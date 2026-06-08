Summer Punch Festival 2026: Znamy dokładny harmonogram
Bad Omens, BABYMETAL, Three Days Grace, Palaye Royale i kilkanaście innych zagranicznych składów zagrają na Summer Punch Festival 2026 w Warszawie. Przed nami dwa intensywne dni na Letniej Scenie Progresji. Organizatorzy ujawnili właśnie szczegółową rozpiskę godzinową oraz mapę festiwalową.
Już w przyszłym tygodniu, w dniach 18-19 czerwca, Letnia Scena Progresji w Warszawie stanie się stolicą nowoczesnej sceny gitarowej. Summer Punch Festival to pierwsza edycja wydarzenia, które zgromadzi ponad 20 międzynarodowych artystów prezentujących pełne spektrum współczesnego ciężkiego grania - od metalcore'u i post-hardcore'u, przez nu-metal, po alternatywny rock.
Organizatorzy przygotowali dwa dni intensywnych koncertów na dwóch niezależnych scenach: Summer Stage oraz Punch Stage.
Bad Omens i BABYMETAL otwierają festiwal
Pierwszy dzień (wtorek, 18 czerwca) to przede wszystkim występy głównych gwiazd: amerykańskiej formacji Bad Omens oraz japońskiego fenomenu BABYMETAL, które zdominują główną scenę Summer Stage. Tego samego dnia wystąpią tam również LANDMVRKS, legenda nu-metalu P.O.D., Set It Off i Silent Planet.
Na drugiej scenie - Punch Stage - mocne uderzenie zapewnią Paleface Swiss, Bury Tomorrow, Bilmuri, House of Protection, Catch Your Breath oraz Rain City Drive. Muzyczny wieczór zwieńczy koncert Overgrown i huczne Ultimate Emo Party w budynku Klubu Progresja.
Three Days Grace i Palaye Royale na finał
W środę, 19 czerwca stery na Summer Stage przejmą Three Days Grace i Palaye Royale. Zestawienie na głównej scenie uzupełnią: Alexisonfire, Man With A Mission, Yonaka oraz Dead By April.
Z kolei na Punch Stage zaprezentują się m.in. Don Broco, Show Me The Body, Smash Into Pieces, Wargasm, Touché Amoré i Zero 9:36. Drugi dzień festiwalu zakończy się występem Cafetraumy oraz finałową odsłoną Ultimate Emo Party.
Kompaktowe miasteczko festiwalowe
Jak zapewniają organizatorzy, teren festiwalu wokół Letniej Sceny Progresji został zaplanowany w taki sposób, aby ułatwić uczestnikom swobodne poruszanie się. Odległości między dwiema scenami są niewielkie, co umożliwia szybkie przeskakiwanie między występami
Poza koncertami na terenie imprezy znajdą się strefy gastronomiczne i bary, punkty z wodą pitną, strefy partnerskie, depozyt, a także wydzielona strefa VIP. Fani będą mieli również okazję nabyć oficjalny merch zespołów oraz gadżety festiwalowe, a także wziąć udział w zaplanowanych sesjach podpisywania płyt.
Summer Punch Festival odbędzie się 18 i 19 czerwca 2026 r. na terenach Letniej Sceny Progresji w Warszawie. Ostatnie bilety na wydarzenie są jeszcze w sprzedaży.