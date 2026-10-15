"Sieją spustoszenie". Carnifex powraca do Polski na Hells Bells Festival 2027

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

Poznaliśmy kolejnego wykonawcę, który zaprezentuje się podczas przyszłorocznej edycji Hells Bells Festival w Szczecinie. Do Polski powróci dobrze znany Carnifex, jedna z amerykańskich ikon deathcore'u.

Scott Lewis z Carnifex na scenie wśród zielonego dymu i intensywnego oświetlenia podczas koncertu
Scott Lewis (Carnifex) w akcjiNikolaj Bransholm / Gonzales Photo / ForumAgencja FORUM

"Kalifornijska deathcore'owa demolka w Szczecinie! Carnifex od lat sieje spustoszenie ciężkimi riffami, brutalnymi breakdownami i mroczną atmosferą" - tak organizatorzy Hells Bells Festival ogłosili kolejnego wykonawcę w stopniowo odsłanianym line-upie.

Amerykańska grupa tym samym dołączyła do wcześniej awizowanych zespołów Therion (Szwecja), The Exploited (Wielka Brytania), Anti-Nowhere League (Wielka Brytania), Assassin (Niemcy) oraz polskich formacji Mgła, Hate, Frontside, Jad i Meluzyna.

Łącznie na trzech scenach festiwalu podczas drugiej edycji zagra 38 zespołów. Impreza odbędzie się w dniach 20-21 sierpnia 2027 r. na Łasztowni (Plac Gryfitów) w Szczecinie.

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Michał Boroń
Michał Boroń

Carnifex - legenda deathcore'u

Funkcjonujący od 2005 roku Carnifex w swoim dorobku ma dziewięć albumów, a ich dyskografię zamyka "Necromanteum" (2023). Na tym materiale zadebiutował gitarzysta Neal Tiemann, były muzyk DevilDriver, znany również z Midwest Kings, gdzie wspiera Davida Cooka, zwycięzcę "American Idol" z 2008 r.

Skład z San Diego przez 20 lat działalności zapracował na miano jednego z najważniejszych przedstawicieli gatunku. "Nie jesteśmy jednym z tych zespołów, które próbują uciec od łatki deathcore'u" - mówi wokalista Scott Lewis.

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