"Ostatnia noc. Wspomnienia na całe życie. Pasja, która nigdy nie wygaśnie" - tak sobotni koncert w Suhai Music Hall w São Paulo podsumowała grupa Sepultura.

"To była niezapomniana noc, pełna potężnej energii, autentycznych emocji i gości specjalnych. Tysiące gardeł śpiewało razem, sprawiając, że każdy utwór stał się wspomnieniem, które pozostanie z nami na zawsze. Było szaleńczo. Było emocjonalnie. To było święto heavy metalu w jego najczystszej postaci. Ale przede wszystkim - chodziło o was, fanów, którzy byliście częścią tej podróży: śpiewaliście, krzyczeliście i dawaliście z siebie wszystko aż do samego końca" - dodali muzycy brazylijskiej legendy metalu, która po ponad 40 latach pożegnała się ze sceną.

Sepultura po raz ostatni. Tak legenda metalu pożegnała się ze sceną

Pod koniec 2023 r. Sepultura ogłosiła, że ruszy w zaplanowaną na ok. 18 miesięcy pożegnalną trasę "Celebrating Life Through Death". Tuż przed rozpoczęciem koncertów do grupy Slipknot odszedł perkusista Eloy Casagrande. Jego następcą został Amerykanin Greyson Nekrutman, w latach 2023-2024 grający również w Suicidal Tendencies, słynnej kalifornijskiej formacji z pogranicza thrash metalu, crossoveru i hardcore punka.

W ramach pożegnalnej trasy Sepultura zagrała też w listopadzie 2024 r. w katowickim Spodku - miał to być ostatni koncert w naszym kraju, tymczasem krótko po tym ogłoszono, że brazylijska formacja będzie jedną z gwiazd Mystic Festival 2025 w Gdańsku.

Ostatecznie do pożegnania doszło w Suhai Music Hall, która mieści ok. 9 tys. osób. Pierwotnie koncert miał się odbyć na mogącym pomieścić ok. 20 tys. osób stadionie Mercado Livre Arena Pacaembu w São Paulo.

Zespół planował, by finałowy występ był wyjątkowym momentem hołdu, świętowania brazylijskiej muzyki metalowej i jej wpływu na fanów na całym świecie.

Publiczność mogła usłyszeć ponad 30 utworów z całego dorobku Sepultury, w tym również z początkowego etapu, gdy liderami zespołu byli jej założyciele - bracia Max Cavalera (wokal, gitara) i grający na perkusji Igor Cavalera.

Jako goście specjalni na pożegnaniu Sepultury zagrali Metal Allegiance (często z nimi występował gitarzysta Andreas Kisser), brazylijscy weterani death metalu z Krisiun oraz Sacred Reich - thrashmetalowa formacja rodem z USA.

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Dodatkowo Sepulturę wsparli Ethan Kahn i Sean Sterling (Chained Saint), Allan Wallace (Eminence), Yohan Kisser (syn Andreasa Kissera), Moyses Kolesne (Krisiun), Amilcar Christófaro (Torture Squad) i João Gordo (Ratos De Porao).

Najgoręcej przyjęty został Jairo "Tormentor" Guedz, gitarzysta Sepultury, który w zespole grał w latach 1985-1987. Po wydaniu debiutanckiego albumu "Morbid Visions" (1986) Jairo odszedł z zespołu, przyprowadzając jednocześnie swojego następcę - został nim Andreas Kisser, który razem z basistą Paulo Jr. do dziś figuruje w szeregach Sepultury.

Sepultura - brazylijska legenda metalu

Nazwa grupy w języku portugalskim oznacza "grób". Po początkowych roszadach personalnych u boku braci Cavalera pojawili się Paulo Jr. i Jairo Guedz. Po odejściu tego ostatniego i dołączeniu Andreasa Kissera utworzył się klasyczny skład Sepultury.

Za sprawą płyty "Schizophrenia" (1987) i wizyty Maxa Cavalery w Nowym Jorku grupa zdobyła kontrakt z wytwórnią Roadrunner (wówczas jeszcze pod nazwą Roadracer Records). W tych barwach pojawił się album "Beneath the Remains" (1989), który sprzedał się w liczbie ok. 200 tys. egzemplarzy, a Brazylijczycy zdobyli fanów w Ameryce i Europie.

Na przełomie lat 80. i 90. menedżerką grupy została mająca rosyjskie korzenie Gloria Bujnowski, która w 1993 r. poślubiła Maxa Cavalerę, przyjmując jego nazwisko. To wydarzenie z czasem okazało się punktem zwrotnym w historii Sepultury.

Płyty "Arise" (1991) i "Chaos A.D." (1993) dały zespołowi status gwiazd na metalowej scenie. Ten drugi materiał dał podwaliny pod gatunek nazwany groove metal - na albumie pojawiły się plemienne partie perkusji i elementy muzyki rdzennych Indian z Amazonii. Rozwinięciem tego stylu była przełomowa płyta "Roots" (1996), która pokryła się złotem m.in. w USA i Wielkiej Brytanii.

Sepultura i Soulfly: Głośne rozstanie z Maxem Cavalerą

W trakcie nagrań dochodziło do konfliktów w zespole związanych z forowaniem Maxa przez menedżerkę, co nie odpowiadało pozostałym muzykom, którzy wprost zaczęli ignorować żonę lidera. 16 grudnia 1996 r. (cztery dni po występie w Spodku w Katowicach) grupa zakończyła trasę, co zbiegło się z wygaśnięciem menedżerskiego kontraktu Glorii Cavalery. Muzycy postawili Maxowi ultimatum, dając wybór pomiędzy żoną z pozostaniem w zespole.

"Chaos poza sceną" - tak ten czas wspominał po latach Andreas Kisser. Sam Max Cavalera mówił, że bezpośrednią przyczyną odejścia było zachowanie żony Kissera po śmierci Dany Wellsa (syn Glorii i pasierb Maxa zginął w wypadku samochodowym w sierpniu 1996 r. Okoliczności do dziś budzą wątpliwości, bliscy zmarłego twierdzą, że został on zamordowany, a okoliczności upozorowane na wypadek) nalegającej na szybszy powrót zespołu na trasę.

Max Cavalera (Soulfly) przed koncertem na Pol'and'Rock Festival 2018 INTERIA.PL

Po rozstaniu z Maxem (ten założył swój zespół Soulfly) pozostali muzycy postanowili kontynuować działalność pod szyldem Sepultura. Nowym wokalistą został pochodzący z USA Derrick Green. W kolejnych latach grupa wydawała nowe płyty ("Against", "Nation", "Roorback" i uznawany za jeden z najlepszych z Greenem "Dante XXI"), jednak spora grupa fanów odeszła za starym liderem.

W 2006 r. z zespołem pożegnał się perkusista Igor Cavalera, który po 10 latach zaczął na nowo rozmawiać ze swoim bratem (przez ten czas informacje o sobie przekazywała im ich matka). Pogodzeni bracia założyli razem nowy zespół Cavalera Conspiracy, a po latach pod szyldem Cavalera na nowo nagrali "Bestial Devastation" i "Morbid Visions" (z tym materiałem dotarli m.in. na dwa koncerty do Polski). "Nie ma Sepultury bez braci Cavalera" - podkreślają zwolennicy Maxa i Igora.

W 2009 r. ukazał się album "A-Lex" - pierwszy nagrany przez Sepulturę bez udziału obu braci współzałożycieli. Po wydaniu kolejnego - "Kairos" (2011) - odszedł następca Igora, Jean Dolabella, którego zastąpił Eloy Casagrande. Imponujący dorobek Brazylijczyków zamyka piętnasta płyta studyjna - "Quadra" z lutego 2020 r. Pod koniec kwietnia 2026 r. pojawiła się składająca się z czterech utworów premierowa EP-ka "The Cloud of Unknowing".