Światowa premiera dokumentalnego filmu o Iron Maiden. Fani pytają o jedno

Światowa premiera dokumentu "Iron Maiden: Burning Ambition" planowana jest na 7 maja, zaś na polskich ekranach film pojawi się 15 maja.

Tytuł filmu "Burning Ambition" nawiązuje do jednego z pierwszych utworów Iron Maiden, który napisał basista Steve Harris. Nagranie znalazło się na stronie B debiutanckiego singla zespołu - "Running Free" (1980). Po latach utwór stał się dostępny dopiero dzięki składance "Best of the 'B' Sides", będącą częścią boxu "Eddie's Archive" (2002).

Podczas przedpremierowego pokazu w Cineworld Leicester Square w Londynie pojawili się muzycy Iron Maiden: Bruce Dickinson (wokal), Dave Murray (gitara), Adrian Smith (gitara) i Nicko McBrain (perkusja). Ten ostatni w grudniu 2024 r. po 42 latach grania przeszedł na koncertową emeryturę.

Pod koniec maja 2025 r. podczas koncertu w Budapeszcie (Węgry) inaugurującym jubileuszową trasę "Run For Your Lives" w Iron Maiden zadebiutował perkusista Simon Dawson, który od 2012 r. gra w zespole British Lion. Dodajmy, że to hardrockowy projekt, na czele której stoi lider, założyciel i basista Iron Maiden - Steve Harris.

Światowa prapremiera filmu "Iron Maiden: Burning Ambition"

Fani od razu zwrócili uwagę, że w Londynie nie pojawili się wspomniany Steve Harris i gitarzysta Jannick Gers. "Gdzie jest Boss?" - pytają w komentarzach. Niektórzy żartują, że Steve siedział na ramionach Jannicka w przebraniu Eddiego, czyli maskotki zespołu. Oficjalnie nie wydano żadnego komunikatu na temat nieobecności tych dwóch muzyków.

Wspomniany Eddie to zaprojektowana przez Dereka Riggsa maskotka legendy heavy metalu towarzysząca zespołowi od 1980 r., na okładkach płyt, singli, koncertach, dziesiątkach gadżetów, a także jako bohater gry video "Ed Hunter" oraz gry na urządzenia mobilne i jako flipper - "Iron Maiden: Legacy of the Beast".

Na prapremierze u boku obecnych muzyków Iron Maiden stanął Blaze Bayley, czyli wokalista grupy w latach 1994-1999 (zastąpił wówczas za mikrofonem Bruce'a Dickinsona). Bayley z legendą metalu nagrał płyty "The X Factor" (1995) i "Virtual XI" (1998). Utwory z tej epoki wróciły do setlisty Ironów dopiero po kilkunastoletniej przerwie (najczęściej sięgali po "Sign of the Cross" i "The Clansman").

Dodajmy, że Blaze będzie też gościem specjalnym podczas dwudniowego EddFest (10 i 11 lipca w Knebworth w Wielkiej Brytanii). Na scenie dodatkowo poza Iron Maiden pojawią się The HU (folk metal z Mongolii), The Darkness (brytyjscy przedstawiciele hard rocka), Airbourne (ekipa z Australii nazywana "nowym AC/DC") i The Almighty (hard rock/heavy metal rodem ze Szkocji).

Iron Maiden - od pubów w Londynie na największe stadiony świata

Dokument "Iron Maiden: Burning Ambition", który wyreżyserował Malcolm Venville, śledzi pięć dekad historii zespołu - od występów w londyńskich pubach w połowie lat 70., po największe stadiony świata - wykorzystując bezprecedensowy dostęp do oficjalnych archiwów grupy.

Film zawiera nowe wywiady z członkami zespołu oraz wypowiedzi znanych postaci ze świata kultury, które mówią o wpływie Iron Maiden na ich życie. Wśród nich są m.in. Lars Ulrich (perkusista grupy Metallica), aktor Javier Bardem oraz raper Chuck D (Public Enemy). Pojawią się też sekwencje animowane z udziałem Eddiego.

Żywa legenda heavy metalu została założona pod koniec 1975 r. przez basistę, lidera i głównego kompozytora, Steve'a Harrisa. Po licznych przetasowaniach na początku działalności u jego boku pojawili się zmarły w 2024 r. Paul Di'Anno (wokal), zmarły w 2013 r. Clive Burr (perkusja), Dennis Stratton (gitara) i Dave Murray (gitara). To ten skład odpowiadał za nagranie debiutanckiej płyty zatytułowanej po prostu "Iron Maiden" (1980). Materiał zawierał takie ponadczasowe nagrania, jak m.in. "Running Free", "Remember Tomorrow" i "Iron Maiden".

Dodajmy, że Bruce Dickinson 30 stycznia 2027 r. wystąpi w katowickim Spodku jako gość specjalny koncertu The Legend Of Rock Symphonic. Poza nim na scenie obok orkiestry symfonicznej zaprezentują się również Grzegorz Kupczyk (były wokalista Turbo), Grzegorz "Ornette" Stępień (lider własnego projektu Ornette, basista Oddziału Zamkniętego, Orkiestry Dorosłych Dzieci i solowego zespołu Grzegorza Kupczyka), Tomasz "Oley" Olejnik (wokalista grup Proletaryat i Kosmici), Andrzej "Kobra" Kraiński (lider Kobranocki) i Marek Pająk, gitarzysta Vadera oraz projektu Polish Metal Alliance.

