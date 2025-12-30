O swojej decyzji Silje Wergeland poinformowała w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

"Nowy rok i nowy rozdział. Po 16 latach tworzenia i grania wspaniałej muzyki z The Gathering pora podjąć się nowych wyzwań. Mam wiele fantastycznych doświadczeń i wspomnień związanych z tym zespołem, które zostaną ze mną przez resztę życia. Życzę kolegom z zespołu wszystkiego najlepszego w przyszłości. Dziękuję wszystkim cudownym fanom The Gathering na całym świecie za wielkie wsparcie i czarujące rozmowy" - napisała norweska wokalistka.

"Chcielibyśmy podziękować Silje za jej zasługi dla naszego zespołu i obecność w nim przez ostatnie 16 lat. Jesteśmy bardzo dumni z cudownych płyt, które wspólnie stworzyliśmy (od 'The West Pole' po 'Beautiful Distortion') oraz wszystkim zagranych koncertów. Będzie nam brakować tak fantastycznej wokalistki i drogiej przyjaciółki. Życzymy jej wszystkiego najlepszego w przyszłych przedsięwzięciach!" - czytamy na stronie The Gathering.

Silje Wergeland - kim jest norweska wokalistka?

Przypomnijmy, że urodzona w Bergen Silje Wergeland, znana wcześniej z norweskiej, gothic / doommetalowej formacji Octavia Sperati, wstąpiła w szeregi - niegdyś nastrojowego death / doommetalowego, a dziś bardziej rockowego - The Gathering w 2009 roku, dwa lata po rozstaniu się niderlandzkiej grupy z wokalistką Anneke Van Giersbergen. W barwach The Gathering Silje Wergeland wystąpiła m.in. na czterech albumach studyjnych, kilku EP-kach, płycie koncertowej oraz wielu singlach.

Silje Wergeland jest nie tylko wokalistką, ale i pianistką oraz autorką muzyki i tekstów, czego liczne dowody znajdziemy w nagraniach The Gathering. Na przestrzeni lat norweska artystka zaśpiewała gościnnie na płytach kilku uznanych formacji takich jak Arcturus, Katatonia czy zaprzyjaźnionego Enslaved z Bergen. Silje Wergeland jest także jedną z inicjatorek i główną organizatorką metalowego Beyond The Gates Festival, który od 2012 roku odbywa się w jej rodzinnym Bergen.

Prywatnie życiowym partnerem Silje Wergeland jest norweski perkusista Mads Lilletvedt, muzyk znany z m.in. doommetalowego Sahg. Para ma dwie córki.

Dodajmy, że w sierpniu Anneke van Giersbergen, poprzedniczka Silje w The Gathering, z którą zespół odnosił największe sukcesy w ostatniej dekadzie ubiegłego wieku, zaśpiewa na żywo w barwach swojej macierzystej grupy z okazji 30. rocznicy wydania "Mandylion" - klasycznego trzeciego albumu The Gathering z 1995 roku, a zarazem debiutu Anneke w barwach formacji. Bilety na wszystkie pięć koncertów, które odbyły się w sali koncertowej Doornroosje w mieście Nijmegen na wschodzi Niderlandów, wyprzedano w ciągu kilku minut. Na 2026 roku The Gathering wraz z Anneke zaplanowali już blisko 30 kolejnych jubileuszowych koncertów, w tym na największych metalowych i rockowych festiwalach w Europie, Ameryce Południowej i USA. Jednym z przystanków w ramach rocznicowych wojaży po świecie będzie przyszłoroczny Mystic Festival w Gdańsku.

The Gathering na Mystic Festiwalu 2026 - co już wiemy?

Na czerwcowym Mystic Festivalu The Gathering zagra specjalny jubileuszowy set, na którym z pewnością nie zabraknie uwielbianych przez fanów utwory takich jak "Leaves" czy "Strange Machines" z pomnikowego albumu "Mandylion".

U boku Anneke na scenie zobaczymy resztę klasycznego składu The Gathering z okresu "Mandylion", czyli Hugo Prinsena Geerligsa (bas), Franka Boeijena (klawisze), Hansa Ruttena (perkusja) i René Ruttena (gitara) oraz Jelmera Wiersmę (gitarzystę zespołu w latach 1989-1998), który, co warto zauważyć - podobnie jak Anneke van Giersbergen - figuruje dziś wyłącznie w koncertowym składzie zespołu.

Jak już informowaliśmy, przyszłoroczna edycja Mystic Festivalu odbędzie się w dniach 3-6 czerwca 2026 r. w Stoczni Gdańskiej. Headlinerami metalowego święta będą dowodzony przez Zakka Wylde'a Black Label Society, żegnająca się ze sceną legenda thrash metalu - Megadeth oraz pomorski Behemoth.

