"To album, którego nagrywanie sprawiło nam ogromną frajdę. Niczego nie próbujemy na nim udowadniać - to po prostu świetna płyta, która ma świetnego kopa!" - mówi Tony Iommi o nadchodzącym wydawnictwie "From The Dark" (premiera 23 października).

Do sieci trafił drugi - po "World Alone" - singel z tej płyty. Mowa o "Stormwatcher", któremu towarzyszy animowany teledysk.

Tony Iommi na wzburzonych wodach

Utwór podejmuje tematykę morską i opowiada o statku uwięzionym w sztormie. Za tekst odpowiada norweski wokalista Jørn Lande, znany z takich zespołów jak m.in. Ark, Masterplan, Beyond Twilight, Allen/Lande czy Jorn, a także współpracy z Avantasią, Ayreon i wirtualnym projektem Pentakill na potrzeby gry League of Legends.

"To wyzwala coś z samego wnętrza, coś prawdziwego" - wyjaśnia Lande, opisując, jak tekst opowiada poruszającą historię o zmaganiach i smutku towarzyszących życiowej podróży od narodzin aż po śmierć i to, co następuje po niej. "Jesteśmy kapitanami własnego statku, zderzającego się z nieznanymi i czasami wymagającymi wodami. Zawsze nawigujemy naprzód, pewnie sterując przez każdy sztorm, napędzani marzeniami o nowych horyzontach i pragnieniem czegoś nowego" - dodaje Norweg.

W nagraniu u boku Iommiego i Lande pojawiają się basistka Becky Baldwin (King Diamond) i perkusista Karl Brazil (m.in. James Blunt, Robbie Williams, Feeder). Dodatkowo za partie klawiszy odpowiada wieloletni współpracownik gitarzysty Black Sabbath - Mike Exeter, który jest współautorem "Stormwatcher" i współproducentem płyty.

Dodajmy, że Tony Iommi właśnie odebrał medal MBE (Member of the Order of the British Empire).

Dwupłytowe wydanie LP "From The Dark", ukaże się w czterech wariantach kolorystycznych, dostępnych u różnych sprzedawców. Materiał wytłoczono z prędkością 45 RPM na podwójnym winylu dla uzyskania optymalnej dynamiki dźwięku. Ekskluzywne, rozkładane opakowanie (gatefold) wykonano z czarnej tektury premium z wyciętym charakterystycznym krzyżem Tony'ego. Pod nim kryje się mroczna i szczegółowa grafika stanowiąca wizualną podróż przez album - częściowo widoczna na co dzień, a w pełnej krasie ujawniająca się po wyciągnięciu koperty wewnętrznej.

22 października (godz. 21:00) w Beer & Bones Rock & Metal Pub w Warszawie odbędzie się specjalny odsłuch płyty "From The Dark". Wstęp wolny.

Tony Iommi - szczegóły płyty "From The Dark" (tracklista):

1. "Over The Violent Sun"

2. "Black Times"

3. "World Alone"

4. "Beyond The Dead"

5. "Stormwatcher"

6. "Death Wake"

7. "Return Of The Arbalist"

8. "Legacy"

Bonusowe utwory w edycji Deluxe CD:

9. "Scent Of Dark"

10. "Deified".