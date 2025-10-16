"Czarny Bez to muzyczna podróż do odległych czasów w której snują opowieści o słowiańskich zwyczajach, wierzeniach, lękach i odwadze. Mocne gitarowe riffy, folkowy kobiecy głos z elementami białego śpiewu, industrialna elektronika i przeszywająca perkusja oraz maski sceniczne to znak rozpoznawczy grupy" - czytamy w opisie.

Kwartet ze Skarżyska-Kamiennej tworzą: Luba (śpiew), Nadar (perkusja), Ciechan (gitara basowa) i Widun (gitara, mandolina tenorowa, elektronika, teksty, produkcja muzyczna).

Czarny Bez z nową płytą "W blasku księżyca". Siła i energia nocy

Na drugiej płycie grupa sięga po opowieści z historii Słowian (np. o ataku Awarów na Słowian z VI w n.e., czy bitwy o Arkonę z 1168 r.), bóstwach (m.in. bogini Mokosz, Trzygłów, Południca), wierzeniach (np. o magicznej strefie lasu, boskiej postaci Słońca, czy szeptuchach). Są tu także pieśni etniczne z Kurpiów i Lubelszczyzny. Na płycie jest także cover skandynawskiego zespołu Songleikr, ale z tekstem w języku polskim.

"Płyta powstawała głównie nocą więc w blasku księżyca. Nosi piętno nocy z której zespół czerpie siły i energię choć na płycie jest sporo świata, które niosą kawałki czysto folkowe, pieśni tradycyjne" - mówią muzycy grupy Czarny Bez.

Do promocji wybrano singel "Noc w leście" z towarzyszącym mu teledyskiem.

"Utwór 'Noc w leście' opowiada o pradawnej, dzikiej puszczy, która kiedyś pokrywała większość terytorium Polski. Wówczas puszcza była miejscem niebezpiecznym a bezdrożne knieje były trudne do przejścia - dlatego wykorzystywano do transportu rzeki. Choć drzewa (dęby czy brzozy) i wydzielone części lasu (święte gaje) stanowiły strefę sacrum to pozostała część - profanum - była miejscem niebezpiecznym" - czytamy.

Czarny Bez w trasie - szczegóły trasy koncertowej:

17.10. - CZĘSTOCHOWA, Muzyczna Meta

24.10. - GDAŃSK, Torpeda

7.11. - TORUŃ, Kombinat Kultury

8.11. - WARSZAWA, VooDoo Club

14.11. - LUBLIN, Klub Grafitti

15.11. - PRZEMYŚL, Pub Fort XXII

21.11. - GORZÓW WIELKOPOLSKI, MagnetOffOn

22.11. - SZCZECIN, Krzywy Gryf

5.12. - BIAŁYSTOK, Moto Pub

6.12. - SUWAŁKI, Black Pub Komin

12.12. - TARNÓW, Piwnica Przepraszam

13.12. - RZESZÓW, Pub Spółdzielczy

19.12. - ŁÓDŹ, Wooltura

20.12. - KRAKÓW, Klub Gwarek

10.01.2026 - SKARŻYSKO-KAMIENNA, Klub Semafor

16.01.2026 - KATOWICE, Piąty Dom

17.01.2026 - POZNAŃ, Pod Minogą

23.01.2026 - WROCŁAW, Liverpool

24.01.2026 - LESZNO, Klub Zakład

07.02.2026 - BIELSKO-BIAŁA, Rudeboy Club

21.02.2026 - OPOLE, NoxFest - Wyjście Awaryjne.

Czarny Bez - szczegóły płyty "W blasku księżyca" (tracklista):

1. "Atak Awarów - intro"

2. "Arkona 1168"

3. "Idol ze Zbrucza"

4. "Mokosz"

5. "Noc w leście (Makabreska)"

6. "Słońca bogowie"

7. "Zaświeć niesiądzu"

8. "Wiedźma"

9. "Trzygłów"

10. "Bitwa nad Tollense"

11. "Południca"

12. "Ciemna nocka"

13. "Nawka"

14. "Wilcza pora"

15. "Oj, lulaj, lulaj - outro".

