Już w przyszłym roku pochodząca z Norwegii grupa Sirenia świętować będzie 25. urodziny. Symfometalowa formacja pod wodzą Mortena Velanda szykuje z tej okazji nowy album oraz specjalne jubileuszowe trasy.

Sirenia szykuje nowy album
Sirenia szykuje nowy albumOficjalna strona zespołu

Zespół z portowego miasta Stavagner na południowo-zachodnim wybrzeżu Norwegii podzielił się pierwszymi szczegółami dotyczącymi nowego longplaya. "Amanita Messis" (łac. muchomorowe żniwa / zbiory) będzie 12. studyjnym albumem norweskiej grupy spod znaku symfonicznego metalu, którego premiera odbędzie się najprawdopodobniej w 2026 roku, gdy Sirenia obchodzić będzie jubileusz ćwierćwiecza działalności.

Sirenia zapowiada huczne urodziny pierwszym singlem z albumu "Amanita Messis"

W sieci pojawił się właśnie "Nightside Den" - pierwszy singel z następcy płyty "1977" z 2023 roku.

"Cieszymy się, że możemy wrócić z zupełnie nowym materiałem Sirenii. 'Nightside Den' to pod wieloma względami typowy dla nas utwór; ma w sobie wiele typowych elementów, które ten zespół uwielbia zawierać w swoich kompozycjach. To melodyjny i rytmiczny utwór w średnim tempie z bardzo chwytliwym refrenem i fajnym symfonicznym szlifem. Jest to zarazem nasza pierwsza piosenka z nowego albumu 'Amanita Messis'" - powiedział Morten Veland, autor muzyki, multiinstrumentalista, wokalista, założyciel i lider norweskiej grupy w jednej osobie.

Premierowej kompozycji "Nightside Den" Sirenii możecie posłuchać poniżej:

Z okazji przyszłorocznego jubileuszu zespół planuje nie tylko wydanie nowego materiału, ale i szereg innych atrakcji, w tym specjalne rocznicowe imprezy i trasy koncertowe, których szczegóły mamy poznać już wkrótce.

Sirenia - kim są?

Przypomnijmy, że Sirenia powstała w styczniu 2001 roku z inicjatywy Mortena Velanda, po jego odejściu z gothicmetalowej formacji Tristania, w barwach której udzielał się od połowy lat 90., będąc zarazem jednym z jej współzałożycieli. Jako śpiewający gitarzysta oraz główny autor muzyki i tekstów w macierzystej grupie (również ze Stavangeru) Veland bez wątpienia przyczynił się do ukształtowania i rozwoju tamtejszej sceny gotyckiego metalu, która z norweskiego Rogalandu wypłynęła na szerokie wody za sprawą nazw takich jak The Sins Of Thy Beloved czy Theatre Of Tragedy.

W Sirenii Morten Veland zajmuje się niemal wszystkim: śpiewa, komponuje muzykę, gra na gitarze, basie i klawiszach oraz programuje perkusję; jest także producentem wszystkich albumów swojego zespołu. W ciągu blisko ćwierćwiecza działalności przez skład Sirenii przewinęło się ponad 10 muzyków, w tym aż trzy wokalistki: Henriette Bordvik, Dunka Monika Pedersen i pochodząca z Hiszpanii Ailyn (obecnie przy mikrofonie w norweskim Trail Of Tears). Od 2016 roku wokalistką Sirenii pozostaje urodzona we Francji Emmanuelle Zoldan, z którą formacja nagrała cztery ostatnie albumy (plus najnowszy "Amanita Messis"). W podstawowym składzie zespołu figuruje także jej rodak, gitarzysta prowadzący Nils Courbaron.

Twórczość grupy Sirenia to granie z pogranicza gothic metalu i metalu symfonicznego, w którym pojawiają się także pierwiastki rocka, muzyki poważnej, black i death metalu, a nawet synthpopu, a wszystko to z charakterystycznym (choć coraz rzadszym) wokalnym dualizmem na wzór "pięknej i bestii", gdzie czysty kobiecy głos idzie w parze z męskim growlingiem.

Zespół ma na swoim koncie 11 studyjnych albumów, których wydawcami były dwie wytwórnie: austriacka Napalm Records i niemiecka Nuclear Blast Records. Choć w 2014 roku Sirenia powróciła do pierwszej z nich, nazwa wytwórni, która odpowiadać będzie za wydanie nowej płyty "Amanita Messis" nie została jeszcze ujawniona.

