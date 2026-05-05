W sieci pojawił się właśnie "Suspended In Torture", nowy singel kwartetu z Wrocławia, do którego nakręcono pierwszy w ośmioletniej historii Abuser wideoklip.

"Już jest! Nasz pierwszy teledysk i już czwarty singel zapowiadający debiutancki album" - czytamy na stronie formacji, której pierwszy longplay pilotowały dotąd numery "Monument Of Atrocity", tytułowy "Blood Marks" i "Painbringer".

"Co za pęd! Świetne riffy, wspaniała żywiołowość! Teraz to się dopiero nakręciłem!", "Sztos i ogień", "Intensywny, brutalny, dobrze wykonany", "Abuser Pany!" - piszą fani thrashu w komentarzach o premierowej kompozycji zespołu.

Teledysk "Suspended In Torture" Abuser możecie zobaczyć poniżej:

Z innych wieści z obozu wrocławian dowiadujemy się o dwóch pierwszych koncertach, na których Abuser promować będzie swoją debiutancką płytę. Pierwszy z nich odbędzie się 9 maja w poznańskim Dragon Social Club, na deskach którego zobaczymy także trzy inne krajowe formacje: Cirograph, Szafot i Enterocolis. Drugą imprezę z udziałem Abuser zaplanowano na 30 maja w pubie motocyklowym 2KOŁA w Warszawie, gdzie zagrają również Lucille, Chaingün i Instant Death.

Abuser odlicza dni do premiery debiutu. Co już wiemy o płycie "Blood Marks"?

"Już za trochę ponad tydzień ukaże się nasz debiutancki album! 10 utworów pełnych BRUTALNEGO THRASHU, które zadowolą każdego fana ekstremalnej muzyki!" - przypominają o premierze "Blood Marks" muzycy z Wrocławia.

"Blood Marks" trafi w ręce fanów bezkompromisowego podejścia do gatunku nakładem madryckiej Xtreem Music, z którą zespół podpisał stosowne dokumenty w grudniu 2025 roku. Premierę debiutanckiej płyty Abuser zaplanowano na początek maja.

Dodajmy, że Xtreem Music to wytwórnia, której założycielem i szefem jest David Sánchez González, czyli popularny Dave Rotten, wokalista i lider Avulsed, pionierów death metalu w Hiszpanii, muzyk od lat doskonale rozpoznawalny na deathmetalowej sceny oraz wielce zasłużona postać metalowego podziemia, a także niegdysiejszy szef Drowned Productions (1990-1994) i Repulse Records (1994-2002).

"'Blood Marks' to 10 utworów szybkiego, wściekłego i dzikiego thrash metalu, którego źródeł inspiracji należy szukać w twórczości Morbid Saint, Demolition Hammer, Sadus, Dark Angel i Kreator. W thrashmetalowym podziemiu pojawiło się nowe zagrożenie" - ostrzegają przedstawiciele madryckiej wytwórni.

Debiutancką płytę Abuser zarejestrowano w warszawskim Sound Of Records. Produkcją (w tym miksem i masteringiem) zajęto się w Satanic Audio. Autorem okładki jest włoski artysta Velio Josto, a zespołowego logotypu rosyjskie Krivtsov Artwork (Evgeny Krivtsov), zaś za opracowanie graficzne odpowiadało XXX Graphics.

Longplay "Blood Marks" będzie mieć swą premierę 7 maja. Płyta dostępna będzie w wersji CD oraz w formatach cyfrowych.

Abuser - kim są?

Wrocławska formacja powstała w 2018 roku z intencją tworzenia agresywnego i bezlitosnego thrash metalu. Kwartet dał się lepiej poznać rok później za sprawą demówki ("Demo 2019"), która w formie darmowej kasety promocyjnej - wypuszczonej przez niemiecką Destruktion Records - miała za zadanie zamanifestować obecność Abuser w metalowym undergroundzie.

Po okresie przymusowej hibernacji, w 2023 roku zespół - tworzony przez muzyków znanych wcześniej z innych krajowych grup thrashowych (i nie tylko) - przebudził się w pełnym składzie, w którym figurują obecnie grający na gitarze wokalista Paweł Dominiak (Miecz, eks-Hexenaltar), urodzony w Żorach basista Michał Kotwicki (Pandemic Outbreak, eks-Raging Death) oraz perkusista Jakub "Klimek" Klimkiewicz i (od 2025 r.) gitarzysta Albert Matuszny (obaj kojarzeni także z wrocławskim death / thrashowym Leprozorium).

Poza coraz intensywniejszym koncertowaniem w kraju, w 2025 roku muzycy Abuser skupili się na komponowaniu i nagrywaniu debiutanckiego albumu, "ostrząc swoje brzmienie w bezlitosną broń szybkości, agresji i surowej intensywności". Efektem tych prac jest debiutancki album "Blood Marks", który w barwach Xtreem Music trafi na rynek już na początku maja.

Abuser - szczegóły albumu "Blood Marks" (tracklista):

1. "Cry Of The Innocent"

2. "Suspended In Torture"

3. "Blood Marks"

4. "Painbringer"

5. "Fin de Siécle"

6. "Monument Of Atrocity"

7. "Struggling For Reality"

8. "Lethal Obsession"

9. "Abuser"

10. "Witnessing Madness".

