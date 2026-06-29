"Po prostu urodziłam się z tym głosem. Jestem szczęściarą" - powiedziała w jednym z wywiadów Floor Jansen.

Pochodząca z Holandii wokalistka w 2012 r. oficjalnie dołączyła do gwiazdy symfonicznego metalu, pochodzącego z Finlandii Nightwish . Dekadę później rozpoczęła karierę solową, w której pokazuje zupełnie inne oblicze.

Floor Jansen powraca do Polski z solowym projektem

"To bardzo klasowy i pełen słodyczy pop zmiksowany z rockiem o orkiestrowym tle. Słowem: bajka. Wielka artystka, którą musicie zobaczyć w tym wydaniu!" - zachęcają organizatorzy koncertu w Polsce, czyli Knock Out Productions.

Holenderka 29 stycznia 2027 r. zaśpiewa w klubie Progresja w Warszawie w ramach trasy "Hytress Tour". 45-latka niedawno rozpoczęła prace nad swoim drugim solowym albumem. Pierwszą zapowiedzią następcy płyty "Paragon" (2023) jest singel "Run".

Dodajmy, że w czerwcu Floor Jansen była jedną z gwiazd tegorocznej edycji święta fantastyki, czyli Pyrkonu w Poznaniu.

Kim jest Floor Jansen?

Pochodząca z Holandii gwiazda symfonicznego metalu karierę zaczynała jako wokalistka formacji After Forever i ReVamp. W 2012 r. oficjalnie dołączyła do pochodzącego z Finlandii Nightwish - za mikrofonem zastąpiła Anette Olzon , która z kolei w 2007 r. dołączyła za Tarję Turunen .

Od 2022 r. realizuje się równolegle jako artystka solowa. Jej pierwszym albumem na własne konto był "Paragon" z 2023 r. Ma również na koncie płyty nagrane pod szyldem Star One, supergrupy dowodzonej przez Arjena Anthony'ego Lucassena.

Prywatnie jest żoną Hannesa Van Dahla, perkusisty bardzo popularnej w Polsce szwedzkiej grupy Sabaton . Para ma dwie córki.

Royel Otis niespełna rok temu wydali album, a już szykują nowy. "Jesteśmy dość zajęci i lubimy być zajęci" INTERIA.PL INTERIA.PL