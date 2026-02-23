Koncert Spiritbox i ich gości specjalnych odbędzie się 23 września w PreZero Arenie Gliwice. Otwarta sprzedaż biletów ruszy 27 lutego od godziny 11:00. Specjalna przedsprzedaż artist presale rozpocznie się 24 lutego (godz. 11:00), natomiast Spotify presale 26 lutego (godz. 11:00).

Ceny wejściówek:

Płyta: 249 zł

Miejsca siedzące w strefie A: 299 zł

Miejsca siedzące w strefie B: 239 zł.

Spiritbox wraca do Polski. "Zjawisko o rozmiarach i sile tsunami"

Organizatorem koncertu jest Mystic Coalition, sojusz firm o bogatym doświadczeniu na rynku koncertowym, festiwalowym i wydawniczym, organizator Mystic Festival. W skład Mystic Coalition wchodzą Knock Out Productions, Mystic Production i B90.

"Powiedzieć, że Spiritbox są na fali wznoszącej, to nic nie powiedzieć. Mamy do czynienia ze zjawiskiem o rozmiarach i sile tsunami" - podkreślają organizatorzy, zapraszając na polski koncert w ramach trasy promującej drugi album "Tsunami Sea" (2025).

Kanadyjski zespół mający na koncie występ na niedawnej gali Grammy z utworem "Soft Spine" uznawany jest za jeden z najważniejszych przedstawicieli nowego metalu tej dekady. W Polsce poprzedzali już grupę Korn w połowie 2024 r. w katowickim Spodku.

"Ich żywiołem jest metalcore, którego wartki nurt porywa również elementy innych gatunków: djentu, progmetalu czy nu-metalu. Znakiem rozpoznawczym - niebywale elastyczny głos Courtney LaPlante i muzyczna wyobraźnia gitarzysty Mike'a Stringera" - czytamy w ogłoszeniu.

W roli gości specjalnej pojawią się dobrze u nas znani Ukraińcy z Jinjer (z wokalistką Tatianą Shmayluk na czele) oraz Amerykanie z Dying Wish (za mikrofonem kolejna wokalistka w tym zestawie - Emma Boster).

