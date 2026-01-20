"Zaczął się nowy rok, już tylko festiwal nam w głowach. Ogłaszamy więc 18 kolejnych punktów programu, żebyście i wy dobrze wiedzieli, co was czeka, kiedy się spotkamy" - czytamy we wpisie organizatorów Mystic Festivalu.

W Stoczni Gdańskiej zaprezentują się: Pain, Caskets, Tides From Nebula, Belphegor, Blackgold, Avralize, Yoth Iria, Damnation, Youth Code, Hulder, Zetra, Arb, Wonder, Games X Anime Show, Quantum Trio, Ciśnienie, Czerń, Dola i H.Exe.

Do godz. 17:59 można kupić 4-dniowe karnety w cenie 851 zł (Early Bird) i 1350 zł (VIP). O godz. 18:00 organizatorzy ogłoszą podział koncertów na dni i sceny, a do sprzedaży trafią bilety jednodniowe oraz weekendowe (dwudniowe).

Kto zagra na Mystic Festival 2026?

Jak już informowaliśmy, przyszłoroczna edycja Mystic Festivalu odbędzie się w dniach 3-6 czerwca 2026 r. w Stoczni Gdańskiej. Wiadomo już, że headlinerami będą dowodzony przez Zakka Wylde'a Black Label Society, żegnająca się ze sceną legenda thrash metalu - Megadeth oraz pomorski Behemoth.

Poza tym ogłoszono już takie nazwy, jak m.in. Anthrax, Forbidden, Overkill, Blood Incantation, the Gathering, Six Feet Under, Septicflesh, Master Boot Record, Embryonic Autopsy, Kublai Khan TX, Scour, Acid King, Winterfylleth, Down, Ice Nine Kills, Evergrey, Martyrdöd, Marduk, BØLZER, Static-X, Gaahls Wyrd, Corrosion of Conformity, Coroner, Decapitated, Frontside, Hostia, Mastodon, Benediction, Grave, Unleashed, Severe Torture, Saxon, Cavalera Conspiracy, Primordial, Eyehategod, Carpenter Brut, A.A. Williams, Rotting Christ, Shining, Gatecreeper, Black Tusk, Escuela Grind, Soilent Green, Electric Wizard i SETH.

