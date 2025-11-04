Z ujawnionych dotąd informacji dowiadujemy się, że podczas tworzenia "Liturgy Of Death" Necrobutcher (bas), Hellhammer (perkusja), pochodzący z Węgier Attila Csihar (wokal), Teloch (gitara) i Brytyjczyk Ghul (gitara) nigdy dotąd nie współpracowali ze sobą aż tak ściśle. Na swoim siódmym longplayu Mayhem nie jest więc bynajmniej grupą spoczywającą na laurach, czerpiąc zadowolenie z własnego dziedzictwa, lecz tworem zdeterminowanym, by przesuwać granice ekstremalności.

- Wszyscy są zmotywowani, jesteśmy w dobrym zdrowiu, jesteśmy gotowi i jesteśmy tego głodni - mówił Necrobutcher w rozmowie z Tymoteuszem Hołyszem z serwisu Interia Muzyka.

"Liturgia śmierci" wg Mayhem. Co już wiemy o nowej płycie legendy black metalu?

"Na nowym dziele 'Liturgy Of Death' Mayhem potwierdza swój status najbardziej bezkompromisowej siły w norweskim black metalu. Po czterech dekadach przekraczania granic zespół osiągnął nowy szczyt: jest szybszy, cięższy i bardziej mroczny od czegokolwiek z wcześniejszych dokonań. Album ten przeradza się w bezwzględną zadumę nad śmiercią w jej wszelkich odmianach - egzystencjalnej, duchowej i nieuchronnej, gdzie każdy utwór wciąga słuchacza w rytuał cierpienia i transcendencji, łącząc brutalność z przerażającą atmosferą. Na 'Liturgy Of Death' Mayhem skupia się tym samym na śmierci, która dosięga każdego, przyglądając się w sposób surowy i bezlitosne pojęciom takim jak strach przed umieraniem, strata, bezsilność i kruchość istnienia" - czytamy na oficjalnej stronie norweskich gigantów black metalu w mediach społecznościowych.

"Efektem tego wszystkiego jest album - mroczny, rozpędzony i bezwzględny - który ukazuje najbardziej niebezpieczne, żywiołowe i fundamentalne oblicze Mayhem. Po 40 latach od powstania, Mayhem wciąż stanowi ucieleśnienie chaosu i po raz kolejny udowadnia, że norweski black metal to siła, która nie zna ograniczeń" - dodano.

Następcę albumu "Daemon" (2019 r.) wyprodukował zespół we współpracy z odpowiedzialnym również za miks Tore Stjerną, właścicielem renomowanego sztokholmskiego Necromorbus Studio, a także perkusistą znanym z m.in. Funeral Mist, Ofermod, Corpus Christii czy In Aeternum. Masteringiem zajął się Thomas Johansson. Obaj szwedzcy fachowcy pracowali nad brzmieniem nagrań Norwegów już wcześniej. To samo można powiedzieć o włoskim artyście Daniele Valerianim, którego prace zdobią kilka poprzednich materiałów Mayhem.

Sporym zaskoczeniem jest za to gościnny udział w utworze "Ephemeral Eternity" Kristoffera Rygga, czyli popularnego Garma, wokalisty i lidera norweskiej grupy Ulver i niegdysiejszego frontmana Arcturus i Borknagar.

Pierwszy od siedmiu lat longplay twórców kanonicznego "De Mysteriis Dom Sathanas" sprzed ponad 40 lat pilotuje właśnie opublikowany singel "Weep For Nothing".

Premierową kompozycję "Weep For Nothing" Mayhem możecie sprawdzić poniżej:

Album "Liturgy Of Death" będzie mieć swą premierę 6 lutego 2026 roku nakładem Century Media Records. Zasłużona wytwórnia z Dortmundu szykuje aż siedem wersji winylowych, edycję CD, formaty cyfrowe oraz specjalny boks. W tym ostatnim oraz w limitowanej wersji CD (tzw. mediabook) znajdziemy dwa bonusowe utwory "Life Is A Corpse You Drag" i "Sancta Mendacia", które według zapowiedzi "nie pozostawiają żadnych wątpliwości, że Mayhem jest nadal niezrównany w przekładaniu rozpaczy na dźwięk".

Kilkanaście dni po premierze nowej płyty ikona tzw. drugiej fali black metalu ponownie odwiedzi nasz kraj.

Mayhem powraca do Polski. Gdzie i z kim zagrają tym razem?

Polski przystanek w ramach blisko 20-koncertowej trasy pod szyldem "Death Over Europe" odbędzie się 24 lutego 2026 w klubie B90 w Gdańsku. W tournée po Starym Kontynencie, którego główną gwiazdą będzie Mayhem, wezmą też udział dwie inne kultowe formacje: obchodzący w tym roku 35. urodziny blackmetalowy Marduk ze Szwecji zwany niekiedy Pancerną Dywizją z Norrköping; oraz nowojorski Immolation - żywa legenda amerykańskiego death metalu.

Bilety na polski koncert Mayhem - organizowany przez Knock Out Productions - dostępne są w przedsprzedaży w cenach 159 zł (I pula), 169 zł (II pula) i 190 (w dniu imprezy).

Mayhem - szczegóły albumu "Liturgy Of Death" (tracklista):

1. "Ephemeral Eternity"

2. "Despair"

3. "Weep For Nothing"

4. "Aeon's End"

5. "Funeral Of Existence"

6. "Realm Of Endless Misery"

7. "Propitious Death"

8. "The Sentence Of Absolution".

Hi Hania dołącza do "The Voice of Poland". "Coś naprawdę wyjątkowego" TVP