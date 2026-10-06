Summer Punch Festival 2027 odbędzie się od 17 do 19 czerwca na terenach Letniej Sceny Progresji w Warszawie. Tym razem impreza potrwa trzy dni, a koncerty odbędą się na trzech scenach! Karnety można kupić od wtorku 6 października od 10:00 na oficjalnej stronie festiwalu
Poznaliśmy pierwszą gwiazdę Summer Punch Festival!
Pierwszym ogłoszonym headlinerem jest Architects! Brytyjczycy od ponad 20 lat należą do ścisłej czołówki metalcore'u. Łączą ciężkie brzmienie z elektroniką, progresywnymi pomysłami i melodyjnymi refrenami. Zespół założyli w 2004 roku w Brighton bliźniacy: perkusista Dan Searle i gitarzysta Tom Searle. Debiutancki album "Nightmares" ukazał się w 2006 roku. Przełomem była z kolei płyta "The Here and Now" z 2011 roku, która trafiła na szczyt brytyjskiej listy rockowo-metalowej.
W 2016 roku zespół przeżył tragedię. Tom Searle, gitarzysta i główny kompozytor, zmarł na czerniaka w wieku 28 lat, po trzech latach choroby. Architects postanowili jednak kontynuować działalność. W 2021 roku album "For Those That Wish to Exist" jako pierwszy w ich karierze zajął 1. miejsce na brytyjskiej liście sprzedaży. Dziś formację tworzą Dan Searle, wokalista Sam Carter, basista Alex Dean i gitarzysta Adam Christianson. Ich najnowszy album, "The Sky, the Earth & All Between" z 2025 roku dotarł do 2. miejsca brytyjskiej listy.
Kto jeszcze zagra?
Poza główną gwiazdą poznaliśmy także kilka zespołów, które zadbają o odpowiedni poziom hałasu i dobrej zabawy:
- Beartooth - jeden z najważniejszych zespołów współczesnego metalcore'u,
- Wage War, którzy łączą miażdżące breakdowny z chwytliwymi melodiami i coraz śmielej szukają nowych brzmień,
- 3OH!3, czyli powrót do przełomu lat 2000. i 2010., gdy pop-punk, elektronika i hip-hop przenikały się na scenach Warped Tour,
- Gvllow, z mrocznym połączeniem post-punku, darkwave'u, rapu i elektroniki,
- Karen Dió, która pokazuje, jak może brzmieć punk bez żadnych ograniczeń.
To dopiero początek
Organizatorzy podkreślają, że to tylko pierwsze nazwy. Przed nami ogłoszenie dwóch kolejnych headlinerów i wielu innych wykonawców. Na trzech scenach znajdzie się miejsce zarówno dla zespołów znanych od lat, jak i dla tych, o których dopiero zrobi się głośno. Festiwal ma łączyć nostalgię z nowoczesnością i ciężkie brzmienia z subtelniejszymi, wszystko w zgodzie z hasłem przewodnim "CAN'T KILL THAT NOISE".