Działający od 1994 r. Static-X to jeden z kultowych reprezentantów nu-metalu i metalu industrialnego. Formacja z Los Angeles powstała z inicjatywy wokalisty i gitarzysty Wayne'a Statica. Do frontmana dołączyli: perkusista Ken Jay, gitarzysta Koichi Fukada i basista Tony Campos.

Zespół kilkukrotnie zmieniał skład i zawieszał swoją działalność. W 2014 roku tragicznie zmarł frontman, Wayne Static. Cztery lata później trzech pozostałych członków oryginalnego składu kapeli, ogłosiło, że kapela powróci z ogólnoświatową trasą koncertową, by uczcić dwudziestolecie wydania debiutanckiego albumu "Wiscosin Death Trip". Do składu dołączył wokalista Xer0, którego tożsamość ukryta jest pod maską do złudzenia przypominającą upiorną podobiznę Statica. Później ujawniono, że pod tym pseudonimem kryje się Edsel Dope, lider grupy Dope.

Już z Xer0 pojawiły się płyty "Project Regeneration Vol. 1" (2020) i "Project Regeneration Vol. 2" (2024).

Mystic Festival 2026 bez Static-X. "Życie czasem wymusza zmiany".

Organizatorzy Mystic Festivalu przekazali, że grupa Static-X odwołała pozostałe koncerty w ramach tegorocznej trasy "z powodu poważnych problemów zdrowotnych". To oznacza, że Amerykanie nie zagrają w Gdańsku. Swój koncert odwołała również brytyjska grupa Knife Bride.

W programie festiwalu zastąpią ich legenda polskiego metalu - Turbo (6 czerwca, godz. 18:30, Main Stage) oraz Niemcy z The Hebridean Sheep (6 czerwca, otwarcie sceny The Void).

Weterani z Turbo promujący ubiegłoroczny album "Blizny" wystąpią z gościem specjalnym - Grzegorzem Kupczykiem, wokalistą tej grupy w latach 1982-89 i 1996-2007.

"Tu chyba nic nie trzeba dodawać. Do zobaczenia w sobotę, 6 czerwca na Main Stage" - napisała grupa Turbo, zapraszając na Mystic Festival.

Mystic Festival 2026 - kto zagra?

Przypomnijmy, że tegoroczna edycja święta metalu - 3-6 czerwca - będzie ostatnią odbywającą się w Stoczni Gdańskiej (festiwal zostaje w Gdańsku). Headlinerami będą dowodzony przez Zakka Wylde'a Black Label Society, żegnająca się ze sceną legenda thrash metalu - Megadeth oraz pomorski Behemoth.

Poza tym w trakcie święta metalu na kilku scenach zaprezentują się również m.in. Anthrax, Overkill, Blood Incantation, the Gathering, Six Feet Under, Septicflesh, Master Boot Record, Embryonic Autopsy, Kublai Khan TX, Scour, Acid King, Winterfylleth, Down, Ice Nine Kills, Evergrey, Martyrdöd, Marduk, BØLZER, Gaahls Wyrd, Corrosion of Conformity, Coroner, Decapitated, Frontside, Hostia, Mastodon, Benediction, Grave, Unleashed, Severe Torture, Saxon, Cavalera Conspiracy, Primordial, Eyehategod, Carpenter Brut, A.A. Williams, Rotting Christ, Shining, Gatecreeper, Black Tusk, Escuela Grind, Soilent Green, Electric Wizard, SETH, Pain, Tides From Nebula, Belphegor, Damnation, Heathen oraz laureaci konkursu Road to Mystic - Unblessed Divine, Extensa, bloodfeather i SEVER.

Przez cztery dni na żywo będzie można zobaczyć i usłyszeć przedstawicieli niemal wszystkich gatunków ciężkiego grania.

