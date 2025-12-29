Thy Worshiper z nową płytą na wiosnę 2026 roku i trasą po Polsce. Co już wiemy?

Już wiosną 2026 roku pierwszym od pięciu lat albumem przypomni o sobie grupa Thy Worshiper. Premierze płyty "Demony Wschodu" towarzyszyć będzie krajowa trasa, którą uznany pagan / blackmetalowy zespół rodem z Wrocławia odbędzie na przełomie lutego i marca przyszłego roku.

Według zapowiedzi, "Demony Wschodu", szósty longplay powstałego na początku lat 90. Thy Worshiper, będzie pierwszą częścią tryptyku.

Thy Worshiper z pierwszymi szczegółami płyty "Demony Wschodu". Co przygotowali tym razem?

"Nadszedł czas, kiedy w końcu możemy podzielić się z Wami bardzo ekscytującymi informacjami z naszego obozu. Już niedługo, bo wiosną 2026 roku, nakładem Piranha Music ukaże się pierwsza część tryptyku zatytułowana 'Demony Wschodu'. To dziewięć premierowych - ciężki pagan black metal z tribalowymi perkusjami, etnicznymi motywami i jeszcze większą dawką surowości, więcej mroku, więcej energii niż na poprzednich płytach" - o nowym materiale czytamy na oficjalnej stronie zespołu w mediach społecznościowych.

Z innych wieści z obozu Thy Worshiper dowiadujemy się także o wstąpieniu w szeregi grupy nowej wokalistki, oraz o powrocie do składu perkusisty Bartosza Maruszaka, którego mogliśmy usłyszeć na dwóch wcześniejszych albumach formacji z Wrocławia: "Klechdy" (2016 r.) i "Czarna dzika czerwień" (2014 r.); jak również na EP-ce "Ozimina" (2015 r.).

Thy Worshiper po zmianach. Kto dołączył do składu?

"Eliza Ratusznik, znana szerzej z działalności w (krakowskim trio) Narbo Dacal, jest bardzo ważnym ogniwem podczas powstania nadchodzącego, szóstego albumu 'Demony Wschodu'. To wszechstronna artystka muzyczna - śpiewa, komponuje, pisze teksty. Jej styl łączy oryginalność i emocjonalną głębię, czerpiąc z serca. Pokazała to wyraźnie podczas naszego wspólnego koncertu we Wrocławiu. Powiedziała 'Tak' i oficjalnie jest częścią Thy Worshiper; powitajcie ją" - o nowej koleżance z zespołu napisali pozostali członkowie Thy Worshiper.

Eliza Ratusznik zajęła przy mikrofonie miejsce Moniki Lubas, która przez ostatnie dziewięć lat wspierała Thy Worshiper podczas koncertów oraz wystąpiła na poprzedniej płycie z 2021 roku.

"Chcielibyśmy podziękować Monice Lubas za wkład i zaangażowanie w występach na żywo i na 'Bajkach o Staruchu'" - dodali członkowie Thy Worshiper.

Grupa zapowiedziała również trasę po Polsce, która będzie nie tylko formą promocji nowego albumu, ale i okazją do świętowania ważnej rocznicy w historii Thy Worshiper, formacji wskrzeszonej po blisko dekadzie hibernacji w 2005 roku w Dublinie.

Thy Worshiper ruszają w trasę. Gdzie zagrają?

W ramach przedwiosennej minitrasy po kraju - organizowanej przez Piranha Music - zespół odwiedzi pięć miast. Thy Worshiper zobaczymy 25 lutego 2026 roku w gdańskim klubie Drizzly Grizzly, 26 lutego w klubie Pod Minogą w Poznaniu, 27 lutego we wrocławskim Łączniku, 28 lutego w krakowskim Zaścianku, oraz 1 mara na deskach warszawskiej Hydrozagadki.

"Premierę albumu zwieńczymy trasą koncertową. Zaplanowany tour to również okazja, aby uczcić 30. rocznicę wydania naszego debiutanckiego albumu 'Popiół - Introibo Ad Altare Dei'. Bądźcie z nami" - do podwójnego świętowania zapraszają muzycy Thy Worshiper.

Dodajmy, że Thy Worshiper wezmą też udział w przyszłorocznej edycji festiwalu Castle Party, który odbędzie się w dniach 16-19 lipca, tradycyjnie na Zamku w Bolkowie.

Poza wspomnianymi Elizą Ratusznik i Bartoszem Maruszakiem, skład Thy Worshiper współtworzą (od samego początku) grający m.in. na gitarze akustycznej wokalista Marcin Gąsiorowski; oraz basista Kubov (obaj z Maruszakiem figurują też w formacji Popiół); gitarzysta Dariusz Kubala (także drumla); oraz grający na szeregu tradycyjnych instrumentów perkusyjnych i nie tylko Tomasz "Grabaż" Grzesik.

