"In Death Throes" będzie 10. longplayem zasłużonego kwartetu z Karlstadu, którego początki sięgają końca lat 80. Według zapowiedzi podopiecznych legendarnej Metal Blade Records (w barwach której pierwsze kroki na metalowej scenie stawiali m.in. Slayer, Metallica, Hellhammer, Possessed czy Overkill), nowy materiał charakteryzuje się większą intensywnością i różnorodnością, acz bez uszczerbku dla wypracowywanego od dekad stylu.

Vomitory ujawnia szczegóły. Co już wiemy o płycie "In Death Throes"?

"'In Death Throes' jest kontynuacją 'All Heads Are Gonna Roll' (powrotnego albumu z 2023 r.), lecz z intensywnością o poziom wyżej. Christian (Fredriksson, nowy gitarzysta) szybko znalazł swoje miejsce, a nawet miał swój muzyczny wkład w powstanie czterech zabójczych numerów. Przełożyło się to na nieco większą różnorodność brzmienia, ale bez zbytniego odchodzenia od sprawdzonej formuły" - zaznacza Tobias Gustafsson, perkusista Vomitory.

Nagrania odbyły się w miejscowych studiach Leon Music (partie perkusji i wokale pod okiem producenta Rikarda Löfgrena) i Goff (ścieżki gitar i basu, gdzie za konsoletą w charakterze inżyniera dźwięku zasiadł wspomniany Christian Fredriksson). Miksem i masteringiem ponownie zajął się angielski muzyk i producent Lawrence Mackrory w swoim studiu Rorysound w szwedzkiej Uppsali; fachowiec znany ze współpracy z m.in. Paradise Lost, Bloodbath, Meshuggah i Katatonią. Autorem okładki jest grecki artysta Giannis Nakos / Remedy Art Design, z którego talentu korzystali wcześniej m.in. Evergrey, Suffocation, The Crown, Kamelot i dziesiątki innych metalowych formacji.

Album "In Death Throes" pilotuje już singel "For Gore And Country".

"'For Gore And Country' szarżuje z zawziętością gnijących hord z tekstu. Utwór rozpoczyna się od klasycznej młócki Vomitory, po czym nurkuje w partię stworzoną do totalnego headbangingu, by ponownie nabrać rozpędu w D-beatowym zgiełku. No i prawie zapomniałem! Pod koniec pojawia się kolejna sekcja do machania czerepem! Dla kraju i rozlewu krwi, dajemy radę!" - o nowym singlu powiedział Tobias Gustafsson.

Do premierowej kompozycji "For Gore And Country" Vomitory nakręcono wideoklip, który możecie zobaczyć poniżej:

Dziesiąty album Szwedów trafi na rynek 10 kwietnia. Materiał dostępny będzie cyfrowo, w wersji CD w digipacku oraz w aż sześciu edycjach winylowych. Dzień przez premierą "In Death Throes" Vomitory zagrają w Polsce jako jedna z "czterech potęg metalu z Północy".

Vomitory powracają do Polski. Z kim zagrają w Gdańsku?

Podopieczni Metal Blade Records przyjadą do naszego kraju w ramach "Mass Hallucination Tour", którego główną gwiazdą będzie Hypocrisy - inna legenda szwedzkiego death metalu pod wodzą niestrudzonego Petera Tägtgrena. Gościem specjalnym będzie Abbath - blackmetalowy zespół / projekt Olve Eikemo, współzałożyciela i byłego frontmana kultowego norweskiego Immortal. Obok Vomitory rolę supportu pełnić będą Norwegowie z Vreid - spadkobiercy schedy po legendarnym Windir.

Wszystkie cztery formacje zobaczymy 9 kwietnia w klubie B90 w Gdańsku. Bilety na imprezę organizowaną przez WiniaryBookings dostępne są w cenie 169 zł (plus opłata serwisowa).

Vomitory - szczegóły albumu "In Death Throes" (tracklista):

1. "Rapture In Rupture"

2. "For Gore And Country"

3. "Forever Scorned"

4. "Wrath Unbound"

5. "In Death Throes"

6. "Cataclysmic Fleshfront"

7. "Two And A Half Men"

8. "Erased In Red"

9. "The Zombie War General"

10. "Oblivion Protocol".

Wyjątkowy występ Julity Kaczyńskiej w "Must Be The Music". Jurorzy nie kryli wzruszenia Polsat Polsat Promocja