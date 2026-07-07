Sonata Arctica i Rage ruszą we wspólną trasę podczas której ich najbardziej znane utwory zostaną zaprezentowane w nowych, symfonicznych aranżacjach w towarzystwie orkiestry.

Jedyny polski koncert odbędzie się 22 kwietnia 2027 r. w Klubie Kwadrat w Krakowie. Bilety w cenie od 157,94 zł trafiły już do sprzedaży.

Sonata Arctica i Rage wracają do Polski

Obwołani "mesjaszami power metalu" Finowie z grupy Sonata Arctica zadebiutowali płytą "Ecliptica", która do dziś jest uznawana jest za kamień milowy europejskiego power metalu.

"Krakowski koncert będzie wyjątkową okazją, by po raz pierwszy zobaczyć formację na pełnowymiarowej trasie z orkiestrą, która nada nowy wymiar takim utworom jak 'FullMoon', 'Tallulah' czy 'Don't Say a Word'" - zachęcają organizatorzy z Winiary Bookings.

Finowie na początku tego roku wypuścili singel "Freedom Concept", który zapowiada nowy album.

Na czele działającej od 1984 r. grupy Rage nieprzerwanie stoi wokalista i basista Peavy Wagner. Pod jego wodzą zespól przeszedł drogę od speed do power metalu, z czasem coraz śmielej sięgając po symfoniczne elementy. U jego boku obecnie występują perkusista Vassilios "Lucky" Maniatopoulos i gitarzysta Jean Bormann.

W Krakowie zespół wystąpi z Lingua Mortis Orchestra, świętując 30-lecie płyt "XIII" (1996) i "Lingua Mortis" (1998).