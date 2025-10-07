"Doctor, Doctor" to numer skomponowany przez gitarzystę Michaela Schenkera w 1974 r., gdy były muzyk Scorpions miał zaledwie 18 lat. Autorem tekstu jest Phil Mogg, wokalista UFO. Dodajmy, że ta brytyjska legenda hard rocka oficjalnie zakończyła działalność w 2024 r.

Do sieci właśnie trafiła wersja przygotowana przez Polish Metal Alliance. Ten projekt polskiej czołówki ciężkiego grania rozpoczął działalność w połowie 2020 r. i od tego czasu opublikował już kilkanaście coverów z dorobku tak różnych wykonawców, jak m.in. Queen, Metallica, Judas Priest, Slayer, Accept, Rainbow, Pantera, Ozzy Osbourne, King Diamond i Black Sabbath.

Polish Metal Alliance przerabia przebój UFO

W nagraniu "Doctor, Doctor" udział wzięli: wokaliści Maciej "Maxx" Koczorowski (Chainsaw), Krzysiek Sokołowski (Nocny Kochanek), Jasiek Popławski (The Legacy, Wolf Spider, The Kroach, Made In Warsaw), Łukasz "Zielony" Zieliński (Virgin Snatch) i Wojtek Cugowski, gitarzysta Jarek Chilkiewicz, basista Tomasz Targosz (The Legacy, CETI) i perkusista Piotr Szpalik (The Legacy, CETI).

Tym razem w klipie wykorzystano przede wszystkim koncertowe i zakulisowe ujęcia. Część zdjęć z Jarkiem Chilkiewiczem nakręcono na dachu Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie.

Dodajmy, że Polish Metal Alliance na początku 2026 r. zagra u boku świętującej swoje 40-lecie poznańskiej grupy Wolf Spider. Muzycy obecnego składu tej formacji - wokalista Jasiek Popławski i perkusistka Beata Polak - brali udział w nagraniach PMA.

Polish Metal Alliance - szczegóły najbliższych koncertów:

28.12.2025 - Bydgoszcz, MCK (Metalowe Zakończenie Roku)

09.01.2026 - Szczecin, DK Słowianin

10.01.2026 - Gdańsk, B90

16.01.2026 - Kraków, Kwadrat

17.01.2026 - Warszawa, Progresja

23.01.2026 - Poznań, Tama

24.01.2026 - Wrocław, A2.

