jej college'u, a ona była otoczona fanami Type O Negative. Dotarliśmy do zupełnie nowego pokolenia. Nasi pierwsi fani w większości nadal żyją, a do nich dołączyły dwa kolejne pokolenia. Zespół ma się lepiej niż kiedykolwiek" - opowiadał w rozmowie z kanałem This Day In Metal.

TikTok przypomniał o Type O Negative

Nowa fala zainteresowania grupą zaczęła się od "I Don't Wanna Be Me". Piosenka pochodzi z wydanego w 2003 roku albumu "Life Is Killing Me", ale ponad dwie dekady później zaczęła krążyć po TikToku. Krótkie nagrania zrobiły swoje: część użytkowników zatrzymała się na jednym utworze, inni zabrali się za poznawanie całej dyskografii Type O Negative. "I Don't Wanna Be Me" ma już na koncie 250 mln odtworzeń.

"Piosenka stała się viralem na TikToku i nagle wszystko wystrzeliło. Te dzieciaki zaczęły później odkrywać pozostałe utwory. Właśnie tak trafiliśmy do nowego pokolenia. Niech żyje TikTok!" - stwierdził Hickey.

Gitarzysta przywołał również przypadek grupy Crowbar. Zespół grający ciężki doom metal nie miał nigdy komercyjnego charakteru, a obecnie przyciąga na Spotify blisko 1,9 mln słuchaczy miesięcznie. Hickey nie ma wątpliwości, że także w tym przypadku pomogły filmiki publikowane przez młodych użytkowników TikToka.

Czy Type O Negative jeszcze wystąpi?

Powracająca popularność zespołu sprawiła, że pojawiły się propozycje zorganizowania koncertu poświęconego Peterowi Steele'owi. Na scenie mieliby spotkać się pozostali muzycy Type O Negative oraz zaproszeni wokaliści. Na razie jednak nie zanosi się na realizację takiego pomysłu.

"Obecnie jest to niemożliwe ze względów organizacyjnych. Nigdy nie należy jednak mówić nigdy. Dostajemy takie propozycje, ale teraz do tego nie dojdzie" - powiedział Hickey.

Od udziału w podobnym przedsięwzięciu stroni przede wszystkim Josh Silver. Były klawiszowiec grupy po zakończeniu kariery muzycznej zajął się pracą ratownika medycznego w Nowym Jorku.

W przygotowaniu jest za to oficjalne wydawnictwo koncertowe Type O Negative. Hickey potwierdził, że trwają prace nad pełnym zapisem jednego z występów zespołu. Szczegóły i termin premiery pozostają nieznane.

Kenny Hickey o czasach z Peterem Steele'em

Peter Steele zmarł w kwietniu 2010 roku w wieku 48 lat. Wokalista i basista był centralną postacią Type O Negative, dlatego po jego odejściu pozostali muzycy nie zdecydowali się kontynuować działalności pod dotychczasową nazwą.

Hickey uważa, że historia grupy ułożyła się tak, jak powinna. Choć z perspektywy czasu zawsze można znaleźć rzeczy wymagające poprawy, gitarzysta nie chciałby dziś ingerować w dorobek zespołu.

"Type O Negative z czasem stał się czymś osobnym i niepowtarzalnym. Nikt nie chciałby tego zmieniać. Ja także niczego bym teraz nie zmienił" - podsumował.



