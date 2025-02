Na "The Illuminant", tak bowiem brzmi jej tytuł, ateński kwartet powraca do charakterystycznej dla siebie atmosfery spowitej mrokiem i ezoteryką. Nowy longplay Greków ma być też dużym krokiem w brzmieniowym rozwoju Lucifer's Child.

Lucifer's Child: "The Illuminant" - mrok, niepokój i melodia

"Zabieramy was w otchłań oraz głębiny emocji, gdzie skrajność spotyka się z melodią, a to co niewidoczne zostaje zamanifestowane. Nowy album stanowi śmiałą ewolucję naszego brzmienia. To intensywna podróż łącząca mrok, niepokój i melodię. To osiem bluźnierczych kompozycji będących tyleż rozliczeniem, co objawieniem; ogniem, który pochłania, a zarazem odnawia" - wskazuje George Emmanuel, gitarzysta i współzałożyciel Lucifer's Child, były muzyk kultowych greckich formacji Rotting Christ i Necromantia.

Następcę albumu "The Order" z 2018 roku wyprodukował (w tym miks i mastering) George Emmanuel w swoim ateńskim studiu Pentagram (m.in. Demonical, Septicflesh, Necromantia), gdzie odbyła się większość nagrań. Wyjątkiem były jedynie partie perkusji, które zarejestrowano w studiu Pale Blue Dot. Autorem okładki "The Illuminant" jest włoski artysta Daniele Valeriani, którego prace zdobią nagrania m.in. Dark Funeral, Mayhem, Vltimas, Triptykon i Mysticum.

Do sieci trafił już "Antichrist" - pierwszy singel z nowego albumu Lucifer's Child. Możecie go posłuchać poniżej:

Płyta "The Illuminant" trafi na rynek 28 marca w barwach pilskiej Agonia Records. Materiał dostępny będzie w wersji CD, w trzech edycjach winylowych, na kasecie oraz cyfrowo.

Dodajmy, że "The Illuminant" będzie pierwszym albumem formacji bez udziału znanego z Nightfall basisty Stathisa Ridisa, współzałożyciela Lucifer's Child, z którym rozstał się w 2020 roku. Jego funkcję przejął Kostas Gerochristos. Skład zespołu uzupełniają zasiadający za perkusją Nick Vell, którego odnajdujemy również w szeregach Chaostar, oraz wokalista Marios Dupont, były frontman Karma Violens.

Lucifer's Child - kim są?

Nazwa powstałego w 2013 roku Lucifer's Child ma swe źródło w tekście do "Into The Coven" - utworu z kultowego debiutu "Melissa" Mercyful Fate z 1983 roku. "The Wiccan", debiutancki album grupy, na czele której stoi George Emmanuel - były gitarzysta m.in. Necromantii i Rotting Christ, pionierów greckiej sceny blackmetalowej i jej charakterystycznego brzmienia - miał swą premierę w 2015 roku nakładem norweskiej Dark Essence Records.

Trzy lata później ateński kwartet związał się z polską Agonia Records, w barwach której światło dzienne ujrzały "The Order" - drugi longplay Lucifer's Child z 2018 roku, oraz wypuszczony w roku 2022 split "Under Satan's Wrath" z udziałem brazylijskiego Mystifier, "The Illuminant" będzie więc drugim dużym albumem Greków z nalepką zasłużonej wytworni z wielkopolskiej Piły.

Cechujący się mroczną nastrojowością black metal Lucifer's Child znalazł też uznanie wśród organizatorów metalowych festiwali. Na przestrzeni lat Grecy występowali m.in. na prestiżowym Inferno Festival w Norwegii i francuskim Hellfest, a także brytyjskim Incineration Festival.

Lucifer's Child - szczegóły albumu "The Illuminant":

1. "Antichrist"

2. "As Bestas"

3. "The Serpent And The Rod"

4. "Ichor"

5. "Righteous Flama"

6. "Curse"

7. "The Heavens Die"

8. "And All Is Prelude".