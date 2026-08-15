Slipknot wydał komunikat ws. Sida Wilsona. Wpis zniknął po kilku minutach

Informacje o możliwym odejściu Sida Wilsona pojawiły się pod koniec lipca. Slipknot nie komentował wówczas sprawy, a Jim Root apelował, by poczekać na oficjalne stanowisko. Takie nadeszło 14 sierpnia, choć pozostało dostępne bardzo krótko.

"Ze skutkiem natychmiastowym Slipknot nie będzie już związany z Sidem Wilsonem. Życzymy mu wszystkiego najlepszego w przyszłych przedsięwzięciach" - napisali muzycy.

Oświadczenie usunięto z kanałów grupy po kilku minutach. Nadal można je znaleźć na profilu Knotfest, festiwalu powołanego przez Slipknot. Zespół nie wyjaśnił przyczyn skasowania wpisu ani nie opublikował jego nowej wersji.

Co wiadomo o odejściu Sida Wilsona?

Pod koniec lipca TMZ podało, że Wilson został usunięty ze Slipknot. Według źródeł serwisu decyzję miały poprzedzać dłuższe nieporozumienia wewnątrz zespołu. Te informacje nie zostały potwierdzone ani przez grupę, ani przez samego zainteresowanego.

Po pierwszych publikacjach Jim Root zamieścił w mediach społecznościowych fragment utworu "'Til We Die" i poprosił fanów, by nie przyjmowali wszystkich doniesień bezkrytycznie.

"Nie wierzcie we wszystko, co czytacie. Zatrzymajcie się. Pomyślcie. Weźcie oddech. Dajcie sobie trochę czasu. Może poczekajcie, aż pojawi się więcej informacji" - napisał gitarzysta.

Późniejszy komunikat potwierdził, że Wilson nie jest już członkiem Slipknot. Nadal nie wiadomo jednak, w jakich okolicznościach zakończono współpracę.

Sid Wilson współtworzył Slipknot od 1998 roku

Wilson dołączył do zespołu przed nagraniem debiutanckiej płyty. W dziewięcioosobowym składzie posługiwał się numerem "0", a jego maski, początkowo wzorowane na sprzęcie przeciwgazowym, stały się częścią wizerunku grupy.

W Slipknot odpowiadał za skrecze, sample, klawisze i efekty elektroniczne. Słychać go na wszystkich albumach formacji, począwszy od "Slipknot" z 1999 roku, a kończąc na "The End, So Far" z 2022 roku.

Wziął również udział w sesji "Look Outside Your Window". Materiał powstał w 2008 roku podczas prac nad "All Hope Is Gone", ale ukazał się dopiero w 2026 roku. Oprócz Wilsona nagrali go Corey Taylor, Jim Root i Shawn "Clown" Crahan.

Muzyk od lat prowadzi też własne projekty pod nazwami DJ Starscream i SID.



