"The Pulse Of Annihilation", dziewiątą dużą płytę uznanej formacji pod wodzą braci Dave'a (perkusja; także w m.in. Abramelin, Werewolves, The Amenta, Ruins; eks-Blood Duster i Pestilence) i Joego (gitara; równie w Ruins, Domination Campaign, Abramelin; eks-The Amenta) Haleyów, wyprodukowano ponownie we własnym Crawlspace Productions, gdzie nad wszystkim czuwał drugi z wymienionych muzyków.

Okładkę zaprojektował portugalski artysta Nuno Zuki (Belial Necroarts), którego prace zdobią też nagrania m.in. Gaerea, In Aeternum czy polskich grupy Abused Majesty i Black Altar.

Psycroptic: Postęp i tożsamość. Co już wiemy o nowym albumie nestorów technicznego death metalu z antypodów?

"'The Pulse Of Annihilation' jest zwieńczeniem wszystkiego, co miało miejsce wcześniej. Stylistycznie, nigdy niczego nie forsujemy, pozwalając by utwory nabierały kształtu samoistnie - utrzymując postęp, przy jednoczesnym zachowanie tożsamości Psycroptic. Według mnie to nasz najbardziej epicki, ofensywny i techniczny, a zarazem najbardziej rozbujany materiał" - zapewnia Joe Haley, gitarzysta i główny autor muzyki w szeregach tasmańskich diabłów technicznego death metalu, którzy figurowali wcześniej w katalogach m.in. kalifornijskiej Prosthetic Records i Nuclear Blast Records - giganta metalowej fonografii z Niemiec.

Dodajmy, że u boku wokalisty i autora tekstów Jasona Peppiatta w nagraniach "The Pulse Of Annihilation" wziął ponownie udział amerykański wokalista Jason Keyser, członek Origin i były muzyk Skinless (z Joe Haleyem także w Domination Campaign), który współtworzył wokalny duet z frontmanem Psycroptic już na poprzedniej płycie "Divine Council" z 2022 roku.

Do sieci trafił już "Gathering A Venomous Herd" - pierwszy singel z nowego dokonania Australijczyków.

Psycroptic odsłania pierwszą kartę. Na co postawiono w singlu "Gathering A Venomous Herd"?

"Ten numer jest naprawdę wymagający, totalnie wykręca nadgarstki. To nieustająca riffowa nawałnica" - o premierowej kompozycji "Gathering A Venomous Herd" mówi Joe Haley.

"Prawdziwy potwór. Uwielbiam, gdy przy takim tempie można po prostu ochłonąć. Wszystkie moje ulubione utwory Psycroptic posiadają takie 'odbicie', które umożliwiając ciągnące się bez końca machanie czerepem, pozostawia miejsce na potężne wokalne pasaże, plus improwizowaną sekcję w środku z donośnym brzmieniem gitary… wycisk jakich mało" - dodał Todd Stern, amerykański basista Psycroptic.

Do singla "Gathering A Venomous Herd" nakręcono teledysk, który możecie zobaczyć poniżej:

"The Pulse Of Annihilation" będzie pierwszym albumem Australijczyków pod banderą legendarnej Metal Blade Records z Kalifornii, w barwach której pierwsze kroki na metalowej scenie stawiali m.in. Slayer, Metallica, Hellhammer, Possessed czy Overkill. Pierwszymi owocami kontraktu podpisanego już w maju 2025 roku były dwa autonomiczne single "Architects Of Extinction" i "Falling".

Dziewiąty longplay w 27-letniej karierze zespołu z West Hobart na Tasmanii będzie mieć swą premierę 17 lipca. Materiał dostępny będzie w wersji CD w digipacku, cyfrowo oraz na winylu w pięciu wariantach kolorystycznych.

Psycroptic - szczegóły albumu "The Pulse Of Annihilation" (tracklista):

1. "Ashes Of A New Dawn"

2. "Gathering A Venomous Herd"

3. "A Sword Of Me"

4. "No Time For The Weak"

5. "Our Pillars Fall"

6. "Annihilation Pulse"

7. "No Blade Of Grass"

8. "To Embrace This Curse"

9. "Forging The Crown".

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