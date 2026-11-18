Rafał Samborski, Interia Muzyka: Mighty Mike, czy SICK SAINTS faktycznie jest zespołem, który sobie wymarzyłeś?

Mighty Mike: - Oczywiście, że tak. Kiedy miałem sześć lat, zbierałem się z mamą na "Kubusia Puchatka" do kina, a tata puścił mi składankę Scorpions. Wiesz, nie było wtedy za dużo pieniędzy, więc podrabiano składanki. To była właśnie taka podrabiana składanka, a pierwszy utwór na niej to było "Believe in Love". Pamiętam, jak tata pokazał mi, jak kładzie nogę na stół i udaje, że gra na gitarze. Coś się wtedy we mnie zmieniło i już wiedziałem.

Nie poszedłem na "Kubusia Puchatka". Kazałem tacie puścić płytę do końca i zacząłem wtedy słuchać Scorpions, potem Kiss oraz Iron Maiden. Wymarzyłem sobie wtedy, że chciałbym mieć swój zespół. Szukałem ludzi, a gdzieś tam w głowie układałem sobie, jak to będzie wyglądać, jaka będzie nazwa, jak będziemy grać. Najważniejsi byli w tym jednak ludzie. Trochę to zajęło, ale w 2019 roku spotkałem Skallora i wtedy wizja SICK SAINTS zaczęła stawać się rzeczywistością.

To w takim razie pytanie do Skallora: jak to było, że dołączyłeś do SICK SAINTS, nagrałeś EP-kę, zniknąłeś i wracasz dopiero po tym, jak zespół nagrał pierwsze LP?

Skallor: - Zaczęliśmy od ładnych historii, to teraz będzie ta mniej barwna. Depresja. Udało mi się to dziadostwo pokonać parę lat temu, natomiast kiedy przyszedł ten nieszczęsny czas pandemiczny, absolutnie wycięło mnie z życiorysu. Tak ułożyło się moje życie, że wszystko, za co się zabierałem, padało jak muchy, jedno po drugim. Kiedy już cały mur runął, cegiełka po cegiełce, po prostu coś we mnie pękło. W najmniej przyjemny sposób rozstałem się zarówno z zespołem, jak i z całą społecznością ludzi, których znałem. Napisałem oświadczenie, że wycofuję się z jakiegokolwiek życia publicznego ze względu chociażby na rodzinę.

Było to równoznaczne z moim odejściem z zespołu. Kiedy chłopaki zauważyli, że zaczynam wracać do jakiegokolwiek kontaktu z rzeczywistością, odezwali się do mnie. Poinformowali mnie, że oczywiście mają już kogoś na moje miejsce, bo to było logiczne i nie miałem prawa mieć o to pretensji. Przyjechali, żeby ustalić szczegóły wydania nagranego już materiału, który wówczas powstawał, czyli EP-ki SICK SAINTS. Uznali, że nie ma sensu nagrywać wokali ponownie, bo jednak to była wspólna praca.

Pałeczkę przejął Mateusz [The Snake, wokalista na pierwszej długogrającej płycie SICK SAINTS - przyp. red.], który też miał bardzo duży wpływ na to, że zespół przetrwał. Minęło kilka lat i z internetu dowiedziałem się o tym, że chłopaki zakończyli ze sobą współpracę. Szczerze mówiąc, myślałem, że mają już kogoś na jego miejsce. Dwa dni później dostałem telefon: "Cześć, widzimy, że wracasz do grania solowego. Co sądzisz o SICK SAINTS?". Wydaje mi się, że pod względem organizacyjnym był to poniekąd logiczny ruch, bo znałem materiał, a trasa była tuż-tuż, wręcz pukała do tylnych drzwi. Musiałem się nauczyć tylko paru numerów, które powstały w erze Mateusza, na "Out of the Night". Taka jest cała historia.

Mike, jak w takim razie różni się praca ze Skallorem od pracy z The Snake'iem?

Mighty Mike: - Wierzę, że z każdym człowiekiem, z którym pracujesz, wymieniasz się jakąś energią. Dla mnie, tak jak dla zespołu, najważniejsze jest czerpanie tej dobrej energii od drugiego człowieka. Tak jak Skallor powiedział, kiedy dołączył Mateusz, czyli Snake, stał się naprawdę istotną częścią zespołu. Gdyby nie on, nie wydalibyśmy tej płyty. Wiesz, świetnie wyglądał. Naprawdę miał niepowtarzalny look.

Metalowy.

Mighty Mike: - On wyglądał, jakbyś przekleił go wprost ze sceny metalowej lat osiemdziesiątych do SICK SAINTS. Zrobiliśmy razem wiele super rzeczy. Ze Skallorem pracuje się zupełnie inaczej. Ma zupełnie inne podejście, inną filozofię pisania tekstów. Ale są to dwie różne współprace, obie naprawdę wyjątkowe i obie bardzo sobie cenię. Cieszę się, że Skallor wrócił.

Od niego zaczynałeś.

Mighty Mike: - Tak, od niego zaczynaliśmy. I jest na pewno lepiej niż wcześniej, bo odkopał się z cięższego okresu.

I nagraliście całą płytę. Co się na niej znajduje?

Mighty Mike: - Na pewno wiele osób zaskoczy to, że to nie jest do końca SICK SAINTS z naszych poprzednich pozycji. Na pewno sam fakt, że Skallor wrócił, jest dużym zaskoczeniem. Przy nagraniach trzeba było go nieco cisnąć, ale jestem ekstremalnie dumny z tego, co z niego wycisnęliśmy.

Czyli to była głównie twoja zasługa?

Skallor: - I Johnny'ego, który też pełnił dyżury przy realizatorce Pawła Swobody.

Mighty Mike: - Wszyscy byliśmy przy tym. Na pewno dużym zaskoczeniem jest to, że na płycie są dwa sześciominutowe numery wieńczące płytę. Kończąca ballada to jeden z najbardziej osobistych numerów, jaki w życiu napisałem. Muzycznie jest to cały czas SICK SAINTS i usłyszycie wiele składowych tego, co tworzy nasz "Brutal Glam".

Skallor: - Na pewno zawędrowaliśmy w rejony, w które do tej pory się nie zapuszczaliśmy. Pojawiło się dużo progresywnego grania, które było jeszcze zasługą naszego poprzedniego garowego St. Tommy'ego, bo to on gdzieś nas tam zawiódł w te klimaty. Przy okazji "Fuse" mówiłem o tym, że trochę zahaczyliśmy nawet o Panterę, co było takim ukłonem w stronę brzmienia, które lubię.

Mój kolega po tym, jak podrzuciłem mu "Fuse", też usłyszał tam Panterę.

Skallor: - Znam takich, co siedzą obok i nie rozumieją fenomenu Pantery, ale spokojnie, ja nie przepadam za Kiss (śmiech).

Mighty Mike: - Fenomen kumam, ale nie przepadam (śmiech).

Skallor: - Ale dobrze, że Mike o tym wspomina. Tak na dobrą sprawę musimy przecinać się na różnych płaszczyznach, bo każdy z nas słucha zupełnie innej muzyki. Teraz, kiedy doszli do nas Rudy i Johnny, naprawdę ciężko nam się zgrać pod względem inspiracji. Każdy próbuje wrzucić w ten materiał swój pierwiastek. Dlatego zarówno ballada "The First", jak i "Narcissistic Fool", który powstał gdzieś na końcu prac nad całym albumem, zahaczają o rzeczy, których wcześniej kompletnie nie dotykaliśmy.

Wydaje mi się, że ktoś, kto sięgnie po "Brutal Glam", dostanie naszą esencję i zapowiedź tego, że jesteśmy gotowi na radykalne kroki w muzyce, żeby nie zjadać własnego ogona i nie wracać do tego, co już pisaliśmy. Chcemy delikatnie odcinać się od muzycznej przeszłości, a nie odcinać kupony. Chcemy zostawić za sobą niektóre elementy, które uznaliśmy za niepasujące do nas, tak żeby ta tożsamość się zgadzała.

Wydaje mi się, że esencją bycia w zespole jest też - może to źle zabrzmi - sztuka kompromisów.

Mighty Mike: - To nigdy nie był projekt jednego człowieka. Inaczej bym sobie zrobił Mighty Mike Band.

Nawet jeżeli chodzi o marzenie jednego człowieka.

Mighty Mike: - Marzenie jednego człowieka, ale zawsze podkreślam, że dla mnie najważniejsze było znalezienie równie szurniętych gości jak ja. W moim przekonaniu ta sztuka w dzisiejszych czasach zanika. Jest o wiele więcej jednoosobowych projektów - artystów, wokół których tworzy się pewnego rodzaju otoczkę i nad których produktami pracuje bardzo wiele osób. Zresztą wymień pięć legendarnych zespołów z ostatnich dwudziestu lat. A teraz wymień te sprzed tego okresu.

W każdym razie jest czterech gości i każdy ma swoje ego, poglądy, inspiracje oraz styl grania. To wszystko trzeba w jakiś sposób wrzucić do jednego wielkiego kotła, z którego musi powstać najlepszy album. Najważniejsze jest to, żeby każdy myślał, że robi to dla zespołu, a nie dla siebie. Bo jeżeli każdy próbuje ciągnąć w swoją stronę, to nigdy nie wyjdzie. To ekstremalnie trudna praca, ale najważniejsze, żeby każdy myślał i czuł, że jest w zespole.

Skallor: - Tym kompromisem jest fakt, iż działamy dla dobra numeru, a nie dla dobra jednostki.

Nie było jakiejś takiej sytuacji na zasadzie, że na przykład nagrywaliście numer i ktoś mówił: "Nie, to totalnie nie wchodzi"?

Mighty Mike: - Pewnie, że były sytuacje, gdy wymiana zdań osiągała absolutny sufit. Najważniejsze jest to, żeby, jak już osiągniesz ten sufit, nie próbować go przebijać na siłę. Trzeba wtedy odczekać chwilę, następnego dnia wrócić do numeru i po prostu spróbować wrócić do rozmowy o tym, co jest najlepsze dla zespołu.

Jesteście uznawani za królów supportów: wielu waszych fanów poznało was, gdy graliście jako support przed Nocnym Kochankiem czy Hunterem. A w momencie, jak rozmawiamy, gracie trasę "After Glam", gdzie dzielicie obowiązki headlinera z Hypnosaurem.

Skallor: - Wydaje mi się, że nastroje zawsze będą podzielone, bo to jednak inny rodzaj nerwów i inny format organizacyjny. Kiedy grasz support z bardzo dużymi nazwami, takimi jak Hunter, Nocny Kochanek, przyjeżdżasz niemalże na gotowe. Musimy utrzymać odpowiedni tor i dynamikę takiej trasy, żeby przede wszystkim nie zakłócać pracy headlinera. Tutaj ukłon w stronę zespołów, które nas gościły, bo wielokrotnie słyszeliśmy w kuluarach muzycznych, że jesteśmy kapelą odpowiedzialną i punktualną.

Co do organizacji własnej trasy, śmieję się i przywołuję tutaj Bruno Marsa. Masz do wyboru wielkie stadiony i granie cały czas u boku dużych nazwisk, co otwiera ci drogę do nowej klienteli. Ale przychodzi moment, w którym musisz odejść od cycka mamy i powiedzieć sobie: "Dobra, mogę zagrać nawet dla mniejszej publiczności, ale dla własnej".

Pamiętam, jak wróciłem do zespołu i zagraliśmy pierwszy koncert w Białymstoku. Gdy na niego jechaliśmy, chłopaki opowiadali mi historie o fanach i o sprzedaży merchu, a ja pomyślałem sobie: "Brakuje tylko mieczy i smoków". Ale gdy wyszedłem na scenę, zobaczyłem w pierwszych rzędach ludzi w naszych koszulkach śpiewających ze mną teksty. Poznałem nasze fanki - jedna z nich śpiewała ze mną cały koncert słowo w słowo. Naprawdę miałem taki stres, że mówiłem sobie: "A co, jak ja stanę, pomylę się, a ona będzie znała tekst lepiej niż ja?". Schodząc ze sceny, powiedziałem: "Wiecie co, naprawdę to jest fajne". I powiem ci, że dało nam to taki dryg i iskierkę, żeby w końcu powiedzieć: "Dobra, panowie, kiedy, jak nie teraz, przy okazji nowego albumu?".

Mighty Mike: - Jest to nasza trzecia trasa ogólnie, którą gramy jako headliner. Nie możesz promować płyty, grając jako support, bo masz ograniczony czas występu, więc podjęliśmy taką decyzję, mimo propozycji, które mieliśmy.

Ale to też większa odpowiedzialność.

Mighty Mike: - Absolutnie większa odpowiedzialność, bo pojawia się też stres, ile ludzi przyjdzie, ile osób faktycznie zdecyduje się wrócić do nas. Przy czym na tym polega budowanie marki, prawda? Poza tym koncertów teraz jest ekstremalnie dużo w Polsce, w każdym mieście, wiem z doświadczenia, bo też się tym zajmuję.

Ale też mam wrażenie, że...

Mighty Mike: - Jest ich za dużo?

Tak, i o każdym za mało słychać.

Mighty Mike: - Tak więc próbujemy się przebić. Czasy są ciężkie, ale dlatego tym bardziej doceniamy każdego, kto wybierze właśnie nasz koncert, przyjdzie i pobawi się z nami. Przede wszystkim czujemy ekscytację. Granie swojego koncertu to zupełnie inny rodzaj koncertu niż granie supportu.

Przemysław Wideł - ilustrator z Krakowa - jest autorem waszej okładki, a przy okazji całej oprawy trasy. Jak doszło do współpracy?

Mighty Mike: - Po pierwszej EP-ce chcieliśmy iść w inną stronę koncepcyjnie, bo na jej okładce jest zdjęcie. Przy pierwszej płycie mieliśmy już własną wizję okładki i chcieliśmy ją przelać na papier. Pomyślałem: kto lepszy niż Przemek Wideł, mój serdeczny przyjaciel? Znam też jego prace, wiem, jak pracuje, jaki jest twórczy. Wiem też, jak szybko robi niektóre rzeczy, więc praca z nim to czysta przyjemność. Jest autorem naszych grafik w internecie, naszego merchu i okładki naszych pełnowymiarowych płyt.

Widziałem inne jego ilustracje i robią wrażenie. Bardzo mi się podoba, ile wagi przywiązuje do detalu.

Skallor: - Absolutnie. Przemek współpracował też przy projektach pewnej marki ubraniowej, a ostatnio wystawiał się ze swoim cyklem prac "NOLANDS" na styku tradycyjnego rysunku i digitalizacji. Świetne to jest, absolutnie. Przy okazji to niezwykle skromny człowiek. To też istotne, bo musieliśmy zachować kontakt, żeby czuć wspólny vibe. A on jak mało kto czuje naszą muzykę i potrafi to przelać na papier.

Mighty Mike: - Jest naszym fanem po prostu. I wiesz, co jest najgorsze? Jest fajnym gościem do tego.

Skallor: - Ja zarzuciłem pomysł na okładkę "Brutal Glamu" - jak chciałbym, żeby wyglądała. Chłopakom pomysł się spodobał, a Przemek go zrobił tak, że mucha nie siada.

Tak, natomiast widziałem nawet dyskusję, w której ludzie zarzucają wam, że te grafiki zostały stworzone przez AI.

Skallor: - W tę dyskusję wszedłem dodatkowo ja i jedna z osób z zespołu Hypnosaur. Śmieję się, bo możesz przedstawiać totalnie racjonalne argumenty, a ktoś cię jeszcze wyśmieje w twarz i powie, że te argumenty są zerowe. Mówiłem, że gdyby ktoś chciał uczciwie podejść do sytuacji i sobie to wyjaśnić, wystarczyłoby poprosić nas o udostępnienie szkiców. Bo te szkice są, gdyż wszystko jest robione ręcznie: czy to nasz misiek, czy dinozaur Hypnosaura. Proszę mi wybaczyć, ale nie wiem, kto jest autorem tego drugiego, bo chłopaki też mają swojego rysownika.

Niemniej kiedy przeczytałem argument: "A, bo to wkleiliście potem i to wkleiliście potem", pomyślałem: "Czyli sami sobie odpowiadacie na pytania: wszystko zostało po prostu zrobione przez nas". Najbardziej mnie rozwalił finał tego sporu, kiedy jedna z najbardziej zaangażowanych osób najpierw cisnęła nam, że tworzymy AI slop, po czym powiedziała: "No ale w sumie to możecie korzystać". No to po co w ogóle rozpoczynać dyskusję? Takich czasów dożyliśmy, że boję się, że niedługo usłyszymy, iż sobie muzykę piszemy przez AI.

Raz - zajmując się prowadzeniem pewnego konta w mediach społecznościowych - dostałem telefon, podczas którego dowiedziałem się, że widać, iż to, co piszę, stworzyła tak naprawdę sztuczna inteligencja. Odpowiedziałem koledze, że to nie sztuczna inteligencja, tylko moja naturalna głupota i wolę w tę stronę (śmiech).

Skallor: - Też stronimy od realizowania tego w ten sposób. Pisaniem zajmuję się ja albo Mike, w zależności od tego, kto jest dostępny. Zresztą u nas łatwo wyczuć, kto pisze, bo mamy zupełnie inny styl, inaczej formułujemy zdania. Ja jestem na przykład bardziej oficjalny.

Mighty Mike: - A ja jestem dziadersem (śmiech).

A akurat zaczepiłeś o coś, co mnie interesuje. Bo trochę grzebałem i dziaders to nie jest słowo młodzieżowe. To jest słowo, które wymyśliły osoby w wieku 30-40 lat.

Mighty Mike: - Na siebie. To dobrze, że go użyłem (śmiech).

Tak, mówią, że tak mówi na nich młodzież, ale tak naprawdę to nie. Ono zresztą nie brzmi jak słowo młodzieżowe, bo te z samej zasady są tworzone od słów anglojęzycznych, a nie od słów polskich.

Skallor: - Bo młodzież powie boomer, nie?

Tak, młodzież powie boomer. Akurat to słowo powstało najprawdopodobniej w krakowskich kręgach artystycznych. Ale powróćmy do pytań, które przygotowałem. Skallor, widzieliśmy się kiedyś przy okazji The Legend Festival i mówiliśmy o twojej solowej płycie "Ja-Po-Nią", która… nie nadeszła.

Skallor: - Ona utknęła w biurkach Step Records. Niestety, wiem, że firma nie będzie zainteresowana wydaniem całego krążka. Natomiast od strony prawnej wygląda to tak, że nie mógłbym wydać tego projektu niezależnie, gdyż Step Records wspierało jego powstawanie finansowo i prawnie.

Ten materiał jest gotowy, w pełni zrobiony. Chociaż zabraknie jednej zwrotki, bo gościem miał być Pono i wiemy, co się wydarzyło... W naszej ostatniej rozmowie Rafał powiedział: "Nagram tę zwrotkę, jak skończę materiał z Bonusem". To taka przykra część tej historii. Zastanawiam się, czy nie zostawić tego miejsca z szacunku dla Rafała.

Ale to oznacza, że jakaś szansa na wydanie materiału istnieje?

Skallor: - Obecnie jestem na etapie rozmów z osobami, które chcą ten materiał wykupić i wydać. Żałuję troszeczkę, że dynamika tego wszystkiego spadła, bo byliśmy naprawdę mega nakręceni. Ale żywię nadzieję, że ten materiał wyjdzie. Już parę numerów jest w przestrzeni: "Koi", "NAGA", "Otula", "Kawa i Do Zo". Wyszły jako single, latają po wszystkich streamingach. Chciałbym, żeby "Ja-Po-Nią" się ukazało, chociażby dla spełnienia. Nie będę już myślał o nie wiadomo jakich trasach solowych, ponieważ to jednak kosztuje sporo czasu i wiąże się z dodatkowymi kwestiami finansowymi.

Przede wszystkim obecnie jestem pochłonięty SICK SAINTS - to dla mnie obecnie najważniejszy, najbardziej rozpędzony punkt. A poza tym podpisaliśmy umowę z Red Lion Agency. To firma z Niemiec, która zajmuje się bookingiem tras i festiwali przy dużych nazwach. Mamy nadzieję, że ta współpraca będzie owocna.

Gratulacje - tego wam życzę.

Skallor: - Nie ukrywamy, że apetyt nam wzrósł po europejskiej trasie. Myśleliśmy, że jedziemy na straconej pozycji i po prostu pozwiedzamy miasta, obejrzymy dobre koncerty Nocnego Kochanka. Tymczasem okazało się, że naprawdę bardzo ładnie się tam przebiliśmy - zarówno pod kątem sprzedaży merchu, jak i zainteresowania osób, które chciały z nami rozmawiać. Wiemy, że chcemy tam wrócić, a żeby to zrobić, potrzebujemy takich ruchów.

Więc umówmy się: gdybym poświęcił się "Ja-Po-Nią" albo sobie samemu, nie byłbym w stanie tego uciągnąć. Moje dzieci oglądałyby mnie już tylko z plakatu.

Ale skoro już dotykamy tej twojej zajawki japonistycznej, czy występując w SICK SAINTS, nie czujesz się trochę jak postać z seriali typu tokusatsu albo shōnenów, takich jak Kamen Rider albo Dragon Ball?

Skallor: - Trochę tak, jak taki typowy bohater shōnena. Wiesz co, nawet mój pseudonim, Skallor, pochodzi z anime. Mogę cię zaskoczyć, bo pewnie tego nie znasz: to stare anime "Robotix", które oglądałem jeszcze na VHS. Było pierwszym, które dostałem od rodziców i pierwszym, które oglądałem w życiu. Postać, którą tworzę, jest lekko przerysowana. Skallor jest właśnie, jak zauważyłeś, taką delikatnie odjechaną postacią, idącą raczej w stronę japońskiego klimatu. Udało mi się to przemycić też na płytę, gdyż jeden z utworów nazywa się "Kattō". Więc mamy te elementy - ku mniejszej lub większej uciesze kolegów z zespołu (śmiech).

Płyta, trasa, co dalej?

Mighty Mike: - Oczywiście, jesteśmy prężnie działającym zespołem, więc zawsze mamy jakieś plany.

Trzy płyty do przodu?

Mighty Mike: - Tak, dokładnie. Akustyczną, z orkiestrą (śmiech)

I trasa po największych halach na świecie.

Mighty Mike: - To jest w planach, tylko jeszcze nie wiemy, w którym roku (śmiech). Natomiast w przyszłym roku na pewno planujemy mocno festiwalowe lato oraz EP-kę po polsku. Planujemy wizytę za granicą, chociaż to jest na etapie planowania. Zawsze spotykamy się zespołowo pod koniec roku i po prostu określamy, jakie mamy cele, co chcemy osiągnąć, w którym miejscu być za rok - i do tego dążymy.

Skallor: - Tak, czy w ogóle myślimy w tym samym kierunku, bo to też jest istotne. Dopiero jak mamy jeden wspólny cel, to go realizujemy. Mamy w przygotowaniu też jeszcze jeden materiał, który bardzo chcielibyśmy nagrać, zarejestrować i zrobić, ale niech szczegóły pozostaną niespodzianką.

To ostatnie słowo dla czytelników tego wywiadu?

Mighty Mike: - Serdecznie pozdrawiamy czytelników.

Skallor: - Życzymy wam dużo zdrówka! Przybywajcie tłumnie na koncerty, zarówno nasze, jak i naszych kolegów oraz zaprzyjaźnionych artystów. Dbajcie o siebie i nie wierzcie we wszystko, co jest w Internecie. I nie myślcie, że wszystko jest AI.

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