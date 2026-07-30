Koncepcję nowego materiału Temperance oparto na wróżbiarskich praktykach tarota, a dokładnie grupie atutowych kart talii tarota zwanej Arkana Wielkie, gdzie każdej z 13 kompozycji odpowiada konkretna postać, rola lub archetyp.

Temperance: Diabeł otwiera wrota "Arcani". Co już wiemy o nowej płycie Włochów?

Album "Arcani" wyprodukował Marco Pastorino, lider Temperance i główny kompozytor w szeregach zespołu. Autorką tekstów jest Amerykanka Kristin Starkey - urodzona w Nowym Jorku wokalistka włoskiej formacji. Nad prawidłowym przebiegiem nagrań oraz miksem i masteringiem we własnym Domination Studio w San Marino czuwał Simone Mularoni - włoski wirtuoz gitary elektrycznej i uznany inżynier dźwięku. Okładkę zaprojektował renomowany niemiecki artysta Thomas Ewerhard, z którego talentu korzystają regularnie m.in. Amon Amarth, Avantasia, Hammerfall, Hypocrisy, Therion czy Kreator.

Pierwszą z odsłoniętych kart jest singel "The Devil: Sin, Sin, Sin".

"Postanowiliśmy rozpocząć podróż w głąb świata 'Arcani' od zupełnie nowego metalowego hymnu z naszego przygotowywanego programu koncertowego. 'The Devil: Sin, Sin, Sin' wprowadza kratę Diabła, otwierając Temperance wrota do świata tarota" - o singlu pilotującym pierwszą od trzech lat płytę kwintetu z Półwyspu Apenińskiego powiedział Marco Pastorino, grający na gitarze prowadzącej wokalista Temperance, muzyk znany także z kilku innych włoskich formacji powermetalowych oraz austriackiej grupy Serenity.

Nakręcony do kompozycji "The Devil: Sin, Sin, Sin" teledysk Temperance możecie zobaczyć poniżej:

Ósmy longplay włoskiego zespołu z pogranicza melodyjnego heavy / power metalu i metalu symfonicznego ujrzy światło dzienne 16 października w barwach Napalm Records. Niespełna miesiąc później Temperance zagrają dwa koncerty Polsce.

Temperance powraca do Polski. Gdzie i u czyjego boku wystąpią tym razem?

Grupa z Włoch odwiedzi nasz kraj w ramach europejskiej części "Dark Asylum World Tour", której główną gwiazdą będzie istniejąca od końca lat 80., ceniona symfo / prog / powermetalowa formacja Kamelot z Florydy. Drugim supportem amerykańskiego zespołu pod wodzą niestrudzonego gitarzysty Thomasa Youngblooda będzie parająca się symfonicznym metalem, międzynarodowa grupa Exit Eden, w której przy mikrofonach stoją trzy wokalistki: znana z austriackiego Visions Of Atlantis Francuzka Clémentine Delauney, Niemka Anna Brunner (także w League Of Distortion) oraz Marina La Torraca - od 2025 roku brazylijska wokalistka fińskiego Battle Beast.

Wszystkie trzy grupy - figurujące w katalogu wspomnianej austriackiej wytwórni - zobaczymy w Krakowie (Klub Studio, 10 listopada) i Warszawie (Progresja, 11 listopada).

Bilety na dwa polskie koncerty Kamelotu, Temperance i Exit Eden - organizowane przez WiniaryBookings - dostępne są w cenach od 185 zł (w tym opłata serwisowa).

Temperance - szczegóły albumu "Arcani" (tracklista):

"The Fool" "The Magician: Into The Fire" "Death: Right Before We Die" "The Tower: Lean Into Fear" "The Devil: Sin, Sin, Sin" "Temperance: Forgiveness" "The Chariot: Alla Ricerca dell'America" "Justice: Balance" "The Star: Surrender Control" "Wheel Of Fortune: Come And Call Me" "The Moon: The Man Of Moonlight" "The Hanged Man: Petrichor" "The World".



