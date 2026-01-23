Przypomnijmy, że w październiku 2025 roku w sieci pojawił się "Nightside Den" - pierwszy singel z następcy płyty "1977" (2023 r.). Do pierwszego premierowego utworu z albumu "Amanita Messis" stworzono teledysk, który nakręcono w Marsylii - rodzinnym mieście Emmanuelle Zoldan, francuskiej wokalistki Sirenii, stojącej przy mikrofonie w szeregach norweskiej grupy już od dekady.

Sirenia z drugim singlem "Callous Eyes" i zapowiedzią jubileuszowych niespodzianek. Co już wiemy?

"'Callous Eyes' to chwytliwa i melodyjna kompozycja oparta na elektronicznych elementach z nowoczesnym szlifem, idealnie splecionym z metalem" - czytamy o nowym singlu Sirenii.

Do singla "Callous Eyes" powstał teledysk, który możecie zobaczyć poniżej:

Symfometalowa grupa pod wodzą Mortena Velanda - autor muzyki, multiinstrumentalista, wokalista, założyciel i lider norweskiej Sirenii w jednej osobie - obchodzi w tym roku 25. urodziny. Z tej okazji jubileuszu zespół z portowego miasta Stavagner na południowo-zachodnim wybrzeżu Norwegii planuje nie tylko wydanie nowego materiału, ale i szereg innych atrakcji, w tym specjalne rocznicowe imprezy i trasy koncertowe, których szczegóły są właśnie dopracowywane.

"Amanita Messis" (łac. muchomorowe żniwa / zbiory) będzie 12. studyjnym albumem norweskiej formacji, którego premiera odbędzie się w tym roku.

Sirenia - kim są?

Przypomnijmy, że Sirenia powstała w styczniu 2001 roku z inicjatywy Mortena Velanda, po jego odejściu z gothicmetalowej formacji Tristania, w barwach której udzielał się od połowy lat 90., będąc zarazem jednym z jej współzałożycieli. Jako śpiewający gitarzysta oraz główny autor muzyki i tekstów w macierzystej grupie (również ze Stavangeru) Veland bez wątpienia przyczynił się do ukształtowania i rozwoju tamtejszej sceny gotyckiego metalu, która z norweskiego Rogalandu wypłynęła na szerokie wody za sprawą nazw takich jak The Sins Of Thy Beloved czy Theatre Of Tragedy.

W Sirenii Morten Veland zajmuje się niemal wszystkim: śpiewa, komponuje muzykę, gra na gitarze, basie i klawiszach oraz programuje perkusję; jest także producentem wszystkich albumów swojego zespołu. W ciągu ćwierćwiecza działalności przez skład Sirenii przewinęło się ponad 10 muzyków, w tym aż trzy wokalistki: Henriette Bordvik, Dunka Monika Pedersen i pochodząca z Hiszpanii Ailyn (obecnie przy mikrofonie w norweskim Trail Of Tears).

Od 2016 roku wokalistką Sirenii pozostaje urodzona we Francji Emmanuelle Zoldan, z którą formacja nagrała cztery ostatnie albumy (plus najnowszy "Amanita Messis"). W podstawowym składzie zespołu figuruje także jej rodak, gitarzysta prowadzący Nils Courbaron.

Twórczość grupy Sirenia to granie z pogranicza gothic metalu i metalu symfonicznego, w którym pojawiają się także pierwiastki rocka, muzyki poważnej, black i death metalu, a nawet synthpopu, a wszystko to z charakterystycznym (choć coraz rzadszym) wokalnym dualizmem na wzór "pięknej i bestii", gdzie czysty kobiecy głos idzie w parze z męskim growlingiem.

Zespół ma na swoim koncie 11 studyjnych albumów, których wydawcami były dwie wytwórnie: austriacka Napalm Records i niemiecka Nuclear Blast Records. Choć w 2014 roku Sirenia powróciła do pierwszej z nich, nazwa wytwórni, która odpowiadać będzie za wydanie nowej płyty "Amanita Messis" nie została jeszcze ujawniona.

