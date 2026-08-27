Soulfly w Krakowie: Zaczęli z dystansem, skończyli z fanami na scenie [RELACJA]

Tymoteusz Hołysz

Tymoteusz Hołysz

26 sierpnia Krakowski klub Kwadrat gościł nie byle jaką legendę ciężkiego grania. Zanim jednak scenę opanowali Soulfly pod wodzą Maxa Cavalery, publiczność solidnie rozgrzała rodzima formacja Węże!

Soulfly z Maxem Cavalerą zagrali w klubie Kwadrat w Krakowie, poprzedzeni przez Węże. Koncert zakończył się udziałem publiczności na scenie.
Soulfly w KrakowieRobert WilkINTERIA.PL

Węże tego wieczoru nie bawili się w półśrodki. Od samego początku dawali z siebie 110% i choć publiczność potrzebowała trochę zachęcania, zobaczyć mogliśmy kilka solidnych mosh pitów. Warto zaznaczyć, że grupa występowała przed Soulfly także podczas koncertów w Poznaniu i Warszawie, co zaowocowało swego rodzaju konkurencją między miastami i jak się okazało, Kraków wygrał to starcie. Wszystko to dzięki circle pitom, w których samym środku znaleźli się gitarzyści Mateusz Holak i Paweł "Czacha" Baranowski.

Wyjątkowo mocnym punktem występu był również numer "Spal to", który - jak tłumaczył Marcin Pyszora - poświęcony jest mocnej krytyce kościoła katolickiego. Tak solidna mieszanka punkowych i metalowych wpływów zapewniła publiczności solidną rozgrzewkę, a i pojawiły się głosy o powrót na bis. To chyba jeszcze nie moment na takie rzeczy, ale z całego serca życzę im, by dotarli do tego punktu!

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Soulfly w Krakowie: co się wydarzyło?

Gdy na scenie zameldował się Soulfly, pierwsze minuty upłynęły w skupieniu na czystej muzycznej egzekucji. Zespół dość oszczędnie budował kontakt ze zgromadzonymi widzami. Z każdym kolejnym riffem dystans jednak malał, a Max Cavalera wyraźnie łapał coraz lepszy flow z krakowską publicznością. Uwagę zwracał także sam wygląd frontmana, który wyraźnie schudł i posiwiał. Nie tracił przy tym jednak scenicznej charyzmy. Kilkukrotnie dziękował nawet po Polsku i zagadywał, by upewnić, czy dobrze się bawimy.

W drugiej części koncertu lider zespołu zaczął zapraszać fanów na scenę. Wszystko zaczęło się od młodziutkiego chłopaka, który pomagał Cavalerze przygrywać na bębnie. Na sam koniec kolejny fan zaproszony został z kolei, by odegrać końcówkę "Eye for an Eye" na gitarze. Było też parę miłych niespodzianek - przy "Bleed" na scenie pojawił się pasierb Maxa, Richie Cavalera, a "Tribe" poprzedzone było solówką lidera na tradycyjnym brazylijskim berimbau.

Soulfly zaprezentowali bardzo zbalansowany repertuar. Zespół swobodnie manewrował między brazylijskimi wpływami, dziedzictwem przyniesionym z Sepultury a klasycznym groove i nu-metalem w duchu Korna czy Limp Bizkit, a cały ten stylistyczny pomost spinało potężne, niezwykle mięsiste brzmienie gitar. Słowem podsumowania, bardzo udany koncert, szczególnie, że cały zespół zdaje się być w świetnej formie i w przeciwieństwie do ex-kolegów z Sepultury, nic nie wskazuje na to, by miał znikać w najbliższych latach ze sceny.

Soulfly w Krakowie: setlista

  1. Back to the Primitive
  2. Seek 'n' Strike
  3. No Hope = No Fear
  4. Prophecy
  5. No Pain = No Power
  6. Fire
  7. Bring It
  8. Downstroy
  9. Tribe
  10. I and I
  11. Chama
  12. Bumba
  13. Bleed
  14. Favela/Dystopia
  15. Headup
  16. Jumpdafuckup
  17. Eye for an Eye
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