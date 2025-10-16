Słowiańskie wierzenia, lęki i odwaga. Czarny Bez z nową płytą "W blasku księżyca"
Pochodzący ze Skarżyska-Kamiennej kwartet Czarny Bez łączy ciężkie brzmienia, industrialną elektronikę, folkowy kobiecy głos z elementami białego śpiewu z opowieściami ze słowiańskich czasów. Co już wiemy o drugiej płycie "W blasku księżyca"?
"Czarny Bez to muzyczna podróż do odległych czasów w której snują opowieści o słowiańskich zwyczajach, wierzeniach, lękach i odwadze. Mocne gitarowe riffy, folkowy kobiecy głos z elementami białego śpiewu, industrialna elektronika i przeszywająca perkusja oraz maski sceniczne to znak rozpoznawczy grupy" - czytamy w opisie.
Kwartet ze Skarżyska-Kamiennej tworzą: Luba (śpiew), Nadar (perkusja), Ciechan (gitara basowa) i Widun (gitara, mandolina tenorowa, elektronika, teksty, produkcja muzyczna).
Czarny Bez z nową płytą "W blasku księżyca". Siła i energia nocy
Na drugiej płycie grupa sięga po opowieści z historii Słowian (np. o ataku Awarów na Słowian z VI w n.e., czy bitwy o Arkonę z 1168 r.), bóstwach (m.in. bogini Mokosz, Trzygłów, Południca), wierzeniach (np. o magicznej strefie lasu, boskiej postaci Słońca, czy szeptuchach). Są tu także pieśni etniczne z Kurpiów i Lubelszczyzny. Na płycie jest także cover skandynawskiego zespołu Songleikr, ale z tekstem w języku polskim.
"Płyta powstawała głównie nocą więc w blasku księżyca. Nosi piętno nocy z której zespół czerpie siły i energię choć na płycie jest sporo świata, które niosą kawałki czysto folkowe, pieśni tradycyjne" - mówią muzycy grupy Czarny Bez.
Do promocji wybrano singel "Noc w leście" z towarzyszącym mu teledyskiem.
"Utwór 'Noc w leście' opowiada o pradawnej, dzikiej puszczy, która kiedyś pokrywała większość terytorium Polski. Wówczas puszcza była miejscem niebezpiecznym a bezdrożne knieje były trudne do przejścia - dlatego wykorzystywano do transportu rzeki. Choć drzewa (dęby czy brzozy) i wydzielone części lasu (święte gaje) stanowiły strefę sacrum to pozostała część - profanum - była miejscem niebezpiecznym" - czytamy.
Czarny Bez w trasie - szczegóły trasy koncertowej:
17.10. - CZĘSTOCHOWA, Muzyczna Meta
24.10. - GDAŃSK, Torpeda
7.11. - TORUŃ, Kombinat Kultury
8.11. - WARSZAWA, VooDoo Club
14.11. - LUBLIN, Klub Grafitti
15.11. - PRZEMYŚL, Pub Fort XXII
21.11. - GORZÓW WIELKOPOLSKI, MagnetOffOn
22.11. - SZCZECIN, Krzywy Gryf
5.12. - BIAŁYSTOK, Moto Pub
6.12. - SUWAŁKI, Black Pub Komin
12.12. - TARNÓW, Piwnica Przepraszam
13.12. - RZESZÓW, Pub Spółdzielczy
19.12. - ŁÓDŹ, Wooltura
20.12. - KRAKÓW, Klub Gwarek
10.01.2026 - SKARŻYSKO-KAMIENNA, Klub Semafor
16.01.2026 - KATOWICE, Piąty Dom
17.01.2026 - POZNAŃ, Pod Minogą
23.01.2026 - WROCŁAW, Liverpool
24.01.2026 - LESZNO, Klub Zakład
07.02.2026 - BIELSKO-BIAŁA, Rudeboy Club
21.02.2026 - OPOLE, NoxFest - Wyjście Awaryjne.
Czarny Bez - szczegóły płyty "W blasku księżyca" (tracklista):
1. "Atak Awarów - intro"
2. "Arkona 1168"
3. "Idol ze Zbrucza"
4. "Mokosz"
5. "Noc w leście (Makabreska)"
6. "Słońca bogowie"
7. "Zaświeć niesiądzu"
8. "Wiedźma"
9. "Trzygłów"
10. "Bitwa nad Tollense"
11. "Południca"
12. "Ciemna nocka"
13. "Nawka"
14. "Wilcza pora"
15. "Oj, lulaj, lulaj - outro".