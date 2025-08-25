"Para Bellum" to 14. studyjny album w dorobku Testament, żywej legendy amerykańskiego thrash metalu. Tytuł pochodzi od łacińskiej sentencji "Si vis pacem, para bellum" - "Jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny".

Tym razem ekipa z Kalifornii pracowała z Juanem Urteagą, a miksami po raz pierwszy zajął się ceniony fachowiec Jens Bogren. Z kolei okładkę ponownie przygotował Eliran Kantor.

Testament szykuje się do wojny. "Szybko, ciężko, melodyjnie"

"'Para Bellum' składa się z szybkich, ciężkich, melodyjnych kawałków. [Eric] Peterson ponownie znalazł sposób by piosenki brzmiały świeżo i nowocześnie. Ciężko będzie wybrać, które grać na żywo, bo jest duży wybór" - mówi o nowym materiale wokalista Chuck Billy.

Wspomniany Eric Peterson to gitarzysta Testament, odpowiedzialny za muzyczną zawartość "Para Bellum". Skład uzupełniają Alex Skolnick (gitara), Steve Di Giorgio (bas) i nowy perkusista Chris Dovas, dla którego jest to studyjny debiut w barwach Testament.

Do sieci trafił już teledysk do pierwszego singla "Infranticide A.I.".

Wśród nowości na fanów czekać będzie ballada "Meant To Be", a także partie instrumentów smyczkowych nagrane przez wiolonczelistę Dave'a Eggara.

Następca "Titans Of Creation" (2020) pojawi się 10 października nakładem wytwórni Nuclear Blast.

Testament - szczegóły płyty "Para Bellum" (tracklista):

1. "For The Love Of Pain"

2. "Infanticide A.I."

3. "Shadow People"

4. "Meant To Be"

5. "High Noon"

6. "Witch Hunt"

7. "Nature Of The Beast"

8. "Room 117"

9. "Havana Syndrome"

10. "Para Bellum".

