Trzech muzyków Disfear przegrało z nowotworem. Ich ostatnie nagrania wkrótce ujrzą światło dzienne

Na najnowszym wydawnictwie Disfear po raz ostatni usłyszymy głos zmarłego w 2025 roku Tomasa Lindberga, znanego także z At the Gates. Za perkusję na płycie odpowiadał zmarły 15 września 2026 r. Marcus Andersson. "The Last Nail" ukaże się 20 listopada nakładem Relapse Records. Pierwszy zwiastun płyty - utwór "Early Graves", jest już dostępny.

Trzy straty, jedna choroba

Lindberg zmarł w 2025 roku, a Andersson zaledwie kilka tygodni przed zapowiedzią albumu, w 2026 roku. Album jest też hołdem dla basisty Henrika Frykmana, który odszedł w 2011 roku. Cała trójka przegrała walkę nowotworami.

W oświadczeniu zespół opowiedział o powstawaniu płyty i stracie: "Walka, ból i strata. Od czasu "Live the Storm" straciliśmy przez raka trzech członków naszego zespołu - Henrika, Tomasa, a ostatnio Marcusa. Henrika straciliśmy niedługo po "Live the Storm", ale Tomas i Marcus pozostali z nami i wzięli udział w nagraniu naszego nowego albumu "The Last Nail", który dziś ogłaszamy. Materiał powstawał przez 14 lat, nagrywaliśmy go przez ostatnie 3 lata, a w ciągu minionego roku intensywnie przygotowywaliśmy jego wydanie".

Ostatnie nagrania Lindberga

Tomas Lindberg nagrał wokale na "The Last Nail" wiosną 2023 roku, kilka miesięcy przed diagnozą nowotworu. W tym roku ukazuje się więc drugi album z jego udziałem. Wcześniej fani mogli usłyszeć go na "The Ghost of a Future Dead" At the Gates.

Muzycy podkreślają, że Lindberg i Andersson chcieli, by płyta ukazała się jak najszybciej. Andersson zdążył jeszcze zobaczyć gotowy egzemplarz albumu: "Nasi drodzy przyjaciele i koledzy z zespołu, Tomas, odszedł ponad rok temu, a Marcus zaledwie kilka tygodni temu, obaj chcieli, aby ta płyta ukazała się jak najszybciej. Przed śmiercią Marcus zobaczył ostateczną wersję albumu i chcemy podzielić się z wami tą samą radością, którą mu ona sprawiła. Tomas i Marcus byli niezwykle dumni ze swoich występów na tym albumie, tak jak my wszyscy, i zapraszamy was do wysłuchania ich ostatnich nagrań na 'The Last Nail'".

Śmiech zamiast mroku

Zespół wspomina też ostatnią wspólną sesję w studiu, która odbyła się w kwietniu 2024 roku. Robert Samsonowitz zrobił wtedy ostatnie zdjęcia składu nagrywającego "The Last Nail": "W kwietniu 2024 roku, podczas naszej ostatniej wspólnej sesji, świetnie się bawiliśmy. Nie myśleliśmy o mrocznych sprawach. To były chwile pełne śmiechu. Robert Samsonowitz zrobił w studiu ostatnie wspólne zdjęcia składu "The Last Nail". Zawsze będziemy pielęgnować te wspomnienia. "The Last Nail" ukaże się 20 listopada nakładem Relapse Records. Marcus, Tomas i Henrik, to dla was".

Rozwiń



