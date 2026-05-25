Objazd pod szyldem "Pathetic We Fall Tour 2026" obejmie 11 miast w całej Polsce. Pochodzące z Krakowa grupy Thy Disease i Sceptic połączyły siły dokładnie dwie dekady po swojej pierwszej wspólnej trasie.

Dla Thy Disease będzie to pierwsza krajowa trasa promująca album "United We Fall", który pojawił się pod koniec 2025 r. Wydawnictwo łączy nowoczesne brzmienia z powrotem do deathmetalowych i industrialnych korzeni grupy.

Świętujący niedawno swoje 25-lecie zespół tworzą: gitarzysta i lider Dariusz "Yanuary" Styczeń, wokalista Sebastian "Sirius" Syroczyński (Anal Stench), basista Andrzej Hejmej (Anal Stench, Cryptic) i perkusista Ireneusz "Ireq" Gawlik (eks-Neolith).

Thy Disease i Sceptic razem po 20 latach

Z kolei Sceptic przygotował na tę okazję specjalne wydawnictwo. Jesienią światło dzienne ujrzy nagrana na nowo wersja ich drugiego albumu "Pathetic Being".

W obecnym składzie występują: gitarzysta i lider Jacek Hiro (m.in. Kat & Roman Kostrzewski, Popiór), wokalista Marcin Urbaś, basista Paweł Kolasa (eks-Atrophia Red Sun) i perkusista Jakub Kogut (eks-Atrophia Red Sun, eks-Virgin Snatch).

W roli gościa specjalnego na trasie wystąpi grupa Zmarłym, promująca album "Wielkie Znikanie". Wieczory otwierać będzie krakowski Anthropovore. Powstały w 2025 r. zespół, łączący oldschool z nowoczesnym death metalem, obecnie pracuje nad debiutem. W składzie znajdują się m.in. synowie wspomnianego Jacka Hiro.

"Pathetic We Fall Tour 2026" - szczegóły koncertów:

06.11 - Przemyśl, Fort XXII (dodatkowo Zmarłym)

07.11 - Zamość, Kazamaty (dodatkowo Zmarłym)

08.11 - Kielce, Czerwony Fortepian

13.11 - Sosnowiec, Komin Music Cafe

14.11 - Kraków, Kwadrat (wyłącznie Thy Disease i Sceptic)

20.11 - Legnica, Spiżarnia (dodatkowo Zmarłym)

21.11 - Świdnica, Bolko (dodatkowo Zmarłym)

27.11 - Bielsko-Biała, Rude Boy (dodatkowo Zmarłym)

28.11 - Rybnik, Odyseja (dodatkowo Zmarłym)

18.12 - Bydgoszcz, Over the Under Pub (wyłącznie Thy Disease i Sceptic)

19.12 - Skarżysko-Kamienna, Semafor.

