W porównaniu z poprzednimi albumami, na których dominował groove / stoner metal, "Time Obliteration" przenosi zespół ku znacznie mroczniejszym i cięższym brzmieniowo obszarom. Nowy materiał, jak czytamy, łączy blackmetalowe klimaty z ciężarem sludge'u, techniczną precyzją, zaraźliwym rozbujaniem i zaskakującymi pierwiastkami awangardowymi.

The Black Thunder: Album "Time Obliteration" gotowy. Jak powstawała nowa płyta?

Bazując na etosie samodzielnego działania i latach poświęcenia dla podziemnej sceny, The Black Thunder nie celowali nigdy w produkcyjną przesadę, opowiadając się za brutalnym, intensywnym i szczerym brzmieniem, nasiąkniętym pewnymi wpływami i surowością crustu. By w pełni oddać to autentyczne brzmienie, "Time Obliteration" zarejestrowano w całości podczas sesji na żywo w studiu Dobra 12 w Białymstoku, gdzie za konsoletą zasiadł Piotr Polak, gitarzysta Neuropathii i Orphanage Named Earth ze stolicy województwa podlaskiego.

Miksem i masteringiem zajął się Haldor Grunberg, zaś autorem ręcznie malowanej okładki jest Rok, legendarny australijski muzyk i artysta, były wokalista kultowego Sadistik Exekution z Sydney. W przygotowanie oprawy graficznej zaangażowany był także równie utalentowany Łukasz "Pachu" Pach, frontman stołecznej grupy Hostia, którego prace zdobią płyty m.in. Acid Drinkers, Frontside, Hate czy Behemotha.

"Przekaz albumu koncentruje się wokół motywów poczucia egzystencjalnego niepokoju, wewnętrznego konfliktu i zniekształconego postrzegania rzeczywistości" - czytamy o tekstach napisanych przez grającego na basie wokalistę Marcina Szczepańskiego; głownie po angielsku, z fragmentami w języku polskim, przydającymi kompozycjom emocjonalnej intensywności.

Pierwszy od pięciu lat longplay The Black Thunder pilotuje singel "Verification Of Wounds", do którego nakręcono teledysk w reżyserii Mateusza Knopa

Wideoklip "Verification Of Wounds" The Black Thunder możecie zobaczyć poniżej:

Z "Time Obliteration" będziemy mogli się zapoznać przedpremierowo już 12 września na Thunder Fest, gdzie w rodzimym Bytowie The Black Thunder zagrają w całości materiał ze swojego nowego albumu.

Premiera trzeciej płyty bytowskiego kwartetu odbędzie się 16 października. Wydaniem "Time Obliteration" zajmie się kultowa i wielce zasłużona Pagan Records ze Świecia.

The Black Thunder - kim są?

Początki bytowskiego The Black Thunder sięgają roku 2009 i demówki "We Are Going To Hell", po której zespół mający w swych szeregach muzyków znanych z m.in. Calm Hatchery i Tyrana, dał się lepiej poznać wypuszczonymi własnym sumptem EP-kami "The Thunder Is Black" (2012 r.) i "A Quick Shot" (2013 r.).

Dyskografię formacji z województwa pomorskiego, która od heavy metalu i hard rocka sukcesywnie przesuwała się ku groove / stoner metalowi, uzupełniają wydany niezależnie, debiutancki album "Visions In Black" z 2017 roku oraz opublikowany cztery lata później w barwach krakowskiej Defense Records, drugi longplay "Into The Darkness We All Fall".

Skład The Black Thunder, którego dzisiejsze brzmienie określono wypadkową doom metalu i metalu alternatywnego, tworzą Marcin Szczepański (wokal / bas; również frontman deathmetalowego Calm Hatchery i gitarzysta chojnicko-charzykowskiego Tyrana), Grzegorz Malinowski (gitara), Jacek Kiełpiński (gitara) i Witek Kozak (perkusja; także w thrashowym Deathinition z Bydgoszczy).

The Black Thunder - szczegóły albumu "Time Obliteration" (tracklista):

1. "Verification Of Wounds"

2. "Ash In My Marrow"

3. "Nothing Remains"

4. "Turn Into Absence"

5. "The Eternal Search For Inner Balance-Consciousness"

6. "Fractured Time"

7. "To Live, To Suffer, To Die"

8. "Revelation Of Times To Follow".



