Dla pochodzących z Krakowa grup Sceptic i Thy Disease będzie to kontynuacja jesiennej trasy "Pathetic We Fall Tour 2026", na której obie formacje ponownie spotkały się po 20 latach.

Teraz zespoły ogłosiły szczegóły trasy "Torture Over Poland 2027", która w marcu 2027 r. obejmie 17 miast w całej Polsce. Skład uzupełniają Varmia (pagan black metal z Olsztyna) i Terrordome (thrash metal/crossover z Krakowa).

Sceptic przygotował na tę okazję specjalne wydawnictwo - nową wersję drugiego albumu "Pathetic Being", której premiera zaplanowana jest na koniec tego roku. Thy Disease będzie kontynuować promocję najnowszego albumu "United We Fall".

Varmia zaprezentuje głównie materiał z tegorocznej płyty "lauks", a Terrordome wystąpi krótko po premierze nowego albumu, zaplanowanej na początek 2027 r.

Łączący death metal z industrialem Thy Disease tworzą obecnie: gitarzysta i lider Dariusz "Yanuary" Styczeń, wokalista Sebastian "Sirius" Syroczyński (Anal Stench), basista Andrzej Hejmej (Anal Stench, Cryptic) i perkusista Ireneusz "Ireq" Gawlik (eks-Neolith).

Z kolei w skład specjalizującego się w technicznym death metalu Sceptic wchodzą gitarzysta i lider Jacek Hiro (m.in. Kat & Roman Kostrzewski, Popiór), wokalista Marcin Urbaś, basista Paweł Kolasa (eks-Atrophia Red Sun) i perkusista Jakub Kogut (eks-Atrophia Red Sun, eks-Virgin Snatch).

"Torture Over Poland 2027" - szczegóły trasy koncertowej:

04.03.2027 - KRAKÓW, Zaścianek

05.03.2027 - RZESZÓW, Pod Palmą

06.03.2027 - LUBLIN, Zgrzyt

07.03.2027 - WARSZAWA, VooDoo

08.03.2027 - ŁÓDŹ, Warkot

09.03.2027 - BIAŁYSTOK, Zmiana Klimatu

10.03.2027 - OLSZTYN, Carpenter Inn - Baza

11.03.2027 - GDYNIA, Podwórko.art

12.03.2027 - KOSZALIN, Kreślarnia

13.03.2027 - SZCZECIN, DK Kosmos

14.03.2027 - ZIELONA GÓRA, Kawon

15.03.2027 - WROCŁAW, Łącznik

16.03.2027 - POZNAŃ, Szum

17.03.2027 - PIŁA, Yogi

18.03.2027 - TORUŃ, Kombinat Kultury

19.03.2027 - GOMUNICE, Bogart

20.03.2027 - ZABRZE, CK Wiatrak.