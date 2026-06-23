Tron Ozzy'ego Osbourne'a trafi do muzeum. "Ostatni rozdział w karierze"

Do września w Birmingham, rodzinnym mieście Ozzy'ego Osbourne'a, można oglądać cieszącą się ogromną popularnością wystawę "Ozzy Osbourne: Working Class Hero". Do Birmingham Museum & Art Gallery trafi wyjątkowy eksponat - tron, na którym po raz ostatni wystąpił Książę Ciemności podczas pożegnalnego koncertu "Back to the Beginning", który odbył się 5 lipca 2025 r. na stadionie w Birmingham.

"Zbliżając się do pierwszej rocznicy tego wydarzenia, wydaje się słuszne, aby tron Ozzy'ego, który stał się synonimem jego ostatniego występu, został umieszczony w muzeum, gdzie będą mogli go oglądać fani, którzy go kochali" - podkreśla Sharon Osbourne, żona i menedżerka Ozzy'ego.

Tron Ozzy'ego Osbourne'a trafi do muzeum w Birmingham

Radości nie kryją władze muzeum w Birmingham. "Ten niezwykły obiekt jest natychmiast rozpoznawalny przez fanów na całym świecie i stanowi ważny, ostatni rozdział w niezwykłej karierze Ozzy'ego. W pierwszą rocznicę jego śmierci oferujemy odwiedzającym wyjątkową okazję do spotkania się, upamiętnienia Ozzy'ego i uczczenia dziedzictwa prawdziwej legendy Birmingham" - mówią Sara Wajid i Zak Mensah.

Przypomnijmy, że tron został specjalnie zaprojektowany dla Ozzy'ego Osbourne'a. Schorowany wokalista najpierw solo, a potem razem z grupą Black Sabbath pożegnał się ze sceną, a wcześniej hołd oddały im takie gwiazdy ciężkiego grania, jak m.in. Metallica, Slayer, Tool, Guns N' Roses, Pantera, Gojira, Halestorm, Alice In Chains, Lamb Of God, Anthrax, Mastodon i Rival Sons.

Zagrały też dwie supergrupy złożone przez gitarzystę Toma Morello (Rage Against The Machine) z takich gwiazd, jak m.in. Billy Corgan (The Smashing Pumpkins), David Draiman (Disturbed), Nuno Bettencourt (gitarzysta Extreme), Lzzy Hale (Halestorm), Mike Bordin (Faith No More), Adam Wakeman, David Ellefon (były basista Megadeth), Scott Ian i Frank Bello (gitarzysta i basista Anthrax), Whitfield Crane (wokalista Ugly Kid Joe), Sleep Token II (Sleep Token) i Yungblud oraz Danny Carey i Adam Jones (perkusista i gitarzysta Tool), Jake E. Lee (były gitarzysta Ozzy'ego Osbourne'a), KK Downing (gitarzysta KK's Priest, eks-Judas Priest), basista Rudy Sarzo (m.in. Ozzy Osbourne, Whitesnake, Quiet Riot), Sammy Hagar (eks-Van Halen), Papa V Perpetua (Ghost), Vernon Reid (Living Colour), Steven Tyler (Aerosmith), Travis Barker (perkusista Blink-182), Ronnie Wood (gitarzysta The Rolling Stones) i Andrew Watt.

Ozzy Osbourne - legenda heavy metalu

"Ozzy Osbourne jest jedną z najważniejszych postaci kulturalnych Birmingham i słuszne jest, abyśmy nadal czcili jego niezwykłe dziedzictwo tutaj, w mieście, w którym rozpoczęła się jego podróż. Powrót jego kultowego tronu do Birmingham Museum & Art Gallery daje fanom i odwiedzającym nowy, potężny sposób nawiązania kontaktu z jego historią w tak wzruszającym momencie, jakim jest rocznica jego śmierci" - zaznacza Deborah Harries z Rady Miasta Birmingham.

Ozzy Osbourne zmarł 17 dni po pożegnalnym koncercie, 22 lipca. Oficjalną przyczyną śmierci 76-letniego wokalisty był zawał serca.

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