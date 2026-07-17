Nowy album Burner, który opisywany jest jako najcięższe i najbardziej mroczne dokonanie rosnącego w siłę kwartetu z Londynu, podobnie jak pierwszy longplay "If It All Returns To Nothing" z 2023 roku, wyprodukował brytyjski fachowiec Lewis Johns. Nagrania oraz miks i mastering odbyły się w The Ranch Production House. Autorem okładki jest Anglik Chris Gallagher.

Burner: Album "No One Is Coming To Save Us" z udziałem znanych gości. Kogo zaprasili londyńczycy?

"'If It All Returns To Nothing' patrzył na zewnątrz, przyglądając się chaosowi na świecie na przestrzeni dziejów, 'No One Is Coming To Save Us' z kolei patrzy do wewnątrz na jego przyczynę; brutalną, zwierzęcą naturę człowieka, błagając nas o zmianę. To album o ludzkim zachowaniu: tworzeniu przez ludzi niekończących się cyklów przemocy poprzez powielenie błędów przeszłości, kształtując brutalną historię, z której nie wyciągamy wniosków" - tematykę poruszaną na nowym longplayu przybliża wokalista Harry Nott.

"Z drugiej strony, album zadaje pytanie, czy potrafimy uwolnić się od tych grzechów i powielania. To płyta tyleż przepełniona smutkiem, co wściekła i zaangażowana. Pragnie z goryczą przypomnieć chwile wielkości i poświęcenia w naszej wspólnej historii, momenty tworzące lepszy świat, który aktualnie niszczymy. Pragnie odnaleźć w tych chwilach inspirację i optymizm, w czasie, gdy nadzieja wydaje się zanikać" - tłumaczy frontman Burner.

"Ta płyta to także walka o nadzieję, w której chodzi nie tyle o to, czy ludzkość zdoła pokonać nienawiść i przemoc, ale o to, by spojrzeć wstecz na nasze najwspanialsze chwile i zdobyć się na odwagę budowania lepszego świata. 'No One Is Coming To Save Us' odzwierciedla tę dwoistość swoim tytułem: nikt nie ocali nas od przemocy i tragedii, które tworzymy jako część naszej ludzkości. Zmiana zależy jednak do nas - to my możemy okiełznać agresywną naturę człowieka i zapoczątkować lepsze jutro" - dodał Harry Nott.

W nagraniach "No One Is Coming To Save Us" wzięli udział trzej zacni wokaliści. W kompozycji "Sunrise, Parabellum" zaśpiewał Matthew K. Heafy, lider uznanej formacji Trivium z Florydy; w "What Will You Give?" usłyszymy z kolei Josha Middletona, założyciela i główną postać Sylosis - brytyjskiej potęgi nowoczesnego metalu; a w utworze "Kurtz" Anthony'ego Lucero - frontmana cenionej grupy Cult Leader z USA, która na fundamencie hardcore punka stawia strzeliste muzyczne budowle wsparte różnymi odmianami ekstremalnego metalu.

Teledysk od porywającego nie tylko wokalnie singla "Sunrise, Parabellum" Burner z udziałem Matthew K. Heafy'ego z Trivium możecie zobaczyć poniżej:

Pierwsza od trzech lat płyta Anglików ujrzy światło dzienne 25 września w barwach brytyjskiej Church Road Records. Materiał dostępny będzie w edycji CD, na winylu oraz drogą elektroniczną.

Burner - kim są?

Londyńska grupa Burner powstała w 2021 roku, by po serii singli dać się lepiej poznać EP-ką "A Vision Of The End" (2022 r.), wzbudzając zainteresowanie rodzimej Church Road Records, z którą zespół związany jest do dziś. Kolejnym krokiem siał się debiutancki album "If It All Returns To Nothing", którego premiera odbyła się w połowie 2023 roku.

"Burner posiadł niebywałą zdolność wplatania w swój rozmyślny nieład death metalu, hardcore'u i odłamów black metalu. Tam, gdzie u większość zespołów wyczuwa się ewidentne wpływy, Burner zdumiewa jeszcze bardziej, przeplatając własne inspiracje z poczuciem autentycznej różnorodności i brzmieniowego bogactwa, czerpiąc ze wszystkiego, od Trap Them, Darkest Hour i Gatecreeper po Converge, Bolt Thrower, The Acacia Strain i znacznie dalej" - czytamy o stylu grania kwartetu ze stolicy Anglii, którego brzmienie z pogranicza (death i post) metalu i hardcore'u bywa porównywane do amerykańskich tuzów z Integrity i Ringworm czy wczesnych poczynań szwedzkiej grupy Cult Of Luna.

Skład Burner tworzą wokalista Harry Nott, gitarzysta Nathan Harlow, basista Finn Gannon i perkusista Jack Bryant.

Burner - szczegóły albumu "No One Is Coming To Save Us" (tracklista):

1. "The Third Revelation"

2. "What Will You Give?"

3. "Blood River"

4. "Sunrise, Parabellum"

5. "A Shattered Visage Lies"

6. "Accelerationist"

7. "The Agony Of Peace"

8. "Wish Granter"

9. "Kurtz"

10. "My Hands Become Weapons"

11. "Agni Kai".