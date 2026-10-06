Summer Punch Festival 2027 odbędzie się od 17 do 19 czerwca na terenach Letniej Sceny Progresji w Warszawie. Tym razem impreza potrwa trzy dni, a koncerty odbędą się na trzech scenach! Karnety można kupić od wtorku 6 października od 10:00 na oficjalnej stronie festiwalu

Poznaliśmy pierwszą gwiazdę Summer Punch Festival!

Pierwszym ogłoszonym headlinerem jest Architects! Brytyjczycy od ponad 20 lat należą do ścisłej czołówki metalcore'u. Łączą ciężkie brzmienie z elektroniką, progresywnymi pomysłami i melodyjnymi refrenami. Zespół założyli w 2004 roku w Brighton bliźniacy: perkusista Dan Searle i gitarzysta Tom Searle. Debiutancki album "Nightmares" ukazał się w 2006 roku. Przełomem była z kolei płyta "The Here and Now" z 2011 roku, która trafiła na szczyt brytyjskiej listy rockowo-metalowej.

W 2016 roku zespół przeżył tragedię. Tom Searle, gitarzysta i główny kompozytor, zmarł na czerniaka w wieku 28 lat, po trzech latach choroby. Architects postanowili jednak kontynuować działalność. W 2021 roku album "For Those That Wish to Exist" jako pierwszy w ich karierze zajął 1. miejsce na brytyjskiej liście sprzedaży. Dziś formację tworzą Dan Searle, wokalista Sam Carter, basista Alex Dean i gitarzysta Adam Christianson. Ich najnowszy album, "The Sky, the Earth & All Between" z 2025 roku dotarł do 2. miejsca brytyjskiej listy.

Kto jeszcze zagra?

Poza główną gwiazdą poznaliśmy także kilka zespołów, które zadbają o odpowiedni poziom hałasu i dobrej zabawy:

Beartooth - jeden z najważniejszych zespołów współczesnego metalcore'u,

Wage War , którzy łączą miażdżące breakdowny z chwytliwymi melodiami i coraz śmielej szukają nowych brzmień,

3OH!3 , czyli powrót do przełomu lat 2000. i 2010., gdy pop-punk, elektronika i hip-hop przenikały się na scenach Warped Tour,

Gvllow , z mrocznym połączeniem post-punku, darkwave'u, rapu i elektroniki,

Karen Dió, która pokazuje, jak może brzmieć punk bez żadnych ograniczeń.

Pierwsze ogłoszenie Summer Punch Festival materiały promocyjne

To dopiero początek

Organizatorzy podkreślają, że to tylko pierwsze nazwy. Przed nami ogłoszenie dwóch kolejnych headlinerów i wielu innych wykonawców. Na trzech scenach znajdzie się miejsce zarówno dla zespołów znanych od lat, jak i dla tych, o których dopiero zrobi się głośno. Festiwal ma łączyć nostalgię z nowoczesnością i ciężkie brzmienia z subtelniejszymi, wszystko w zgodzie z hasłem przewodnim "CAN'T KILL THAT NOISE".



