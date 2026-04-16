Jak już wcześniej informowaliśmy, festiwal Summer Dying Loud odbędzie się na terenie MOSiR im. Włodzimierza Smolarka w Aleksandrowie Łódzkim w dniach 3-5 września.

Pierwszym ogłoszonym headlinerem był Satyricon z Norwegii, a organizatorzy ogłosili też, że na imprezie wystąpią m.in. Nergal wspierany przez islandzki Misþyrming (w całości zagrają debiut Behemotha - "Sventevith (Storming Near The Baltic)" z okazji 30-lecia premiery), Ahab, Massacre, Blaze Bayley (specjalny set z materiałem z płyt nagranych z Iron Maiden w latach 1994-1999), Jesu (projekt Justina Broadricka, który grał na SDL 2024 z grupą Godflesh), Destruction (niemiecka legenda thrash metalu), japoński Sigh, Cult of Fire (black metal z Czech, będąc muzycznym hołdem i uwielbieniem dla hinduskich i buddyjskich bóstw), Blindead 23 (polski zespół wcześniej znany pod szyldem Blindead) holenderski Dool.

Triptykon nowym headlinerem Summer Dying Loud 2026

Teraz ujawniono, że drugim headlinerem będzie Triptykon ze Szwajcarii, dowodzony przez Thomasa Gabriela Fischera, znanego wcześniej jako lidera Celtic Frost i Hellhammer. Ten zespół powraca na SDL po siedmiu latach.

"To właśnie w Triptykon pokładamy największe nadzieje, szczególnie że raz po raz pojawiają się doniesienia o nowym materiale" - zapowiadają organizatorzy, przypominając, że studyjny dorobek Triptykon zamyka na razie drugi album "Melana Chasmata" (2014).

W Aleksandrowie Łódzkim zagrają również: wspomniany Misþyrming z samodzielnym setem, Hekla (Islandia), King Parrot (grindcore/thrash metal, Australia), Frontside (deathcore, Polska), Stellar Blight (polski projekt tworzony przez muzyków znanych z m.in. Shodan, Mānbryne, Blaze of Perdition i Owls Woods Graves), Wolfpack Heading Nowhere (goth rock, Polska), Vanishing Kids (elementy gotyku, psychodelii, shoegaze'u, metalu i klasycznego rocka) oraz deathmetalowe składy Sněť (Czechy), Putridarium (Niemcy) i Neolith (Polska) plus Rope Sect (post punk i rock gotycki, Niemcy).

Sparodiowali przebój Skolima w „Must Be The Music”. Zobacz hit sieci Polsat Promocja