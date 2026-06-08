Summer Punch Festival 2026: Znamy dokładny harmonogram

Już w przyszłym tygodniu, w dniach 18-19 czerwca, Letnia Scena Progresji w Warszawie stanie się stolicą nowoczesnej sceny gitarowej. Summer Punch Festival to pierwsza edycja wydarzenia, które zgromadzi ponad 20 międzynarodowych artystów prezentujących pełne spektrum współczesnego ciężkiego grania - od metalcore'u i post-hardcore'u, przez nu-metal, po alternatywny rock.

Organizatorzy przygotowali dwa dni intensywnych koncertów na dwóch niezależnych scenach: Summer Stage oraz Punch Stage.

Bad Omens i BABYMETAL otwierają festiwal

Pierwszy dzień (wtorek, 18 czerwca) to przede wszystkim występy głównych gwiazd: amerykańskiej formacji Bad Omens oraz japońskiego fenomenu BABYMETAL, które zdominują główną scenę Summer Stage. Tego samego dnia wystąpią tam również LANDMVRKS, legenda nu-metalu P.O.D., Set It Off i Silent Planet.

Na drugiej scenie - Punch Stage - mocne uderzenie zapewnią Paleface Swiss, Bury Tomorrow, Bilmuri, House of Protection, Catch Your Breath oraz Rain City Drive. Muzyczny wieczór zwieńczy koncert Overgrown i huczne Ultimate Emo Party w budynku Klubu Progresja.

Three Days Grace i Palaye Royale na finał

W środę, 19 czerwca stery na Summer Stage przejmą Three Days Grace i Palaye Royale. Zestawienie na głównej scenie uzupełnią: Alexisonfire, Man With A Mission, Yonaka oraz Dead By April.

Z kolei na Punch Stage zaprezentują się m.in. Don Broco, Show Me The Body, Smash Into Pieces, Wargasm, Touché Amoré i Zero 9:36. Drugi dzień festiwalu zakończy się występem Cafetraumy oraz finałową odsłoną Ultimate Emo Party.

Szczegółowa rozpiska czasowa Summer Punch Festival materiały prasowe

Kompaktowe miasteczko festiwalowe

Jak zapewniają organizatorzy, teren festiwalu wokół Letniej Sceny Progresji został zaplanowany w taki sposób, aby ułatwić uczestnikom swobodne poruszanie się. Odległości między dwiema scenami są niewielkie, co umożliwia szybkie przeskakiwanie między występami

Poza koncertami na terenie imprezy znajdą się strefy gastronomiczne i bary, punkty z wodą pitną, strefy partnerskie, depozyt, a także wydzielona strefa VIP. Fani będą mieli również okazję nabyć oficjalny merch zespołów oraz gadżety festiwalowe, a także wziąć udział w zaplanowanych sesjach podpisywania płyt.

Mapka Summer Punch Festivalu materiały prasowe

Summer Punch Festival odbędzie się 18 i 19 czerwca 2026 r. na terenach Letniej Sceny Progresji w Warszawie. Ostatnie bilety na wydarzenie są jeszcze w sprzedaży.

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