Ta zmiana rzuca się w oczy. Kelly Osbourne pokazała nową twarz

Kelly Osbourne była jedną z gości aukcji dzieł sztuki zorganizowanej w Londynie na rzecz organizacji Mind oraz Fundacji Ricky'ego Hattona. Choć wydarzenie miało szczytny cel, uwagę fotoreporterów szybko przyciągnęła sama gwiazda.

41-latka zaprezentowała się w jasnej sukience z kokardą pod biustem, którą zestawiła z ciężkimi butami i czarną torebką. Jednak tym razem to nie stylizacja była najczęściej komentowanym elementem jej występu.

Na zdjęciach widać, że Kelly wygląda inaczej niż jeszcze kilka miesięcy temu. Internauci zwrócili uwagę przede wszystkim na jej twarz. Zniknęły mocno podkreślane wcześniej zapadnięte policzki, a rysy wydają się znacznie łagodniejsze i pełniejsze. Wielu obserwatorów zauważyło również, że gwiazda prawdopodobnie nieco przybrała na wadze, co wpłynęło na jej wygląd.

Jeszcze niedawno fani byli zaniepokojeni

W ostatnich miesiącach Kelly Osbourne regularnie trafiała na nagłówki portali plotkarskich za sprawą swojej metamorfozy. Pod publikowanymi zdjęciami pojawiały się tysiące komentarzy. Część internautów zachwycała się jej przemianą, inni wyrażali obawy, że artystka schudła zbyt dużo.

Sama zainteresowana wielokrotnie dawała do zrozumienia, że ma dość oceniania jej wyglądu. W rozmowie z magazynem "Us Weekly" przyznała, że nigdy wcześniej nie spotkała się z tak dużą falą negatywnych komentarzy.

"Mam wspaniały zespół medyczny, cudowną rodzinę i przyjaciół, a także mojego synka. Nigdy tak naprawdę nie wiesz, przez co przechodzi druga osoba. Dlatego zawsze uśmiecham się do ludzi, których mijam na ulicy, bo wiem, że taki uśmiech może wiele zmienić" - podkreśliła.

Za Kelly Osbourne wyjątkowo trudny rok

Ostatni czas był dla gwiazdy szczególnie wymagający. Kelly musiała zmierzyć się nie tylko z publiczną krytyką, ale także z osobistymi tragediami. W ubiegłym roku pożegnała swojego ojca, Ozzy'ego Osbourne'a, ikonę heavy metalu i frontmana Black Sabbath. Niedawno zakończył się również jej związek z narzeczonym.

Właśnie w tym okresie zdecydowała się odpowiedzieć na falę komentarzy dotyczących swojego wyglądu. W jednym z nagrań opublikowanych w mediach społecznościowych nie ukrywała rozczarowania zachowaniem internautów.

"To obrzydliwe i mam tego dość. Po prostu się ode mnie odczepcie" - apelowała.

Podczas londyńskiego wydarzenia Kelly Osbourne sprawiała wrażenie osoby, która zostawia za sobą trudny rozdział. Chętnie pozowała fotografom, rozmawiała z gośćmi i przez cały wieczór nie traciła dobrego humoru.





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