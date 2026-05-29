"Od ponad dwóch dekad zespół dowodzony przez Maxa Cavalerę pozostaje jedną z najważniejszych sił na światowej scenie groove i thrash metalu. Charakterystyczne połączenie miażdżących riffów, tribalowych rytmów i bezkompromisowej energii sprawiło, że Soulfly zyskał status kultowej formacji dla kilku pokoleń fanów ciężkiego grania" - podkreślają organizatorzy z Live Nation.

Soulfly powróci do Polski na trzy koncerty:

24.08. - Poznań, Tama

25.08. - Warszawa, Progresja

26.08. - Kraków, Kwadrat.

Przedsprzedaż biletów Ticketmaster Polska ruszy 1 czerwca (godz. 11:00). Sprzedaż ogólna rozpocznie się 2 czerwca (godz. 11:00).

Soulfly zagra w Polsce trzy koncerty. "Powrót do brazylijskich korzeni"

Ekipa dowodzona przez Maxa Cavalerę promuje obecnie wydany w październiku 2025 r. album "Chama", który nawiązuje do brazylijskich korzeni lidera i jednocześnie do debiutanckiej płyty "Soulfly" (1998) powstałej po burzliwym rozstaniu Maxa z grupą Sepultura.

"'Chama' to brazylijskie słowo oznaczające płomień. Oznacza również wezwanie. 'Chama' inspirowana jest energią chwili. Ta płyta to brzmienie ognia Soulfly!" - wyjaśniał wokalista i gitarzysta.

"Na fanów czeka przekrojowy set łączący nowe utwory z klasykami, które od lat rozgrzewają publiczność na całym świecie" - zapraszają organizatorzy.

Album "Chama" zarejestrowano ponownie w Platinum Underground Studio w Mesa w Arizonie pod okiem Johna Aquilino. Współproducentem płyty - obok uznanego fachowca Arthura Rizka (także miks i mastering) - jest Zyon Cavalera, od 2013 roku perkusista Soulfly, a prywatnie syn Maksa.

Po rozstaniu z długoletnim basistą Mike'em Leonem, na płycie "Chama" zagrali sesyjnie Igor Amadeus Cavalera (partie basu; muzyk m.in. Go Ahead & Die, Nailbomb, Healing Magic), czyli syn Maksa i młodszy brat Zyona; oraz Mike DeLeon, od 2023 roku koncertowy gitarzysta Soulfly, a także członek grupy Philip H. Anselmo & The Illegals. W utworze "No Pain = No Power" zagrał Dino Cazares, gitarzysta i lidera kalifornijskiego Fear Factory. Z kolei w numerze "Ghenna" pojawił się gitarzysta Michael Amott (m.in. Arch Enemy, Spiritual Beggars, eks-Carcass, eks-Carnage).

Obecnie Soulfly to Max Cavalera (wokal, gitara), Zyon Cavalera (perkusja), Mike DeLeon (gitara) i koncertowy basista Chase Bryant.

Brzmienie formacji oscyluje wokół groove, thrash i death metalu z pierwiastkami muzyki etnicznej z różnych stron świata.

