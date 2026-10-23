Thrashowa sensacja z USA przed premierą debiutu. "Idą po swoje"

Oprac.: Bartosz Donarski

Pod koniec października światło dzienne ujrzy "Primordial Rites" - debiutancka płyta Vigil. Co już wiemy o pierwszym albumie amerykańskiej formacji, której autentyczne zamiłowanie do oldskulowego thrash metalu zjednuje kwintetowi z Richmond coraz liczniejsze grono fanów?

Członkowie zespołu thrashmetalowego Vigil stojący przed kamienną ścianą z kratą.
Vigil szykuje debiutancki albummateriały prasowe

Materiał zawarty na "Primordial Rites" to wypadkowa fascynacji amerykańskich thrashmetalowców wczesnymi dokonaniami klasyków gatunku oraz graniem z pogranicza speed metalu i crossover / hardcore punka.

Vigil i jego pradawne rytuały. Gdzie szukać źródeł albumu "Primordial Rites"?

"Jesteśmy czymś pomiędzy. W gruncie rzeczy jest to thrash zmieszany trochę z hardcore punkiem, plus pobrzmiewające black metalem wokale. Naszymi podstawowymi źródłami inspiracji są Nuclear Assault, Dark Angel, Slayer, Sacrilege oraz wszystkie wspaniałe kapele z Richmond. Wokalnym drogowskazem dla Jessiki (Timberlake) był Morbid Saint (thrashowa grupa z USA powstała w latach 80.), co zresztą wyraźnie słychać. W naszym brzmieniu słychać też wpływ młodszych zespołów takich jak Power Trip i Enforced" - o swoim stylu grania i inspiracjach mówią muzycy z Richmond, miasta, z którego na szerokie wody wypłynęli m.in. wspomniany Enforced, Iron Reagan, Gwar, Lamb Of God czy Municipal Waste.

Vigil: Singel "Nocturnal Hunger" zapowiedzią pierwszej dużej płyty

Na kompozycję pilotującą album "Primordial Rites" wybrano "Nocturnal Hunger" - numer, który wzbudził falę entuzjazmu wśród miłośników oldskulowego podejścia do tematu nie tylko w kontekście brzmieniowym, ale i wizualnym.

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"Człeniu, to jest rewelacyjne", "Idą po swoje", "Kapitalny thrash, bardzo oldskulowy", "Zabójcze", "O to właśnie chodzi. Metal w najlepszym wydaniu! Dobra robota!", "Najlepszy thrash, jaki słyszałem w tym roku" - czytamy w komentarzach o utworze promującym pierwszy album kwintetu ze stolicy stanu Wirginia.

Do kompozycji "Nocturnal Hunger" nakręcono teledysk utrzymany w analogowym klimacie ziarnistego obrazu z kaset VHS z lat z przełomu lat 80. i 90.

Wideoklip "Nocturnal Hunger" Vigil możecie zobaczyć poniżej:

Album "Primordial Rites" będzie mieć swą premierę 30 października. Jego wydaniem zajmie się amerykańska Shadow Kingdom Records. Wytwórnia z Valley City w Ohio przygotowała wersję CD oraz dwie edycje winylowe; materiał będzie też dostępny drogą elektroniczną.

Vigil - kim są?

Pochodzący z Richmond w stanie Wirginia zespół Vigil zaistniał w świadomości metalowego undergroundu w 2023 roku, wraz z wypuszczeniem 4-utworowej taśmy "Demo '23". Na początku 2025 roku thrashowy kwintet ze Wschodniego Wybrzeża USA opublikował własnym sumptem singel "Blood Dust", który znajdziemy również na debiutanckim albumie "Primordial Rites".

Wywodzący się z oldskulowego speed / thrash metalu styl grania Vigil ma swą genezę we wczesnych dokonaniach amerykańskich pionierów gatunku z Exodus, Whiplash, Blood Feast, Hallows Eve, Znöwhite czy kanadyjskiego Sacrifice. W twórczości grupy z Richmond słychać również nawiązania do współczesnych przedstawicieli crossover thrashu, na czele z ziomkami z Iron Reagan, Municipal Waste i Enforced oraz teksańskim Power Trip z Dallas.

Skład Vigil tworzą charyzmatyczna wokalistka Jessica Timberlake, basista Taylor Wood, gitarzyści Hayden Look i Michael Burton, oraz perkusista Nick Morris, który w 2025 roku zastąpił na tej pozycji Marka Ramireza.

Vigil - szczegóły albumu "Primordial Rites" (tracklista):

1. "Nocturnal Hunger"
2. "Seventh Circle"
3. "Search For Steel"
4. "Tortured For Christ"
5. "At The Stake"
6. "Blood Dust"
7. "Sanctum"
8. "Primordial Rites"
9. "Abhorrence".

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