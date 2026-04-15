"Każdy z tych zespołów jest jednym z najlepszych w swoim gatunku i każdy prezentuje najwyższą formę koncertową" - tak zapowiadany jest koncert, który odbędzie się 15 marca 2027 r. w klubie Progresja w Warszawie.

Główną gwiazdą europejskiej trasy będzie grupa The Halo Effect. Szwedzka formacja nazywana jest "tytanami melodyjnego death metalu". To właśnie w Progresji zespół zagrał na poprzedniej trasie "Halos Over Europie" w lutym 2025 r.

The Halo Effect wraca do Polski. "Na najwyższej półce"

"Szukacie złotej recepty na melodyjny death metal? Polecamy The Halo Effect, które składa się w znacznym procencie z ludzi odpowiedzialnych za wymyślenie i opatentowanie tego nurtu. Riffy i melodie Szwedów są na najwyższej półce" - podkreślają organizatorzy.

Działający od 2019 r. zespół tworzy pięciu byłych członków In Flames, zespołu, który w triadzie z At The Gates i Dark Tranquillity, nadał w latach 90. kształt tzw. goeteborskiemu brzmieniu - melodyjnemu szwedzkiemu death metalowi pozostającemu od lat niewyczerpanym źródłem inspiracji dla kolejnych pokoleń muzyków po obu stronach Atlantyku.

Grupę tworzą Jesper Strömblad (gitara), Daniel Svensson (perkusja), Peter Iwers (bas), Niclas Engelin (gitara) i Mikael Stanne (wokal; także w Dark Tranquillity, Grand Cadaver i Cemetery Skyline). Od 2022 roku w koncertowym składzie zespołu odnajdujemy także Patrika Jensena, gitarzystę The Haunted i Witchery, który często zastępuje na tej pozycji zmagającego się z nałogami Jespera Strömblada.

W roli specjalnego gościa na trasie zaprezentuje się włoska grupa Lacuna Coil, łącząca alternatywny metal z gotyckim klimatem. Na czele stoją odpowiedzialni za wokale Andrea Ferro i Cristina Scabbia, jedna z najlepszych wokalistek na metalowej scenie. "Zawsze potrafili wyjść z tej szuflady i dawać także wielkie, nowoczesne riffy. Są silni jak nigdy" - czytamy w zapowiedzi.

Koncert otworzy Omnium Gatherum z Finlandii, kolejny przedstawiciel melodyjnego death metalu. "Gdy prezentują stąpające refreny i opakowują wszystko w smutek, aż czuje się potęgę. Przy tym nie zapominają o przebojach" - zachęcają organizatorzy.

Blanka wspomina w "The Voice Kids" wyjazd do Grecji. "Ledwo mnie uratowali" materiały prasowe