Jak już wcześniej informowaliśmy, festiwal Summer Dying Loud odbędzie się na terenie MOSiR im. Włodzimierza Smolarka w Aleksandrowie Łódzkim w dniach 3-5 września. W roli headlinerów zaprezentują się Triptykon (Szwajcaria), Satyricon (Norwegia) oraz wracający z zaświatów amerykański Nevermore.

Summer Dying Loud 2026 zamyka skład. "Panie przodem"

Do line-up w ostatnim ogłoszeniu dołącza sześciu wykonawców prezentujących różne oblicza ciężkiego grania.

"Mamy dla Was 6 ostatnich ogłoszeń tegorocznej edycji Summer Dying Loud! Ogłoszeń wyjątkowych, na pełnym parytecie! Panie przodem!" - zapraszają organizatorzy.

W Aleksandrowie Łódzkim zagrają dowodzone przez panie zespoły Lucifer, Ponte del Diavolo (Włochy, doom i black metal zmieszany z post punkiem; to będzie pierwszy koncert w Polsce) i Helga (międzynarodowy skład z mieszanką nordyckiego folku, post-rocka i black metalu).

Na czele założonej w Berlinie (Niemcy), a obecnie rezydującej w Sztokholmie (Szwecja) formacji Lucifer stoi wokalistka Johanna Platow.

"Na każdej z pięciu kolejnych płyt udowadnia, że dzięki fascynacji retro brzmieniem lat 70. i doskonałym kompozycjom nadal można kreować piękną, ponadczasową muzykę, nawiązującą do epoki gdzie metal dopiero się kształtował, ale diabeł już czaił się w każdym riffie!" - podkreślają organizatorzy.

U boku liderki od 2025 r. występują Kevin Kuhn (perkusja), Coralie Baier (gitara), Rosalie Cunningham (gitara) i Claudia González Díaz (bas).

Podczas Summer Dying Loud zaprezentują się również Saturnalia Temple ze Szwecji (mroczny i plugawy stoner doom) oraz polskie grupy Pure Bedlam (szeroko pojęty rock alternatywny) i Aquilla (heavy metal osadzony w estetyce lat 80.).

Summer Dying Loud 2026: Kto jeszcze wystąpi?

Wcześniej ogłoszono, że na SDL pojawią się m.in. Nergal wspierany przez islandzki Misþyrming (w całości zagrają debiut Behemotha - "Sventevith (Storming Near The Baltic)" z okazji 30-lecia premiery), Massacre, Blaze Bayley (specjalny set z materiałem z płyt nagranych z Iron Maiden w latach 1994-1999), Jesu (projekt Justina Broadricka, który grał na SDL 2024 z grupą Godflesh), Destruction (niemiecka legenda thrash metalu), japoński Sigh, Cult of Fire (black metal z Czech, będąc muzycznym hołdem i uwielbieniem dla hinduskich i buddyjskich bóstw), Blindead 23 (polski zespół wcześniej znany pod szyldem Blindead), holenderski Dool, Hekla (Islandia), King Parrot (grindcore/thrash metal, Australia), Frontside (deathcore, Polska), Stellar Blight (polski projekt tworzony przez muzyków znanych z m.in. Shodan, Mānbryne, Blaze of Perdition i Owls Woods Graves), Neolith (Polska), Krypts (death/doom metal, Finlandia), Årabrot (noise rock, Norwegia), Azarath (death metal, Polska), Ciśnienie (post rock, muzyka orkiestrowa i transowy jazz; jedno z objawień tegorocznego Mystic Festivalu) i Czernina (black metal).