Obecnie Soen promuje swój najnowszy album, wydany w styczniu 2026 r. "Reliance" na trasie w Ameryce razem ze swoimi rodakami z Dark Tranquillity (na równych prawach głównej gwiazdy). W roli supportu występuje Persefone (death metal z Andory).

Na początku maja Soen już samodzielnie będzie kontynuował ogrywanie nowego materiału w Europie, pojawiając się też na kilku festiwalach. W sierpniu zespół powróci do Polski na aż cztery klubowe koncerty.

Soen wraca do Polski z nową płytą "Reliance"

21.08 - Gdańsk, Drizzly Grizzly

22.08 - Poznań, 2 Progi

23.08 - Lublin, Zgrzyt

25.08 - Bielsko-Biała, RudeBoy

Bilety: 119/129 zł - przedsprzedaż, 150 zł - w dniu koncertu.

"Żelazna konsekwencja - to jedna z największych zalet Soen. Szwedzka grupa od początku kariery znajduje pomost między progresywnym, zaawansowanym technicznie podejściem do metalu a kompozycjami, które zostają w głowie na długo. W ich muzyce progresywna precyzja nie służy popisom dla samych popisów - ma prowadzić do mocnych utworów, dużych melodii i aranżacji pełnych niuansów" - zapraszają organizatorzy.

Działający od 2010 r. Soen tworzą obecnie perkusista Martin Lopez (eks-Opeth i Amon Amarth), wokalista Joel Ekelöf (Willowtree), gitarzysta Cody Lee Ford, basista Stefan Stenberg i klawiszowiec Lars Åhlund.

Wśród założycieli zespołu (w Soen występował w latach 2010-2013) znajdował się amerykański basista Steve DiGiorgio, znany m.in. z Death, Sadus, Autopsy, a obecnie Testament. W 2022 r. sesyjnie zagrał na płycie "The Sick, the Dying... and the Dead!" grupy Megadeth.

