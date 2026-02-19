Utwór "Goliath" to drugi - po opublikowanym w styczniu "3111" - singel z pierwszego od pięciu lat albumu kalifornijskiej grupy, a zarazem bodaj najciężej brzmiąca kompozycja oparta na zdumiewająco powolnym, kroczącym tempie, w której wystąpiła gościnnie niemiecka skrzypaczka Katie Jacoby.

"Czyste zło", czyli Exodus z nowym singlem "Goliath"

"Całkiem możliwe, że 'Goliath' to najcięższa rzecz, którą stworzyliśmy, a już na pewno jest to najwolniejszy utwór w naszym dorobku, tak blisko doom metalu, jak tylko się da! Czyste zło, bardziej złowrogo być nie może, z udziałem naszej przyjaciółki Katie Jacoby, która nagrała 18 ścieżek skrzypiec w środkowej części harmonicznej, sprawiając, że utwór przechodzi od czystej grozy do czegoś pięknego" - o dwoistej naturze tytułowego numeru z płyty "Goliath" powiedzieli muzycy thrashowej ikony znad Zatoki San Francisco.

Teledysk do singla "Goliath" Exodus możecie zobaczyć poniżej:

Exodus przed premierą płyty "Goliath". Co już wiemy?

"Goliath" będzie 12. studyjnym albumem żywej legendy gatunku z Bay Area, której początki sięgają końca lat 70. Płyta, określana przez zespół najbardziej kolektywnym dziełem w ponad 40-letniej działalności Exodus, powstała z udziałem wokalisty Roba Dukesa, który powrócił na łono grupy w styczniu 2025 roku, zastępując ponownie przy mikrofonie Steve'a "Zetro" Souzę. Dukesa mogliśmy wcześniej usłyszeć na płytach Exodus z lat dwutysięcznych: "Shovel Headed Kill Machine" (2005 r.), "The Atrocity Exhibition... Exhibit A" (2007 r.), "Let There Be Blood" (2008 r.; nowa wersja klasycznego debiutu "Bonded By Blood" z 1985 r.) oraz "Exhibit B: The Human Condition" (2010 r.).

Nagraniami nowego longplaya tytanów thrashu z Kalifornii zajęli się dwaj fachowcy: Juan Urteaga i Jesse Fioren. Za miks i mastering odpowiadał tym razem ceniony amerykański producent Mark Lewis. Okładkę "Goliath" zaprojektował nie mniej rozchwytywany, szwedzki artysta Pär Olofsson.

Na następcy albumu "Persona Non Grata" (2021 r.) nie zabrakło też gości. Są nimi Peter Tägtgren, lider szwedzkich grup Hypocrisy i Pain, którego głos usłyszymy w utworze "The Changing Me"; oraz Katie Jacoby, niemiecka skrzypaczka, która wystąpiła w tytułowej kompozycji z płyty "Goliath".

Płyta "Goliath" ujrzy światło dzienne 20 marca nakładem austriackiej Napalm Records. Niespełna miesiąc po jej premierze twórcy pomnikowego "Bonded By Blood" ponownie odwiedzą nasz kraj.

Exodus przed wizytą w Polsce. Gdzie i u czyjego boku zagrają tym razem?

Exodus przyjadą do Polski w ramach europejskiej trasy koncertowej, której główną gwiazdą będzie grupa Kreator - legenda teutońskiego thrashu. W wojażach po Wielkiej Brytanii i Europie weźmie też udział Carcass - brytyjska ikona grindcore'u i death metalu; oraz kalifornijski Nails spod znaku powerviolence, hard- i grindcore'u.

Wszystkie cztery formacje zobaczymy 15 kwietnia w warszawskim COS Torwar.

Przypomnijmy, że Exodus - określany niekiedy żartobliwym mianem piątego członka Wielkiej Czwórki amerykańskiego thrashu (Metallica, Megadeth, Slayer, Anthrax) - tworzą basista Jack Gibson; perkusista Tom Hunting, który wraz z Kirkiem Hammettem (późniejszym gitarzystą Metalliki) zakładał Exodus; wokalista Rob Dukes; pochodzący z Ukrainy gitarzysta Lee Altus (w wieku 15 lat wyemigrował do Stanów w czasach Związku Radzieckiego); oraz słynny gitarzysta Gary Holt, muzyk pełniący także obowiązki członka koncertowego składu kultowego Slayera.

Exodus - szczegóły albumu "Goliath" (tracklista):

1. "3111"

2. "Hostis Humani Generis"

3. "The Changing Me"

4. "Promise You This"

5. "Goliath"

6. "Beyond The Event Horizon"

7. "2 Minutes Hate"

8. "Violence Works"

9. "Summon Of The God Unknown"

10. "The Dirtiest Of The Dozen".

