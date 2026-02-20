Trivium na dwóch koncertach w Polsce. "Nigdy się nie zestarzeje"
"Ich niepodrabialny styl, na który składa się klasyka i teraźniejszość nigdy się nie zestarzeje" - tak Knock Out Productions zapowiadają dwa koncerty Amerykanów z grupy Trivium w Polsce. Kto pojawi się u boku ekipy łączącej thrash z heavy metalem i metal core'em?
Ceniony florydzki kwartet Trivium gra muzykę z pogranicza metalcore'u, thrash i heavy metalu. Ekipa dowodzona przez Matta Heafy'ego (wokal, gitara) regularnie koncertuje w naszym kraju. W październiku 2021 r. do sprzedaży trafił dziesiąty studyjny album "In The Court Of The Dragon".
Pod koniec października 2025 r. zespół wypuścił EP-kę "Struck Dead". Amerykanie pracują już nad nowym materiałem z perkusistą Alexem Rüdingerem (m.in. wcześniej Whitechapel), który dołączył do grupy pod koniec 2025 r. Po rozstaniu z Alexem Bentem obowiązki koncertowego perkusisty objął na krótko Greyson Nekrutman z Sepultury.
Trivium wraca do Polski na dwa koncerty
"W ekspresowym tempie przeskoczyli ze statusu dobrze zapowiadającej się kapeli do gwiazd nowoczesnego metalu. Od premiery przełomowej dla nich i dla metalu jako takiego 'Ascendancy' minęły ponad dwie dekady, a Trivium wciąż są na topie. Ich niepodrabialny styl, na który składa się klasyka i teraźniejszość nigdy się nie zestarzeje" - podkreśla Knock Out Productions, zapowiadając dwa "niezapomniane" koncerty Amerykanów w naszym kraju.
Trivium - wspierany przez sosnowiecki Frontside i amerykański Heriot - zagra w Warszawie (Progresja, 21 czerwca) i Gdańsku (B90, 22 czerwca).
Bilety trafią do sprzedaży 23 lutego (godz. 10:00) w następujących cenach:
Przedsprzedaż (I pula) - 159 zł
Przedsprzedaż (II pula) - 169 zł
W dniu koncertu - 190 zł (w przypadku wyprzedania koncertu bilety na bramce nie będą dostępne).