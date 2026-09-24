Siódmy longplay obchodzącego w tym roku 30. urodziny zespołu pod wodzą grającego na basie wokalisty Adama "Baala Ravenlocka" Muraszko i gitarzysty Leszka "Lesa" Dzięgielewskiego - niegdysiejszych członków Behemotha i muzyków wskrzeszonego w 2025 roku, kultowego deathmetalowego Damnation - zarejestrowano w tczewskim studiu Crème de la Creme, gdzie odbył się również miks i mastering "VII".

"'VII' to najbardziej złożony, złowieszczy i apokaliptyczny album w ich dyskografii. Siedem utworów oldskulowego death / black metalu z charakterystyczną dla Hell-Born melodyjnością, gdzie chwytliwość łączy się z agresją" - czytamy w zapowiedzi pierwszego od pięciu lat materiału pomorskiej ekipy.

Hell-Born: Nadciąga apokalipsa

Do sieci trafił właśnie utwór "Blood In Stone" - to drugi singel z "VII" po "In Scarlet And Death". Ruszyła już także przedsprzedaż nowego albumu, który ostatecznie ukaże się 9 października nakładem Deformeathing Production w formatach MC/CD/LP/Digital.

Przypomnijmy, że sopocki Hell-Born powstał w 1996 roku z inicjatywy wspomnianych Adama "Baala Ravenlocka" Muraszko i Leszka "Lesa" Dzięgielewskiego, odpowiednio ówczesnego perkusisty i basisty pomorskiego Behemotha, a zarazem muzyków związanych z - również pochodzącym z Sopotu - Damnation - klasyka polskiego death metalu. Coś, co u zarania funkcjonowało jako poboczny projekt, rychło przerodziło się w główne muzyczne przedsięwzięcia obu legendarnych reprezentantów krajowej sceny metalowej.

Na przestrzeni trzech dekad działalności charakterystyczne oldskulowe brzmienie zespołu, w którym diabelska estetyka black metalu splata się z deathmetalową siłą rażenia potęgowaną piekielną chwytliwością, ugruntowała status Hell-Born jako legendy undergroundu i jednego z najbardziej cenionych i rozpoznawalnych przedstawicieli polskiej sceny metalowej.

Obecny skład Hell-Born uzupełniają pochodzący z wielkopolskiego Sokołowa perkusista Robert "Diabolizer" Powała (także w m.in. Mordhell, Throneum, Zmora) i poznański gitarzysta Piotr Szymański, czyli popularny Rambo, były lider i frontman thrashowego Bloodthirst (od 2021 roku obaj muzycy udzielają się również w black / deathmetalowym Towards Hellfire z Poznania).

Hell-Born - szczegóły albumu "VII" (tracklista):

1. "Therion Calls"

2. "Chaotic Entities"

3. "In Scarlet And Death"

4. "Blood In Stone"

5. "The One With Horns"

6. "Funeral Of All"

7. "Exodus (Cross The Styx)".