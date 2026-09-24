Tak brzmi "złowieszczy" Hell-Born. "Blood In Stone" zapowiada nowy album

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

Ostatecznie 9 października pojawi się zapowiadana już przez nas "VII", nowa płyta grupy Hell-Born, zaliczanej do czołówki polskiej sceny death / black metalu. Do sieci trafił właśnie drugi singel "Blood In Stone", a razem z premierą wystartowała przedsprzedaż albumu.

Czterech mężczyzn z zespołu Hell-Born w ciemnych ubraniach, stojących na tle plakatów muzycznych.
Hell-Born odlicza do premieryMaciej Mutwilmateriały prasowe

Siódmy longplay obchodzącego w tym roku 30. urodziny zespołu pod wodzą grającego na basie wokalisty Adama "Baala Ravenlocka" Muraszko i gitarzysty Leszka "Lesa" Dzięgielewskiego - niegdysiejszych członków Behemotha i muzyków wskrzeszonego w 2025 roku, kultowego deathmetalowego Damnation - zarejestrowano w tczewskim studiu Crème de la Creme, gdzie odbył się również miks i mastering "VII".

"'VII' to najbardziej złożony, złowieszczy i apokaliptyczny album w ich dyskografii. Siedem utworów oldskulowego death / black metalu z charakterystyczną dla Hell-Born melodyjnością, gdzie chwytliwość łączy się z agresją" - czytamy w zapowiedzi pierwszego od pięciu lat materiału pomorskiej ekipy.

Hell-Born: Nadciąga apokalipsa

Do sieci trafił właśnie utwór "Blood In Stone" - to drugi singel z "VII" po "In Scarlet And Death". Ruszyła już także przedsprzedaż nowego albumu, który ostatecznie ukaże się 9 października nakładem Deformeathing Production w formatach MC/CD/LP/Digital.

Przypomnijmy, że sopocki Hell-Born powstał w 1996 roku z inicjatywy wspomnianych Adama "Baala Ravenlocka" Muraszko i Leszka "Lesa" Dzięgielewskiego, odpowiednio ówczesnego perkusisty i basisty pomorskiego Behemotha, a zarazem muzyków związanych z - również pochodzącym z Sopotu - Damnation - klasyka polskiego death metalu. Coś, co u zarania funkcjonowało jako poboczny projekt, rychło przerodziło się w główne muzyczne przedsięwzięcia obu legendarnych reprezentantów krajowej sceny metalowej.

Na przestrzeni trzech dekad działalności charakterystyczne oldskulowe brzmienie zespołu, w którym diabelska estetyka black metalu splata się z deathmetalową siłą rażenia potęgowaną piekielną chwytliwością, ugruntowała status Hell-Born jako legendy undergroundu i jednego z najbardziej cenionych i rozpoznawalnych przedstawicieli polskiej sceny metalowej.

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Obecny skład Hell-Born uzupełniają pochodzący z wielkopolskiego Sokołowa perkusista Robert "Diabolizer" Powała (także w m.in. Mordhell, Throneum, Zmora) i poznański gitarzysta Piotr Szymański, czyli popularny Rambo, były lider i frontman thrashowego Bloodthirst (od 2021 roku obaj muzycy udzielają się również w black / deathmetalowym Towards Hellfire z Poznania).

Hell-Born - szczegóły albumu "VII" (tracklista):

1. "Therion Calls"
2. "Chaotic Entities"
3. "In Scarlet And Death"
4. "Blood In Stone"
5. "The One With Horns"
6. "Funeral Of All"
7. "Exodus (Cross The Styx)".

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