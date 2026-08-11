Nowy longplay Sorcery promowany będzie na jubileuszowej trasie po Europie, której szczegóły mamy poznać już wkrótce. Płytę pilotuje rozpoczynający "The Immaculate Sin" utwór "Shadowborn".

Sorcery: Album "The Immaculate Sin" gotowy na jubileusz. Co już wiemy o nowej płycie szwedzkich deathmetalowców?

Podobnie jak dwie poprzednie płyty Szwedów, tak i okładkę "The Immaculate Sin" zaprojektował uznany hiszpański artysta Juanjo Castellano, z którego talentu i usług korzystają m.in. Unleashed, Varathron, The Black Dahlia Murder, Darkened, Avulsed, Vomitory czy Revel In Flesh.

"W końcu nadszedł ten dzień. Z dumą ogłaszamy pierwszy utwór z nowego albumu. Mowa o 'Shadowborn' z płyty zatytułowanej 'The Immaculate Sin'. Pracowaliśmy nad tym materiałem od bardzo dawna, czas więc, by pokazać wam jego próbkę. Słuchajcie głośno i dobrze się przy tym bawcie" - napisali szwedzcy muzycy na swojej oficjalnej stronie w mediach społecznościowych.

Singla "Shadowborn" Sorcery możecie posłuchać poniżej:

Piąty album Sorcery ujrzy światło dzienne 1 października nakładem Xtreem Music. Madrycka wytwórnia, z którą Szwedzi związani są od kilkunastu lat, szykuje wersję CD, winyl, kasetę oraz formaty cyfrowe.

Sorcery - weterani szwedzkiego death metalu

"Ów twór z miasta Sandviken w gminie Gävleborg dał o sobie znać już w 1986 i z każdym rokiem stawał się coraz cięższy. Celem ich muzycznych poszukiwań stał się ostatecznie surowy i brutalny death metal w stylu, którego dziś już się nie spotyka. U szczytu formy grali rewelacyjnie, ale z jakiegoś powodu nie zdołali tego utrzymać i po wielu latach pozostawania w cieniu sławniejszych kolegów, grupa rozleciała się w roku 1997. Pod koniec lat 80. byli jednak istotnym przedstawicielem szwedzkiej sceny deathmetalowej. Paul Johansson dołączył na kilka lat do In Aeternum, zaś Fredrik Nygren jest dziś basistą wspaniałej, grindowej grupy Gadget" - tak w swojej bestsellerowej książce "Szwedzki death metal" pisał o Sorcery Daniel Ekeroth.

W muzycznym dorobku pionierów death metalu ze środkowo-wschodniej Szwecji, którzy po 12-letniej hibernacji powrócili na scenę w 2009 roku, są wypuszczone pod koniec lat 80. trzy demówki i taśma z próby; 7-calówka "Rivers Of The Dead" (1990 r.); zaliczany dziś do klasyki gatunku, kultowy debiut "Bloodchilling Tales" z 1991 roku; oraz równie wysoko oceniane przez wielbicieli death metalu spod znaku trzech koron albumy "Arrival At Six" (2013 r.), "Garden Of Bones" (2016 r.) i "Necessary Excess Of Violence" (2019 r.), a także czekający na październikową premierę, nowy longplay "The Immaculate Sin".

Mroczny, ciężki brzmieniowo, choć na swój sposób rozbujany styl grania Sorcery bywa najczęściej porównywany do klasyków szwedzkiego death metalu z Nihilist / Entombed, Dismember i Grave oraz Autopsy - kalifornijskiej legendy gatunku.

Na przestrzeni czterech dekad przez skład Sorcery przewinęło się kilkunastu muzyków. W aktualnych szeregach zespołu u boku założycieli Oli Malmströma (wokal) oraz Paula Johanssona (gitara) odnajdujemy Johana Vikholma (gitara), Tommy'ego Holmera (perkusja) i Mikaela Carlssona (bas).

Sorcery - szczegóły albumu "The Immaculate Sin" (tracklista):

"Shadowborn" "Set The World Ablaze" "Stand As One Or Fall Divided" "Terminate" "Paralyzed" "Slice It Up" "The Door to my Black Soul" "The Exorcist" "Flood" "Die In Retribution"