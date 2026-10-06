Summer Punch Festival 2027: Poznaliśmy pierwszą gwiazdę warszawskiej imprezy!

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Druga edycja Summer Punch Festival zapowiada się większa i mocniejsza od pierwszej. Organizatorzy ujawnili pierwszą gwiazdę imprezy i kilka kolejnych nazw, a w składzie obok metalcore'owej czołówki znalazło się też miejsce na sentymentalną podróż do czasów Warped Tour.

Architects to pierwszy headliner Summer Punch Festival 2027 w Warszawie. Impreza odbędzie się 17-19 czerwca na trzech scenach.
Architects pierwszym headlinerem Summer Punch Festival!Ryan BakerinkGetty Images

Summer Punch Festival 2027 odbędzie się od 17 do 19 czerwca na terenach Letniej Sceny Progresji w Warszawie. Tym razem impreza potrwa trzy dni, a koncerty odbędą się na trzech scenach! Karnety można kupić od wtorku 6 października od 10:00 na oficjalnej stronie festiwalu

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Poznaliśmy pierwszą gwiazdę Summer Punch Festival!

Pierwszym ogłoszonym headlinerem jest Architects! Brytyjczycy od ponad 20 lat należą do ścisłej czołówki metalcore'u. Łączą ciężkie brzmienie z elektroniką, progresywnymi pomysłami i melodyjnymi refrenami. Zespół założyli w 2004 roku w Brighton bliźniacy: perkusista Dan Searle i gitarzysta Tom Searle. Debiutancki album "Nightmares" ukazał się w 2006 roku. Przełomem była z kolei płyta "The Here and Now" z 2011 roku, która trafiła na szczyt brytyjskiej listy rockowo-metalowej.

W 2016 roku zespół przeżył tragedię. Tom Searle, gitarzysta i główny kompozytor, zmarł na czerniaka w wieku 28 lat, po trzech latach choroby. Architects postanowili jednak kontynuować działalność. W 2021 roku album "For Those That Wish to Exist" jako pierwszy w ich karierze zajął 1. miejsce na brytyjskiej liście sprzedaży. Dziś formację tworzą Dan Searle, wokalista Sam Carter, basista Alex Dean i gitarzysta Adam Christianson. Ich najnowszy album, "The Sky, the Earth & All Between" z 2025 roku dotarł do 2. miejsca brytyjskiej listy.

Kto jeszcze zagra?

Poza główną gwiazdą poznaliśmy także kilka zespołów, które zadbają o odpowiedni poziom hałasu i dobrej zabawy:

  • Beartooth jeden z najważniejszych zespołów współczesnego metalcore'u,
  • Wage War, którzy łączą miażdżące breakdowny z chwytliwymi melodiami i coraz śmielej szukają nowych brzmień,
  • 3OH!3, czyli powrót do przełomu lat 2000. i 2010., gdy pop-punk, elektronika i hip-hop przenikały się na scenach Warped Tour,
  • Gvllow, z mrocznym połączeniem post-punku, darkwave'u, rapu i elektroniki,
  • Karen Dió, która pokazuje, jak może brzmieć punk bez żadnych ograniczeń.
Plakat promujący festiwal Summer Punch Festival 2021 w Warszawie, z dużym logotypem i nazwą zespołu Architects jako głównym headlinerem, poniżej wymienione są zespoły 3OH!3, Beartooth, GVLLLOW, Karen Dio i Wage War, a całość utrzymana jest w czarno-róż...
Pierwsze ogłoszenie Summer Punch Festivalmateriały promocyjne

To dopiero początek

Organizatorzy podkreślają, że to tylko pierwsze nazwy. Przed nami ogłoszenie dwóch kolejnych headlinerów i wielu innych wykonawców. Na trzech scenach znajdzie się miejsce zarówno dla zespołów znanych od lat, jak i dla tych, o których dopiero zrobi się głośno. Festiwal ma łączyć nostalgię z nowoczesnością i ciężkie brzmienia z subtelniejszymi, wszystko w zgodzie z hasłem przewodnim "CAN'T KILL THAT NOISE".


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