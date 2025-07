"Mamy pozytywną wiadomość dotyczącą stanu Phila. Zdając sobie jednak sprawę z powagi sytuacji, należy w pełni zrozumieć fakt, że kiedy Phil znalazł się na oddziale intensywnej terapii, wprowadzono go w stan śpiączki farmakologicznej celem uniknięcia jakiegokolwiek obciążania jego układu krążenia w trakcie leczenia dożylnego. Stan Phila uległ poprawie, a lekarze pozostają dobrej myśli w oparciu o oznaki jego powrotu do zdrowia, jako że zakażenie niemal ustąpiło! Powoli zaczyna oddychać samodzielnie i reaguje na swoje imię podczas prób nawiązywania z nim kontaktu, ale wciąż za wcześnie, by powiedzieć, że najgorsze ma już za sobą. W szpitalu pozostanie prawdopodobnie przez kolejny tydzień, co najmniej, ale jego stan ogólny się poprawia" - pokrzepiającą wiadomością podzielili się koledzy z zespołu.