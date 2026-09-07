Wydany w październiku 1986 r. "Reign In Blood" - trzeci w dorobku album Slayera - był pierwszym owocem współpracy zespołu z producentem Rickiem Rubinem, pracującym wcześniej m.in. z Beastie Boys i Run-D.M.C.

"Slayer brzmiał jak nikt inny, album brzmi inaczej niż reszta metalowych albumów. Naprawdę stworzyli swój własny gatunek" - mówił później słynny producent. Trwający niespełna pół godziny materiał do dziś uważany jest za jeden z najważniejszych albumów w historii ekstremalnego grania.

Slayer i 40 lat płyty "Reign In Blood"

Z okazji 40-lecia premiery Slayer w tym roku zaplanował dwa specjalne koncerty, na których odtwarza ten materiał w całości. Pierwszy z nich odbył się 4 września w Shakopee w stanie Minnesota. W roli supportów zaprezentowali się Down, Suicidal Tendencies i Hatebreed. Był to zarazem pierwszy występ Slayera w tym roku.

Niektóre utwory z "Reign In Blood" na żywo zabrzmiały po raz pierwszy od ponad dekady. Dodatkowo w pierwszej części koncertu Slayer zagrał kolejne 13 utworów, w tym cztery z płyty "Seasons in the Abyss".

Drugi z tegorocznych jubileuszowych występów odbędzie się 13 listopada w Inglewood w Kalifornii (dodatkowo zagrają grupy Cannibal Corpse, Cavalera i Crowbar). W sumie Slayer do końca roku ma zaplanowane dziewięć koncertów w USA, Meksyku i Ameryce Południowej (Kolumbia, Chile, Argentyna i Brazylia).

We wspomnianej hali widowiskowo-sportowej The Forum w Inglewood w Kalifornii, na przedmieściach rodzinnego Los Angeles, w listopadzie 2019 r. odbył się ostatni koncert w ramach pożegnalnej, ogólnoświatowej trasy "The Final Campaign". Po wybrzmieniu finałowego klasyka "Angel Of Death" Tom Araya, grający na basie wokalista Slayera, nie krył wzruszenia, dziękując fanom za blisko 40 lat wspólnej przygody.

Po niespełna pięciu latach przerwy Slayer powrócił w składzie, w którym występował przed rozpadem: Tom Araya (wokal, bas), Kerry King (gitara), Gary Holt (gitara) i Paul Bostaph (perkusja), który z przerwami od 1992 r. zastępował oryginalnego bębniarza Dave'a Lombardo.

Przerwę od grania w tym czasie zrobił sobie tylko narzekający na problemy zdrowotne Tom Araya. Kerry King uruchomił swój solowy zespół, w którym towarzyszył mu Paul Bostaph, a także Mark Osegueda (wokalista Death Angel), Phil Demmel (gitarzysta Vio-lence i były muzyk Machine Head) i Kyle Sanders (basista Hellyeah). Z kolei Gary Holt - który w 2013 r. zastąpił zmarłego Jeffa Hannemana - kontynuował występy i nagrania z Exodus, inną kalifornijską legendą thrash metalu.

"Czy będziemy jeszcze razem nagrywać? Zdecydowanie nie. Czy ruszymy znów w trasę? Zdecydowanie nie. Ale jakiś koncert tu i tam, żeby uszczęśliwić ludzi - nie jestem temu przeciwny" - mówił w sierpniu 2024 r. Kerry King w rozmowie z "Los Angeles Times".

Kolejnych kilka występów Slayera odbyło się w 2025 r.; zespół był też uczestnikiem gwiazdorskiego pożegnania Ozzy'ego Osbourne'a i Black Sabbath pod szyldem "Back to the Beginning" w Birmingham (Wielka Brytania).

Studyjny dorobek Slayera zamyka wydany w 2015 roku album "Repentless". Później Amerykanie wypuścili koncertowy materiał "The Repentless Killogy" z występem, który odbył się 5 sierpnia 2017 roku dokładnie w tej samej hali w Inglewood, gdzie miał miejsce ostatni koncert Slayera przed reaktywacją.