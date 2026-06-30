Świętują 20-lecie przełomowej płyty "Nocturnal". The Black Dahlia Murder powraca do Polski

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

Na początku 2027 r. do Polski przyjedzie amerykańska grupa The Black Dahlia Murder. Zaliczana do czołówki ekstremy formacja świętować będzie 20-lecie swojej przełomowej płyty "Nocturnal".

Brian Eschbach z The Black Dahlia Murder na scenie, trzyma mikrofon; w tle grafika smoka.
Brian Eschbach (The Black Dahlia Murder) w akcjiAmy Harris/Invision© 2026 Associated Press - zdjęcia

W ramach europejskiej trasy z okazji 20-lecia płyty "Nocturnal" do Polski powróci The Black Dahlia Murder. Trzeci album amerykańskich deathmetalowców uznawany jest za najlepszy w ich dorobku.

Z tej okazji grupa z Waterford w stanie Michigan przypomni ten materiał również w klubie Kwadrat w Krakowie, gdzie wystąpi 26 stycznia 2027 r.

The Black Dahlia Murder wraca do Polski

"Bardzo mocne inspiracje goeteborską sceną deathmetalową, a w szczególności takimi zespołami jak At the Gates i In Flames, połączyli ze swoimi rodzimymi wpływami spod znaku Morbid Angel czy Malevolent Creation" - podkreślają organizatorzy z Winiary Bookings.

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Podopieczni wytwórni Metal Blade we wrześniu 2024 r. wydali swój 10. album "Servitude". Był to pierwszy materiał po tragicznej śmierci wokalisty i współzałożyciela Trevora Strnada, który zmarł w maju 2022 r. w wieku 41 lat.

Jego obowiązki przejął drugi z liderów, gitarzysta Brian Eschbach. Aktualny skład The Black Dahlia Murder uzupełniają basista Max Lavelle, perkusista Alan Cassidy oraz gitarzysta Ryan Knight, który w 2022 r. powrócił do zespołu (grał w nim w latach 2009-2016). Po rozstaniu z gitarzystą Brandonem Ellisem od 2025 r. grupę na koncertach wspiera Wes Hauch.

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