Ceniony florydzki kwartet Trivium gra muzykę z pogranicza metalcore'u, thrash i heavy metalu. Ekipa dowodzona przez Matta Heafy'ego (wokal, gitara) regularnie koncertuje w naszym kraju. W październiku 2021 r. do sprzedaży trafił dziesiąty studyjny album "In The Court Of The Dragon".

Pod koniec października 2025 r. zespół wypuścił EP-kę "Struck Dead". Amerykanie pracują już nad nowym materiałem z perkusistą Alexem Rüdingerem (m.in. wcześniej Whitechapel), który dołączył do grupy pod koniec 2025 r. Po rozstaniu z Alexem Bentem obowiązki koncertowego perkusisty objął na krótko Greyson Nekrutman z Sepultury.

Trivium wraca do Polski na dwa koncerty

"W ekspresowym tempie przeskoczyli ze statusu dobrze zapowiadającej się kapeli do gwiazd nowoczesnego metalu. Od premiery przełomowej dla nich i dla metalu jako takiego 'Ascendancy' minęły ponad dwie dekady, a Trivium wciąż są na topie. Ich niepodrabialny styl, na który składa się klasyka i teraźniejszość nigdy się nie zestarzeje" - podkreśla Knock Out Productions, zapowiadając dwa "niezapomniane" koncerty Amerykanów w naszym kraju.

Trivium - wspierany przez sosnowiecki Frontside i amerykański Heriot - zagra w Warszawie (Progresja, 21 czerwca) i Gdańsku (B90, 22 czerwca).

Bilety trafią do sprzedaży 23 lutego (godz. 10:00) w następujących cenach:

Przedsprzedaż (I pula) - 159 zł

Przedsprzedaż (II pula) - 169 zł

W dniu koncertu - 190 zł (w przypadku wyprzedania koncertu bilety na bramce nie będą dostępne).

