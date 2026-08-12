Kwartet z Krakowa podzielił się właśnie z fanami premierowym utworem. Singel "Fuse" to pierwsza zapowiedź nowego albumu Sick Saints zatytułowanego "BrutalGlam".

Sick Saints z pierwszym szczegółami płyty "BrutalGlam". Co już wiemy?

Za produkcję następcy debiutu "Out Of The Night" z 2025 roku odpowiadają gitarzysta zespołu Mighty Mike oraz perkusista St Tommy. Miks i mastering wykonał Marcin Buźniak z Axis Audio. Nagrania zrealizowano w Studio Demontażownia, Impressive Art Studio oraz Pablo Production.

Premierę albumu "BrutalGlam" zaplanowano na 22 października.

Sick Saints w dniu próby. O czym opowiada singel "Fuse"?

Utwór "Fuse" to wyraz sprzeciwie wobec systemu, opowieść o momencie, w którym okazuje się, że Dawid staje do walki z Goliatem, a ostateczny rezultat walki nie jest przesądzony.

"Nadszedł dzień próby. W walce Dawida z Goliatem wynik nie musi być oczywisty. A Wy jesteście gotowi na wstąpienie do świata Brutalglamu? 'Fuse' to pierwszy singel promujący nowy, nadchodzący wielkimi krokami, długogrający album. Zdjęcia do teledysku zostały zarejestrowane podczas europejskiej trasy" - czytamy na oficjalnej stronie Sick Saints w mediach społecznościowych.

Teledysk "Fuse" Sick Saints możecie zobaczyć poniżej:

Niespełna tydzień przed premierą materiału "BrutalGlam" krakowska ekipa wyruszy w trasę po Polsce w towarzystwie formacji Hypnosaur spod znaku brudnego rock'n'rolla ze skandynawskim klimatem, który warszawski zespół określa mianem jurassic punka. Na części spośród kilkunastu imprez zobaczymy także The Bad Tales, stołeczny Leash Eye oraz metalcore'owy My Own Abyss z Krakowa.

Sick Saints - szczegóły jesiennej trasy po Polsce:

16.10. - Katowice (Piąty Dom)

17.10. - Bielsko-Biała (Stolarnia)

23.10. - Białystok (Motopub)

24.10. - Kielce (Tunel 1)

03.11. - Szczecin (Piwnica Kany)

14.11. - Wrocław (Liverpool)

20.11. - Łódź (Iron Horse Pub)

01.11. - Warszawa (w ramach Klesz Of The Sejtans z Leash Eye; bez Hypnosaura)

04.12. - Tarnów (Przepraszam; plus The Bad Tales)

05.12. - Kraków (Zaścianek; plus My Own Abyss)

06.12. - Lublin (Graffiti)

11.12. - Bydgoszcz (Over The Under; plus The Bad Tales)

12.12 - Gdańsk (Paszcza Lwa).

Bilety na krajową trasę Sick Saints z Hypnosaurem trafią do sprzedaży w piątek 14 sierpnia.

Sick Saints - kim są?

Sick Saints to krakowska formacja wykonująca muzykę określaną jako brutal glam, stanowiącą połączenie elementów brzmieniowych glam metalu z początku lat 80. oraz thrash metalu, zestawionych z nowoczesną produkcją muzyczną. Zespół powstał w 2020 roku. W koncertowym dorobku grupy znajdują się ogólnopolskie trasy u boku zespołu Nocny Kochanek (2022 i 2023 r.), dwie samodzielne trasy klubowe obejmujące po kilkanaście miast w Polsce (2024 r.) oraz tegoroczna pierwsza europejska trasa koncertowa. Na przestrzeni ostatnich trzech lat Sick Saints ugruntowali też swoją pozycję na scenie, pojawiając się jako support Huntera czy Turbo, a także na festiwalach Jarocin, eliminacjach do Pol'and'Rocka oraz Materiafeście.

Skład grupy ze stolicy Małopolski tworzą wokalista Skallor, basista Johnny, perkusista St Tommy oraz gitarzysta Mighty Mike. W dyskografii Sick Saints odnajdujemy EP-kę "Sick Saints" z 2022 roku oraz wydany trzy lata później, debiutancki longplay "Out Of The Night".



